طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بالدجاج والأرز خطوة بخطوة مثل المحلات

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تعرفي علي طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية، تعد الكبسة من أشهر الأطباق السعودية إلي تشتهر بها المملكة العربية السعودية حيث أنها تعد من الأطباق الشعبية الرئيسية هناك، كما أنها لها العديد من الأسماء التي تطلق عليها مثل المجبوس أو المكبوس، كما أن الكبسة ليست مشهورة فقط في السعودية بل أنها معروفة ومشهورة في الكويت ودول الخليج.طريقة عمل الكبسة السعودي
- تشتهر الكبسة بشكل كبير في دول الخليج والسعودية خصوصا وأصبحت مؤخراً مشهورة في مصر ويتم طهيها كثيرا وبطرق جديدة
- يتم عمل طبق الكبسة المشهور من لحم الماعز أو من اللحم الضاني
- ولكن يمكننا عمله بالدجاج أو بلحوم الأبقار
- كما أن الكبسة تشتهر بطعمها الجميل المميز الغني بالبهارات الشهية، لذلك سوف نتعلم معا علي طريقة عملها في المنزل.
الكبسة السعودية من الأكلات التي يفضلها شعوب دول الخليج، وتحتاج إلي:
- ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي
- دجاجتان مقطعة إلي 8 قطع
- خمس حبات بصل شرائح
- ثلاثة حبات من الليمون الأسود الجاف
- ثلاثة حبات من الهيل
- ملعقتين صغيرتين من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة صغيرة من الحبهان
- ملعقة صغيرة من الزعفران
- ملعقة صغيرة من الكزبرة
- ملعقة صغيرة من القرنفل
- ملعقة صغيرة من القرفة
- زبيب ومكسرات للتزيين
- إحضري إناء وضعيه علي النار وقومي بوضع فيه بعض الزبدة مع البهارات الصحيحة واسقطي الدجاج وقلبيهم لمدة خمس دقائق.
- قومي بإضافة الماء بعد ذلك علي الدجاج وغطيها واتركي الدجاجة حتي تنضج ثم قومي بإخراجها.
- قومي بعد إخراج الدجاج بوضع الأزر في ماء الدجاج مع وضع الملح فيه وأتركى الأرز حتي ينضج نصف تسوية.
- إحضري طاسة وضعي فيها البصلة مع البهارات التي ذكرنها ماعدا الزعفران وقومي بتشويح البصلة ثم قومي بوضع الدجاج فيها مع تقلبيها في الخليط جيدا.
- قومي بعد ذلك بإنزال الدجاج مع البصلة في وعاء الأرز مع الزعفران وقومي بتقلبيهم وغطيهم جيدا واتركه لمدة 20 دقيقة علي نار هادئة.
- هكذا أصبحت الكبسة جاهزة قومي بقلبها كما هي في طبق كبير الحجم وقدميها بجانب سلطة خضراء أو مخلل أو بعض المقبلات.
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تعرفي علي طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية، تعد الكبسة من أشهر الأطباق السعودية إلي تشتهر بها المملكة العربية السعودية حيث أنها تعد من الأطباق الشعبية الرئيسية هناك، كما أنها لها العديد من الأسماء التي تطلق عليها مثل المجبوس أو المكبوس، كما أن الكبسة ليست مشهورة فقط في السعودية بل أنها معروفة ومشهورة في الكويت ودول الخليج.طريقة عمل الكبسة السعودي
- تشتهر الكبسة بشكل كبير في دول الخليج والسعودية خصوصا وأصبحت مؤخراً مشهورة في مصر ويتم طهيها كثيرا وبطرق جديدة
- يتم عمل طبق الكبسة المشهور من لحم الماعز أو من اللحم الضاني
- ولكن يمكننا عمله بالدجاج أو بلحوم الأبقار
- كما أن الكبسة تشتهر بطعمها الجميل المميز الغني بالبهارات الشهية، لذلك سوف نتعلم معا علي طريقة عملها في المنزل.
الكبسة السعودية من الأكلات التي يفضلها شعوب دول الخليج، وتحتاج إلي:
- ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي
- دجاجتان مقطعة إلي 8 قطع
- خمس حبات بصل شرائح
- ثلاثة حبات من الليمون الأسود الجاف
- ثلاثة حبات من الهيل
- ملعقتين صغيرتين من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة صغيرة من الحبهان
- ملعقة صغيرة من الزعفران
- ملعقة صغيرة من الكزبرة
- ملعقة صغيرة من القرنفل
- ملعقة صغيرة من القرفة
- زبيب ومكسرات للتزيين
- إحضري إناء وضعيه علي النار وقومي بوضع فيه بعض الزبدة مع البهارات الصحيحة واسقطي الدجاج وقلبيهم لمدة خمس دقائق.
- قومي بإضافة الماء بعد ذلك علي الدجاج وغطيها واتركي الدجاجة حتي تنضج ثم قومي بإخراجها.
- قومي بعد إخراج الدجاج بوضع الأزر في ماء الدجاج مع وضع الملح فيه وأتركى الأرز حتي ينضج نصف تسوية.
- إحضري طاسة وضعي فيها البصلة مع البهارات التي ذكرنها ماعدا الزعفران وقومي بتشويح البصلة ثم قومي بوضع الدجاج فيها مع تقلبيها في الخليط جيدا.
- قومي بعد ذلك بإنزال الدجاج مع البصلة في وعاء الأرز مع الزعفران وقومي بتقلبيهم وغطيهم جيدا واتركه لمدة 20 دقيقة علي نار هادئة.
- هكذا أصبحت الكبسة جاهزة قومي بقلبها كما هي في طبق كبير الحجم وقدميها بجانب سلطة خضراء أو مخلل أو بعض المقبلات.
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