تغير الصوت عرض جديد للإصابة بكورونا فما سببه

تغير الصوت هو عرض جديد من أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا يرصده الأطباء، ويضاف إلى القائمة الطويلة لأعراض كورونا، وبالرغم من كونه عرض نادر إلا أنه يمكن أن يكون عرض مرضي أولي يدل على مقاومة الجسم للفيروس، وكذلك هو عرض طويل الأمد، فما سببه.

تغير الصوت وكورونا:

أبلغ بعض مرضى كورونا عن تغير الصوت ليصبح "أجش" أو خشن، وجذور هذه الأعراض تعود إلى عواقب أخرى لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "إكسبرس" إن النتائج المبدئية تشير إلى أن التغييرات التي تطرأ على الصوت سجلت تقطعاً في الكلام لأخذ نفس بين الجمل، وكذلك بعض التغير في الصوت وبطء الكلام.

وقال طبيب أمراض الرئة والرعاية الحرجة بمستشفى كليفلاند كلينك الدكتور جوزيف خبازة: أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي ستسبب التهاب مجرى الهواء العلوى، وهذا يشمل الأحبال الصوتية.. يمكن أن يحدث التهاب الحنجرة مع أي من هذه الفيروسات".

وعدد خبازة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث بحة وتغير في الصوت نتيجة الإصابة بكورونا، وهي:

التهاب الحلق الذي يؤثر على الأحبال الصوتية ويؤثر على مرونتها مما يجعلها منتفخة ومتيبسة هذا يعنى أنهم لا يستطيعون الاهتزاز بنفس القدر، وبالتالي تغير في طبقة الصوت.

السعال والذى يمكن أن يكون عنيفًا ومزعجًا بشكل أكبر وبالتالي يضر الأحبال الصوتية.

الأدوية التي يتناولها مرضى كورونا خاصة من ذوي الحالات الحرجة، يمكن أن تؤثر على الأحبال الصوتية وتسبب تغير في الصوت.

التهابات الجسم الناتجة عن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تصل إلى أي عصب في مجرى الهواء العلوي مما يتسبب في تلف العصب المبهم والذي بدوره يمكن أن يتسبب في تلف طويل الأمد للأحبال الصوتية.

أجهزة التنفس الصناعي التي يلجأ إليها الأطباء لعلاج الحالات الصعبة والحرجة من مرضى كورونا، وفي هذه الحالة وهي وجود أنبوب بلاستيكي يمر عبر الحبال الصوتية لمدة تصل إلى عدة أسابيع في الحالات القصوى يمكن أن يتسبب ذلك في بعض مشكلات الحبال الصوتية العالقة لبعض الوقت.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.