كريم لبان الدكر العجيب يقاوم التجاعيد ويخفي المسامات والهالات ويشد البشرة كالزجاج

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كريم لبان الدكر العجيب يقاوم التجاعيد يقاوم التجاعيد ويخفي المسامات المفتوحه حيث أن البشرة تكون أكثر عرضة للعوامل المتعددة التي يكون لها تأثير سلبي عليها وتجعل البشرة مترهلة، بسبب التقدم بالعمر أو فقدان الكثير من الوزن بدرجة كبيرة بآن واحد، وتبحث السيدات عن طرق فعالة في التخلص من هذه المشكلة المزعجة، ويعد كريم لبان الدكر يقاوم التجاعيد ويخفي المسامات المفتوحه ويقضي على الكثير من مشاكل البشرة التي تزعج السيدات بصفة عامة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة فعالة لصنع كريم قوي وفعالة بالتعامل مع مشاكل البشرة تعرفي عليه بنفسك.
كريم لبان الدكر العجيب يقاوم التجاعيد
اليوم جئنا لكي بكريم طبيعي مثل أجود أنواع البوتكس والفيلر في التخلص من مشاكل البشرة كما أنه يتم من مكونات بسيطة وغيرمكلفة:المكونات:
- ملعقة من الحليب البودر.
ملعقة من النشا.
- منقوع لبان الدكر لمدة ليلة كاملة.
- تتم من خلال احضار قدر معدني ونضع به حليب البودر والنشا ومنقوع لبان الدكر، تقلب المكونات معاً حتى تذوب وتتجانس سوياً.
- من ثم نقوم بوضع الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على قوام كريمي مع الحرص أن لا يتكتل منك الخليط.
- من ثم يرفع الخليط من على النار ويترك حتى أن يبرد تماماً.
- نضع الخليط في عبوة محكمة الغلق مع الحرص على تطبيقها بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.
- يساعد كريم لبان الدكر على تفتيح المناطق الحساسة ويقضي على البقع الداكنة بالجسم.
- يقضي على الهالات السوداء حول العين والفم.
- يقلل من الإصابة بالندوب والتأثيل.
- يشد ترهلات البشرة وقضي على التجاعيد.
- يعمل على توحد لون البشرة.
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كريم لبان الدكر العجيب يقاوم التجاعيد يقاوم التجاعيد ويخفي المسامات المفتوحه حيث أن البشرة تكون أكثر عرضة للعوامل المتعددة التي يكون لها تأثير سلبي عليها وتجعل البشرة مترهلة، بسبب التقدم بالعمر أو فقدان الكثير من الوزن بدرجة كبيرة بآن واحد، وتبحث السيدات عن طرق فعالة في التخلص من هذه المشكلة المزعجة، ويعد كريم لبان الدكر يقاوم التجاعيد ويخفي المسامات المفتوحه ويقضي على الكثير من مشاكل البشرة التي تزعج السيدات بصفة عامة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة فعالة لصنع كريم قوي وفعالة بالتعامل مع مشاكل البشرة تعرفي عليه بنفسك.
كريم لبان الدكر العجيب يقاوم التجاعيد
اليوم جئنا لكي بكريم طبيعي مثل أجود أنواع البوتكس والفيلر في التخلص من مشاكل البشرة كما أنه يتم من مكونات بسيطة وغيرمكلفة:المكونات:
- ملعقة من الحليب البودر.
ملعقة من النشا.
- منقوع لبان الدكر لمدة ليلة كاملة.
- تتم من خلال احضار قدر معدني ونضع به حليب البودر والنشا ومنقوع لبان الدكر، تقلب المكونات معاً حتى تذوب وتتجانس سوياً.
- من ثم نقوم بوضع الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على قوام كريمي مع الحرص أن لا يتكتل منك الخليط.
- من ثم يرفع الخليط من على النار ويترك حتى أن يبرد تماماً.
- نضع الخليط في عبوة محكمة الغلق مع الحرص على تطبيقها بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.
- يساعد كريم لبان الدكر على تفتيح المناطق الحساسة ويقضي على البقع الداكنة بالجسم.
- يقضي على الهالات السوداء حول العين والفم.
- يقلل من الإصابة بالندوب والتأثيل.
- يشد ترهلات البشرة وقضي على التجاعيد.
- يعمل على توحد لون البشرة.
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