طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بالدجاج والأرز خطوة بخطوة مثل المحلات

تعرفي علي طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية، تعد الكبسة من أشهر الأطباق السعودية إلي تشتهر بها المملكة العربية السعودية حيث أنها تعد من الأطباق الشعبية الرئيسية هناك، كما أنها لها العديد من الأسماء التي تطلق عليها مثل المجبوس أو المكبوس، كما أن الكبسة ليست مشهورة فقط في السعودية بل أنها معروفة ومشهورة في الكويت ودول الخليج.

تشتهر الكبسة بشكل كبير في دول الخليج والسعودية خصوصا وأصبحت مؤخراً مشهورة في مصر ويتم طهيها كثيرا وبطرق جديدة

يتم عمل طبق الكبسة المشهور من لحم الماعز أو من اللحم الضاني

ولكن يمكننا عمله بالدجاج أو بلحوم الأبقار

كما أن الكبسة تشتهر بطعمها الجميل المميز الغني بالبهارات الشهية، لذلك سوف نتعلم معا علي طريقة عملها في المنزل.

طريقة عمل الكبسة السعوديطريقة عمل الكبسة

الكبسة السعودية من الأكلات التي يفضلها شعوب دول الخليج، وتحتاج إلي:

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي

دجاجتان مقطعة إلي 8 قطع

خمس حبات بصل شرائح

ثلاثة حبات من الليمون الأسود الجاف

ثلاثة حبات من الهيل

ملعقتين صغيرتين من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الحبهان

ملعقة صغيرة من الزعفران

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة من القرنفل

ملعقة صغيرة من القرفة

زبيب ومكسرات للتزيين