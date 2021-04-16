لن يفوتك أسرار الثومية السوري “الصوص الأبيض اللذيذ” بجانب سندوتشات الشاورما

نقدم لكم أسرار الثومية السوري من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن الثومية السوري تعد عنصر أساسي على أي مائدة سورية، كما أن المأكولات السورية في الفترة الأخيرة نالت شهرة كبيرة وحب كبير بين أبناء الوطن العربي كله فلا تكاد تخلو بلد عربي من مطعم يقدم الأكل السوري ومعه بالطبع الثومية.

هذا ما جعل الكثير يبحث عن طريقة تحضير الثومية والحرص على الوصول لنتائج جيدة تكاد تشبه المطاعم، فإليك طريقة سريعة وناجحة لإعداد الثومية في المنزل في 10 دقائق والنتيجة أفضل من المطاعم.

أسرار الثومية السوري

قبل البدء في طريقة التحضير أولًا نتحدث عن المكونات، وهي:

10 فصوص من الثوم كبيرة ومفرومة ناعمة.

5 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.

القليل من عصير الليمون.

3 ملاعق من نشا الطعام.

1/2 كوب ماء.

نضيف النشا إلى الماء دون تسخين ثم نقلب حتى يذوب النشا بالماء ثم نقوم بتسخينه مع التقليب إلى أن يتماسك ويصبح شكله مثل المهلبية.

نرفعه من على النار ثم نتركه حتى يبرد تمامًا.

نقوم بهرس الثوم حتى يصبح ناعم جدًا ثم نضيفه إلى خليط النشا والماء ونقلبه جيدًا.

ثم نضيف إلى هذا الخليط عصير الليمون، وزيت الزيتون.

ثم نضع الخليط الذي حصلنا عليه بالكبة أو الخلاط ونضربه حتى يصبح متجانس وناعم، ويمكن استخدام مضرب البيض في تلك الخطوة بدلًا من الخلاط أو الكبة.

يمكننا إضافة معلقة من المايونبز أو ملعقة من الزبادي لإضافة نكهة، ولكن تلك الخطوة اختيارية ويمكن الاستغناء عنها.

خطوات إعداد الثومية بالطريقة السورية

والآن أصبح لديك سلطة الثومية السوري اللذيذة يمكنك تقديمها بجانب العديد من الأكلات مثل الشاروما أو الفراخ المشوية أو فتة الشاورما أو ورق العنب أو غيرها من الوجبات مما سيكسب طعامك مذاق المطاعم الرائع بمكونات مضمونة.