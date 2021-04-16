سر طريقة كفتة البرغل بالتتبيلة السرية للمطاعم بطعم حكاية

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طريقة كفتة البرغل التي تعتبر من أهم الوجبات الخفيفة التي بإمكانك القيام بها بشكل سريع ولا تأخذ منك وقت طويل للأطفال ولأفراد العائلة، حيث أنها عبارة عن مجموعة متنوعة من التوابل ذات رائحة ونكهة متميزة، واللحم المفروم، وللحصول على طعم مميز يجب اتباع خطوات تضمني لكي نجاحها، والحصول على طعم لا يقاوم مثل أشهر محلات الحاتي ورائحة لا مثيل لها تعرفي عليها الآن وجربيها بنفسك.طريقة كفتة البرغل
إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة البرغل في المنزل بطعم ورائحة لا تقاوم يفضلها أفرد أسرتك دائماً تعرفي عليها الآن:المكونات:
- كوب ونصف من البرغل الناعم.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بصلة مبشورة ومصفية.
- هيل مطحون.
- ببريكا.
- كزبرة ناشفة.
- نبدأ بنقع البرغل في كمية مناسبة من الماء ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعة.
- في هذه الأثناء نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به نصف كيلو من اللحم المفروم ويضاف له الملح والفلفل الببريكا والحبهان المطحون وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.
- من ثم عليك بتصفية البصل بشكل جيد حتى أن تتخلصي من كمية الماء الموجودة به ومن ثم يضاف للحم والتوابل ويقلب بشكل جيد.
- من ثم نقوم بتصفية البرغل المنقوع من الماء ويصفى جيداً ويضاف للحم.
- نأخذ كافة المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تفرم معاً وتتجانس سوياً.
- نقوم الآن بتشكيل أصابع الكفتة وتوضع بداخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت والسمن وتدخل الفرن وتترك حتى أن تنضج مع الحرص على تقليبها على كافة الاتجاهات حتى التأكد من نضجها وتتحول وتصبح ذات لون ذهبي.
- تخرج الصينية من الفرن وترص بأطباق التقديم مع تزينها بالبقدونس المفروم وتقدم مع الأرز أو المكرونة أو الخبز البلدي والسلطات والمقبلات وبألف هنا وشفا.
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طريقة كفتة البرغل التي تعتبر من أهم الوجبات الخفيفة التي بإمكانك القيام بها بشكل سريع ولا تأخذ منك وقت طويل للأطفال ولأفراد العائلة، حيث أنها عبارة عن مجموعة متنوعة من التوابل ذات رائحة ونكهة متميزة، واللحم المفروم، وللحصول على طعم مميز يجب اتباع خطوات تضمني لكي نجاحها، والحصول على طعم لا يقاوم مثل أشهر محلات الحاتي ورائحة لا مثيل لها تعرفي عليها الآن وجربيها بنفسك.طريقة كفتة البرغل
إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة البرغل في المنزل بطعم ورائحة لا تقاوم يفضلها أفرد أسرتك دائماً تعرفي عليها الآن:المكونات:
- كوب ونصف من البرغل الناعم.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بصلة مبشورة ومصفية.
- هيل مطحون.
- ببريكا.
- كزبرة ناشفة.
- نبدأ بنقع البرغل في كمية مناسبة من الماء ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعة.
- في هذه الأثناء نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به نصف كيلو من اللحم المفروم ويضاف له الملح والفلفل الببريكا والحبهان المطحون وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.
- من ثم عليك بتصفية البصل بشكل جيد حتى أن تتخلصي من كمية الماء الموجودة به ومن ثم يضاف للحم والتوابل ويقلب بشكل جيد.
- من ثم نقوم بتصفية البرغل المنقوع من الماء ويصفى جيداً ويضاف للحم.
- نأخذ كافة المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تفرم معاً وتتجانس سوياً.
- نقوم الآن بتشكيل أصابع الكفتة وتوضع بداخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت والسمن وتدخل الفرن وتترك حتى أن تنضج مع الحرص على تقليبها على كافة الاتجاهات حتى التأكد من نضجها وتتحول وتصبح ذات لون ذهبي.
- تخرج الصينية من الفرن وترص بأطباق التقديم مع تزينها بالبقدونس المفروم وتقدم مع الأرز أو المكرونة أو الخبز البلدي والسلطات والمقبلات وبألف هنا وشفا.
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