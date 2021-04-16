الطريقة الناجحة لسلق المكرونة بدون ما تنشي وتعجن معاكي اعرفيها الآن

نقدم لكم الطريقة الناجحة لسلق المكرونة من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، نظراً أن سلق المكرونة قد يبدو للبعض أمر ليس سهلًا فرغم بساطة الخطوات إلا أن أي خطأ بسيط فيها قد يؤثر على مذاق طبختك بشكل كبير فمقدار المياه والوقت الذي تستغرقه وما نضيفه للماء اثناء عملية السلق كلها أسئلة تدور في أذهان كل من يقبل على سلق المكرونة للوصول إلى أفضل حال للمكرونة بعد السلق.
فالمكرونة من الوجبات الشائعة في كل بيت مصري فتعدد وصفاتها يجعل منها وجبة أساسية متكررة كثيرًا في كل بيت فيمكن عملها بالصوص الأحمر أو الصوص الأبيض أو في القرن مع البشامل أو غيرها من الوصفات اللذيذة المحببة للجميع.الطريقة الناجحة لسلق المكرونة
لضمان نجاح عملية سلق المكرونة بجب اتباع الخطوات التالية:
- يجب تحضير كمية المكرونة التي نحتاج إليها في وصفتنا.
- وضع حلة على النار يجب أن تكون عميقة ومرتفعة.
- وضع ماء داخل الحلة بكمية تناسب كمية المكرونة “كوب المكرونة يتطلب كوبين من الماء”.
- نترك الماء حتى يغلي ثم نضيف إليه المكرونة، احذر أن تضع المكرونة في الماء وهو بارد حيث يؤدي ذلك إلى تعجنها.
- نضيف بعض الملح إلى المكرونة، ويمكن إضافة القليل من أي زيت نباتي إلى المكرونة لتجنب تعجنها أو التصاقها بالحلة، أما إذا كانت المكرونة سيضاف إليه أي من أنواع الصوص فيفضل عدم إضافة الزيت ذلك لأنه يمنع الصوص من الالتصاق بالمكرونة.
- نترك بعد ذلك المكرونة حتى تُسلق جيدًا، كما أن مدة السلق تختلف طبقًا لنوع المكرونة لذا يجب متابعتها من حينٍ لآخر.
- لا يفضل تغطية الحلة أثناء عملية السلق.
- بعد التأكد من أن المكرونة سُلقت جيدً نطفئ النار ونقوم بتصفية المكرونة من الماء وإضافة الصلصة إليها.
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نقدم لكم الطريقة الناجحة لسلق المكرونة من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، نظراً أن سلق المكرونة قد يبدو للبعض أمر ليس سهلًا فرغم بساطة الخطوات إلا أن أي خطأ بسيط فيها قد يؤثر على مذاق طبختك بشكل كبير فمقدار المياه والوقت الذي تستغرقه وما نضيفه للماء اثناء عملية السلق كلها أسئلة تدور في أذهان كل من يقبل على سلق المكرونة للوصول إلى أفضل حال للمكرونة بعد السلق.
فالمكرونة من الوجبات الشائعة في كل بيت مصري فتعدد وصفاتها يجعل منها وجبة أساسية متكررة كثيرًا في كل بيت فيمكن عملها بالصوص الأحمر أو الصوص الأبيض أو في القرن مع البشامل أو غيرها من الوصفات اللذيذة المحببة للجميع.الطريقة الناجحة لسلق المكرونة
لضمان نجاح عملية سلق المكرونة بجب اتباع الخطوات التالية:
- يجب تحضير كمية المكرونة التي نحتاج إليها في وصفتنا.
- وضع حلة على النار يجب أن تكون عميقة ومرتفعة.
- وضع ماء داخل الحلة بكمية تناسب كمية المكرونة “كوب المكرونة يتطلب كوبين من الماء”.
- نترك الماء حتى يغلي ثم نضيف إليه المكرونة، احذر أن تضع المكرونة في الماء وهو بارد حيث يؤدي ذلك إلى تعجنها.
- نضيف بعض الملح إلى المكرونة، ويمكن إضافة القليل من أي زيت نباتي إلى المكرونة لتجنب تعجنها أو التصاقها بالحلة، أما إذا كانت المكرونة سيضاف إليه أي من أنواع الصوص فيفضل عدم إضافة الزيت ذلك لأنه يمنع الصوص من الالتصاق بالمكرونة.
- نترك بعد ذلك المكرونة حتى تُسلق جيدًا، كما أن مدة السلق تختلف طبقًا لنوع المكرونة لذا يجب متابعتها من حينٍ لآخر.
- لا يفضل تغطية الحلة أثناء عملية السلق.
- بعد التأكد من أن المكرونة سُلقت جيدً نطفئ النار ونقوم بتصفية المكرونة من الماء وإضافة الصلصة إليها.
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