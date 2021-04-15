أفكار أكلات رمضانية خلال ثلاثون يوم لعمل وجبة جديدة كل يوم بسهولة

تبحث العديد من السيدات عن أكلات رمضانية، حيث خلال شهر رمضان الكريم تكثر العزائم على الإفطار بين جميع أفراد العائلة، شهر رمضان هو الشهر الذي يجتمع جميع أفراد الاسرة على وجبة الإفطار وكذلك تتجمع العائلة من خلال العزومات الرمضانية ويتجمع أفراد العائلة بعد غياب في هذا الشهر الفضيل.

أكلات رمضانية

نوفر لكي أفكار لعمل أكلات رمضانية على وجبة الإفطار سواء لأفراد أسرتك أو لمن تدعيه للإفطار خلال شهر رمضان الكريم، كذلك طرق عمل الحلويات لأن طبق الحلوة من المفضلات لدى جميع أفراد الأسرة خلا هذا الشهر بعد الإفطار كالحلويات الشرقية وأهمها الكنافة والقطائف وكذلك الكيكة وغيرها من الحلويات.

منيو أكلات رمضان

نقدم منيو أكلات رمضان الذي يتكون من ثلاثون يوم وبه أفكار لعمل أكلات مختلفة كل يوم ليسهل علكيي عمل الإفطار دون التفكير طويلا في ماذا تطبخين اليوم على الإفطار فبمجرد أن توفري كل ما في المنيو في ثلاجتك يمكنك كل يوم عمل وجبة جديدة تستمتع بها جميع أفراد أسرتك.

ومن خلال هذا الفيديو يمكنك عمل كل يوم وجبة مختلفة عن اليوم السابق وسنوفر لكي كل يوم فيديو جديد وبالخطوات طريقة عمل مأكولات عدة مثل طريقة عمل الكفتة بطريقة سهلة في المنزل في الفرن مثل كفتة الحاتي وبخطوات سهلة وبسيطة، وطريقة عمل مكرونة فوتشيني الفريدو بطعم لذيذ وخطوات سهلة، ولكل سيدة تريد أن تأكل مكرونة بسعرات حرارية قليلة اليكي طريقة عمل مكرونة دايت بالويت صوص.