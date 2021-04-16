تكات كيك السميد وتحضيره هش جداً مثل كيكة محلات الحلويات المشهورة نقدمها لكم من موقعنا، حيث أن الكيكة من الأشياء الأساسية من الحلويات التي يتعم عملها بكثرة في البيوت وبوجه أخص في أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف ، وكيكة السميد هي من أنواع الكيك المحببة لدي معظم الناس.

تكات كيك السميد

بمكونات بسيطة جدًا وفي متناول أيدي جميع الناس، تستطيع تحضير كيك السميد:-

عدد 3 بيضات. سكر ناعم مقدار نصف كوب. لبن رايب كوب واحد. رشة فانيليا صغيرة. 4/3 زيت نباتي. سميد خشن كوب. دقيق أبيض ناعم كوب واحد. معلقة من الباكينج بودر. كربونات مقدار صغير منها. رشة ملح صغيرة.