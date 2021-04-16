مش هتشتريها تاني أنجح طريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة زي الجاهزة

تعد السمبوسة من الحلويات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتكثر السيدات فيه من تحضير الحلويات، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا الطريقة المثلى التي من خلالها يمكن تحضير الذ طعم من السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات: كوب من الماء.

كوب من الدقيق.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

ثلاث معالق من الزيت أو الزبدة حسب الرغبة.

وعاء.

مكعبات بصل.

لحمه مفرومه.

زيت. طريقة تحضير عجينة السمبوسك نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة صغيرة من الملح وثلاث معالق من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة ونقوم بتقليبه جيدا.

نرفع الاناء علي نار متوسطة لمدة دقيقه، ونقوم بوضع كوب الدقيق علي مراحل مع الاستمرار في التقليب.

نترك الوعاء علي النار حتي نحصل علي عجينة متماسكة، ثم بعد ذلك نقوم بغلق النار.

نحضر العجينه ونتركها تبرد لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بفرد علي العجينة على دقيق أو زيت حسب الرغبه.

نستمر في فرد العجينه حتى نحصل على السمك الرقيق المطلوب.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها حسب الرغبة.

نضعها في الثلاجة لمدة دقيقة لتبرد.

نحضر اللحمة المفرومة ونقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات.

نضع البصل علي النار ثم نضع اللحمه المفرومه ونقوم بالتقليب جيدا حتى تنضج.

نحضر السمبوسك ونقوم بوضع كمية كافية من الحشو اللحمة المفرومة المعصجة وبعد ذلك نقوم بإغلاق السمبوسك بإحكام من جميع الأطراف.

نحضر زيت ونضعه في مقلاة ثم بعد ذلك نقوم بوضع السمبوسك المحشية فيه ونستمر في تقليبه في الزيت علي نار متوسطه حتي نحصل علي اللون الذهبي، ثم بعد ذلك تقدم ساخنة.

يمكن أن نضعها بعد الحشو في صينية وتوضع في الفرن لمدة خمس دقائق وبذلك تكون خفيفة المذاق خالية من الدهون. طريقة تحضير عجينة السمبوسك الوسوم

تعد السمبوسة من الحلويات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتكثر السيدات فيه من تحضير الحلويات، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا الطريقة المثلى التي من خلالها يمكن تحضير الذ طعم من السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات: كوب من الماء.

كوب من الدقيق.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

ثلاث معالق من الزيت أو الزبدة حسب الرغبة.

وعاء.

مكعبات بصل.

لحمه مفرومه.

زيت. طريقة تحضير عجينة السمبوسك نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة صغيرة من الملح وثلاث معالق من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة ونقوم بتقليبه جيدا.

نرفع الاناء علي نار متوسطة لمدة دقيقه، ونقوم بوضع كوب الدقيق علي مراحل مع الاستمرار في التقليب.

نترك الوعاء علي النار حتي نحصل علي عجينة متماسكة، ثم بعد ذلك نقوم بغلق النار.

نحضر العجينه ونتركها تبرد لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بفرد علي العجينة على دقيق أو زيت حسب الرغبه.

نستمر في فرد العجينه حتى نحصل على السمك الرقيق المطلوب.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها حسب الرغبة.

نضعها في الثلاجة لمدة دقيقة لتبرد.

نحضر اللحمة المفرومة ونقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات.

نضع البصل علي النار ثم نضع اللحمه المفرومه ونقوم بالتقليب جيدا حتى تنضج.

نحضر السمبوسك ونقوم بوضع كمية كافية من الحشو اللحمة المفرومة المعصجة وبعد ذلك نقوم بإغلاق السمبوسك بإحكام من جميع الأطراف.

نحضر زيت ونضعه في مقلاة ثم بعد ذلك نقوم بوضع السمبوسك المحشية فيه ونستمر في تقليبه في الزيت علي نار متوسطه حتي نحصل علي اللون الذهبي، ثم بعد ذلك تقدم ساخنة.

يمكن أن نضعها بعد الحشو في صينية وتوضع في الفرن لمدة خمس دقائق وبذلك تكون خفيفة المذاق خالية من الدهون. طريقة تحضير عجينة السمبوسك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتريها تاني أنجح طريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة زي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.