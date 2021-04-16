طريقة عمل الفراخ المشوية بخلطة الصلصة السرية في الفرن خطوة بخطوة

تعد الفراخ المشوية ، من ألذ وأطعم الوجبات التي تقدم على وجبة العشاء أو الغداء، وهى من الأكلات التي تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وهى وجبة صحية أمنة لمرضي السمنة، والضغط، والسكر، ويساهم الدجاج المشوي في التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم لأنه يمتلك عنصر السيلينوم الذي يقوي جهاز المناعة ويحافظ عليه، ويقلل من نسبة الكولسترول الضارة في الدم، ويحتوي على نكهة الصلصة الجميلة التي تعطي له مذاق جميل أثناء تناوله، وتوجد طرق مختلفة لعمل الفراخ، فهناك الفراخ المشوية على الفحم، وتعتبر من أشهى وأطعم أنواع الفراخ التي يمكن تناولها أثناء العزومات والمناسبات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الفراخ المشوية بالصلصة السرية بخطوات بسيطة.

مكونات الفراخ المشوية

تتكون هذه الوجبة الشهية من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل وهى كما يلي:-

فرخة متوسطة مقطعة إلى ثمانية أجزاء. بصلة كبيرة مفرومة. نصف ملعقة من الثوم المفروم. كوب من الصلصة. ملعقة من البقدونس المفروم. ملعقة من الكزبرة الخضراء المفرومة. بصلة كبيرة مقطعة حلقات. ثلاث قرون من الفلفل الرومى المقطع حلقات. حبة طماطم كبيرة مقطعة حلقات. توابل مشكلة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة من السكر. ملعقة من الملح. ربع كوب من الزيت.

طريقة تحضير الصلصة

سوف نتعرف على طريقة تحضير صلصة الفراخ المشوية وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بإضافة البصل المفروم في الزيت ونقلبه جيداً حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم نضيف الثوم المفروم، ونقلبهم جيداُ ثم نضيف الصلصة، والبقدونس، والكزبرة الخضراء، ونترك الخليط على النار حتى يغلي.

نقوم بإضافة الملح، والفلفل، والبهارات، والسكر، ونقلبهم تماماً حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد.

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالصلصة السرية

سوف نتعرف على طريقة عمل الدجاج المشوية بالصلصة وهى كما يلي:-