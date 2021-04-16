تكات كيك السميد وتحضيره هش جداً مثل كيكة محلات الحلويات المشهورة نقدمها لكم من موقعنا، حيث أن الكيكة من الأشياء الأساسية من الحلويات التي يتعم عملها بكثرة في البيوت وبوجه أخص في أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف ، وكيكة السميد هي من أنواع الكيك المحببة لدي معظم الناس.تكات كيك السميد
بمكونات بسيطة جدًا وفي متناول أيدي جميع الناس، تستطيع تحضير كيك السميد:-مقادير كيك السميد
- عدد 3 بيضات.
- سكر ناعم مقدار نصف كوب.
- لبن رايب كوب واحد.
- رشة فانيليا صغيرة.
- 4/3 زيت نباتي.
- سميد خشن كوب.
- دقيق أبيض ناعم كوب واحد.
- معلقة من الباكينج بودر.
- كربونات مقدار صغير منها.
- رشة ملح صغيرة.
- نقوم بجلب طبق عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض ونضيف فوقه الكربونات بمقدار نصف معلقة صغيرة، ثم رشة الملح وأخيرًا الباكينج بودر.
- في طبق أخر نقوم بضرب البيض بطريقة جيدة مع إضافة الفانيليا ومقدار السكر المطلوب ونعاود ضربهم مجددًا.
- ثم نقوم بمزج اللبن الرايب مع الخليط ونستمر في ضربهم معًا.
- ثم بالتدريج نقوم بإضافة الزيت الي المزيج أمامنا ونستمر في عملية ضرب الخليط أمامنا.
- ثم نأتي بالألة التي تعمل على خفق البيض، ونقوم بالإضافة التدريجية الي دقيق السميد الي جانب الخفق الدائم، حتى نتمكن من الحصول على خليط متماسك طري لا يحتوي على أي كتل.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نقوم بتجهيز الصينية ولا ننسي أن ندهنها أولً بقليل من الزبد أو الزيت بعد ذلك نقوم بإضافة الكيك، ونقوم بإدخالها الي الفرن لما لا يقل عن 30 دقيقة حتى نتأكد من انها نضجت وحصلت على لونها البني الفاتح المعروف.
- بعد إخراجها من الفرن نقوم بإضافة الشربات عليها لتصبح جاهزة لكن نتركها حتى تهدأ قليلًا.
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تكات كيك السميد وتحضيره هش جداً مثل كيكة محلات الحلويات المشهورة نقدمها لكم من موقعنا، حيث أن الكيكة من الأشياء الأساسية من الحلويات التي يتعم عملها بكثرة في البيوت وبوجه أخص في أعياد الميلاد أو حفلات الزفاف ، وكيكة السميد هي من أنواع الكيك المحببة لدي معظم الناس.تكات كيك السميد
بمكونات بسيطة جدًا وفي متناول أيدي جميع الناس، تستطيع تحضير كيك السميد:-مقادير كيك السميد
- عدد 3 بيضات.
- سكر ناعم مقدار نصف كوب.
- لبن رايب كوب واحد.
- رشة فانيليا صغيرة.
- 4/3 زيت نباتي.
- سميد خشن كوب.
- دقيق أبيض ناعم كوب واحد.
- معلقة من الباكينج بودر.
- كربونات مقدار صغير منها.
- رشة ملح صغيرة.
- نقوم بجلب طبق عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض ونضيف فوقه الكربونات بمقدار نصف معلقة صغيرة، ثم رشة الملح وأخيرًا الباكينج بودر.
- في طبق أخر نقوم بضرب البيض بطريقة جيدة مع إضافة الفانيليا ومقدار السكر المطلوب ونعاود ضربهم مجددًا.
- ثم نقوم بمزج اللبن الرايب مع الخليط ونستمر في ضربهم معًا.
- ثم بالتدريج نقوم بإضافة الزيت الي المزيج أمامنا ونستمر في عملية ضرب الخليط أمامنا.
- ثم نأتي بالألة التي تعمل على خفق البيض، ونقوم بالإضافة التدريجية الي دقيق السميد الي جانب الخفق الدائم، حتى نتمكن من الحصول على خليط متماسك طري لا يحتوي على أي كتل.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نقوم بتجهيز الصينية ولا ننسي أن ندهنها أولً بقليل من الزبد أو الزيت بعد ذلك نقوم بإضافة الكيك، ونقوم بإدخالها الي الفرن لما لا يقل عن 30 دقيقة حتى نتأكد من انها نضجت وحصلت على لونها البني الفاتح المعروف.
- بعد إخراجها من الفرن نقوم بإضافة الشربات عليها لتصبح جاهزة لكن نتركها حتى تهدأ قليلًا.
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