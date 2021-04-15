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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة ، يبحث عدد كبير من السيدات عن أفضل طريقة يمكنهم من خلالها عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل مثل الجاهزة، حيث تعد البسبوسة واحدة من أفضل انواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثير من الاشخاص وخاصة في شهر رمضان المبارك يرغب الكثير في تحضير البسبوسة في التجمعات العالية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل سهلة ولذيذة.طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
يمكنك تحضير البسبوسة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل في نصف ساعة فقط ونقدم لكم كافة المقادير وطريقة التحضير في الخطوات الآتية.مقادير عمل البسبوسة بالقشطة
- 2 كوب من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتان من العسل الأبيض.
- كوب من لبن الزبادي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمنة.
- قشطة.
- فستق.
- لتحضير القطر: قبل تحضير البسبوسة بالقشطة قومي بتحضير القطر وذلك من خلال أحضار قدر بة ماء وضعية علي نار متوسطة وكوب وثلاث أربع من السكر وماء الزهر. بعد ذلك قومي بتحريك المكونات لمدة ثلاث دقائق حتي يبدا القطر بالغليان وقومي برفعة من علي النار واتركية حتي يبرد.
- لتحضير البسبوسة: احضري وعاء وقومي بوضع السماد واللبن والسكر والزيت وجوز الهند والبيكنج بودر بة وقومي بخلطهم جيدا معا.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط لمدة نصف ساعة وقومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- قومي باحضار صينية البسبوسة وقومي بوضع نصف الخليط وافردية وبعد ذلك قومي بوضع طبقة القشطة فوق الخليط وضعي طبقة اخري فوق القشطة.
- بعد ذلك قومي بتقطيع الخليط علي شكل مربعات ويمكنك وضع المكسرات التي ترغبي بها مثل اللوز.
- قومي بترك الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك قومي بإخراجها وضيفي إليها القطر.
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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة ، يبحث عدد كبير من السيدات عن أفضل طريقة يمكنهم من خلالها عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل مثل الجاهزة، حيث تعد البسبوسة واحدة من أفضل انواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثير من الاشخاص وخاصة في شهر رمضان المبارك يرغب الكثير في تحضير البسبوسة في التجمعات العالية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل سهلة ولذيذة.طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
يمكنك تحضير البسبوسة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل في نصف ساعة فقط ونقدم لكم كافة المقادير وطريقة التحضير في الخطوات الآتية.مقادير عمل البسبوسة بالقشطة
- 2 كوب من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتان من العسل الأبيض.
- كوب من لبن الزبادي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمنة.
- قشطة.
- فستق.
- لتحضير القطر: قبل تحضير البسبوسة بالقشطة قومي بتحضير القطر وذلك من خلال أحضار قدر بة ماء وضعية علي نار متوسطة وكوب وثلاث أربع من السكر وماء الزهر. بعد ذلك قومي بتحريك المكونات لمدة ثلاث دقائق حتي يبدا القطر بالغليان وقومي برفعة من علي النار واتركية حتي يبرد.
- لتحضير البسبوسة: احضري وعاء وقومي بوضع السماد واللبن والسكر والزيت وجوز الهند والبيكنج بودر بة وقومي بخلطهم جيدا معا.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط لمدة نصف ساعة وقومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- قومي باحضار صينية البسبوسة وقومي بوضع نصف الخليط وافردية وبعد ذلك قومي بوضع طبقة القشطة فوق الخليط وضعي طبقة اخري فوق القشطة.
- بعد ذلك قومي بتقطيع الخليط علي شكل مربعات ويمكنك وضع المكسرات التي ترغبي بها مثل اللوز.
- قومي بترك الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك قومي بإخراجها وضيفي إليها القطر.
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