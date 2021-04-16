طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية في المنزل بكل سهولة

يعود أصل الكنافة النابلسية إلى مدينة نابلس في دولة فلسطين وتتميز بتناولها ساخنة، ويستخدم في حشوتها الجبن العكاوي الذي تتعدد استخداماته ومن أشهرها صناعة هذا النوع من الكنافة فالجبن يعطيها مذاقاً مختلفاً تماماً عن باقي أنواع الكنافة الأخرى سواء الكنافة بالمانجو أو الكنافة بالموز أو غيرها من الأنواع العديدة والمنتشرة في جميع أنحاء عالمنا العربي، ومن الجدير بالذكر أن مدينة نابلس قد حصلت على الرقم القياسي ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية لإعداد أكبر صنية كنافة نابلسية بطول 74 متراً ووزن 1765 كيلو جرام. طريقة عمل الكنافة النابلسية طريقة عمل الكنافة النابلسية المكونات: نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

نصف كيلو من الجبن العكاوي.

كوب من السمن المذاب الدافئ.

فستق مجروش. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الجبن العكاوي إلى قطع صغيرة الحجم، ثم ننقعها في ماء بارد لمدة 24 ساعة، مع مراعاة تغيير الماء كل ساعتين حتى تتخلص من الملح تماماً.

نقوم بتصفية الجبنة جيداً من الماء وتهرس.

تفرك الكنافة فركاً ناعماً جداً، ثم تقلب جيداً بالسمن ونقسمها بعد ذلك إلى جزأين الجزء الأول يحتوي على ربع الكمية والجزء الآخر ثلاث أرباع الكمية.

يتم فرد الجزء الأكبر في صنية مبطنة بالسمن ونقوم بالضغط جيداً على الكنافة حتى تتساوى وتتماسك.

نقوم بفرد الجبن العكاوي المهروس فوق الكنافة بحيث تكون بعيدة عن الأطراف حتى لا تحترق.

نغطي الجبن بالربع المتبقي من الكنافة ونقوم بمساواتها جيداً ثم ندخلها الفرن على حرارة 180 في الرف السفلي من الفرن.

نقوم بتدوير الصنية كل خمس دقائق أثناء وجودها في الفرن حتى تنضج .

لمعرفة أن الكنافة قد نضجت نقوم بهز الصنية وفي حال كانت قد نضجت نلاحظ أنها تهتز أيضاً.

نقلب الكنافة في صنية التقديم ونصب فوقها الشراب البارد ونزينها بالفستق المجروش. طريقة التحضير الوسوم

يعود أصل الكنافة النابلسية إلى مدينة نابلس في دولة فلسطين وتتميز بتناولها ساخنة، ويستخدم في حشوتها الجبن العكاوي الذي تتعدد استخداماته ومن أشهرها صناعة هذا النوع من الكنافة فالجبن يعطيها مذاقاً مختلفاً تماماً عن باقي أنواع الكنافة الأخرى سواء الكنافة بالمانجو أو الكنافة بالموز أو غيرها من الأنواع العديدة والمنتشرة في جميع أنحاء عالمنا العربي، ومن الجدير بالذكر أن مدينة نابلس قد حصلت على الرقم القياسي ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية لإعداد أكبر صنية كنافة نابلسية بطول 74 متراً ووزن 1765 كيلو جرام. طريقة عمل الكنافة النابلسية طريقة عمل الكنافة النابلسية المكونات: نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

نصف كيلو من الجبن العكاوي.

كوب من السمن المذاب الدافئ.

فستق مجروش. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الجبن العكاوي إلى قطع صغيرة الحجم، ثم ننقعها في ماء بارد لمدة 24 ساعة، مع مراعاة تغيير الماء كل ساعتين حتى تتخلص من الملح تماماً.

نقوم بتصفية الجبنة جيداً من الماء وتهرس.

تفرك الكنافة فركاً ناعماً جداً، ثم تقلب جيداً بالسمن ونقسمها بعد ذلك إلى جزأين الجزء الأول يحتوي على ربع الكمية والجزء الآخر ثلاث أرباع الكمية.

يتم فرد الجزء الأكبر في صنية مبطنة بالسمن ونقوم بالضغط جيداً على الكنافة حتى تتساوى وتتماسك.

نقوم بفرد الجبن العكاوي المهروس فوق الكنافة بحيث تكون بعيدة عن الأطراف حتى لا تحترق.

نغطي الجبن بالربع المتبقي من الكنافة ونقوم بمساواتها جيداً ثم ندخلها الفرن على حرارة 180 في الرف السفلي من الفرن.

نقوم بتدوير الصنية كل خمس دقائق أثناء وجودها في الفرن حتى تنضج .

لمعرفة أن الكنافة قد نضجت نقوم بهز الصنية وفي حال كانت قد نضجت نلاحظ أنها تهتز أيضاً.

نقلب الكنافة في صنية التقديم ونصب فوقها الشراب البارد ونزينها بالفستق المجروش. طريقة التحضير

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