سر طريقة كفتة البرغل بالتتبيلة السرية للمطاعم بطعم حكاية

طريقة كفتة البرغل التي تعتبر من أهم الوجبات الخفيفة التي بإمكانك القيام بها بشكل سريع ولا تأخذ منك وقت طويل للأطفال ولأفراد العائلة، حيث أنها عبارة عن مجموعة متنوعة من التوابل ذات رائحة ونكهة متميزة، واللحم المفروم، وللحصول على طعم مميز يجب اتباع خطوات تضمني لكي نجاحها، والحصول على طعم لا يقاوم مثل أشهر محلات الحاتي ورائحة لا مثيل لها تعرفي عليها الآن وجربيها بنفسك.

إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة البرغل في المنزل بطعم ورائحة لا تقاوم يفضلها أفرد أسرتك دائماً تعرفي عليها الآن:

كوب ونصف من البرغل الناعم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

بصلة مبشورة ومصفية.

هيل مطحون.

ببريكا.

كزبرة ناشفة.