طريقة عمل حلقات البصل المقلي وتقديمها مقبلات في العزائم الرمضانية

هناك عدد كبير للغاية من أنواع المقبلات التي يتم تقديمها في العزائم والتجمعات، ولاسيما العزائم في شهر رمضان المبارك، والتي يتم تقديمها قبل الأطباق الرئيسية حتى تفتح الشهي قبل الأكل، وتعمل تلك الأطباق على إثراء المائدة وقت العزومات، ولا يقتصر الأمر على العزائم في المنزل فقط ولكنها من الأشياء المتبعة في المحلات والمطاعم الكبرى في جميع الدول وبمختلف أنواعها، وهنا اليوم نقدم لكم وصفة حلقات البصل المقلية الشهية التي يحبها الجميع. طريقة عمل حلقات البصل المقلية طريقة عمل حلقات البصل المقلية المكونات حبتين من البصل المتوسط.

1/2 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

حبتين من البيض.

كوب من البقسماط الناعم.

1/2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

1/4 كوب من الحليب.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بتقشير البصل وتقطيعه إلى دوائر بالعرض، وتفصيلها عن بعضها. في وعاء جانبي نقوم بإضافة الملح والنشا إلى الدقيق، مع التوابل المختلفة وتقليبها جيداً حتى تتجانس. في وعاء آخر نقوم بتقليب البيض مع رشة من الملح والفلفل والحليب والمزج جيداً. وفي وعاء ثاني نقوم بوضع البقسماط مع رشة من الملح والفلفل والبابريكا. نقوم أولاً بتقليب البصل مع الحليب البارد وتركه منقوع لمدة 10 دقائق. نبدأ بأخذ حلقات البصل بالتتابع وتغطيتها بالدقيق، ثم غمسها في البيض وبعدها البقسماط. تكرر الخطوات السابقة مع باقي الكمية حتى تنتهي. نقوم بوضعها في الثلاجة نصف ساعة على الأقل قبل أن تقلى في زيت غزير. حتى تكتسب اللون الذهبي المميز وبعدها تقدم ساخنة. فوائد البصل للجسم يساعد البصل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.

يعتبر البصل من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

يعمل على التقليل من الالتهابات وارتفاع ضغط الدم. فوائد البصل للجسم الوسوم

هناك عدد كبير للغاية من أنواع المقبلات التي يتم تقديمها في العزائم والتجمعات، ولاسيما العزائم في شهر رمضان المبارك، والتي يتم تقديمها قبل الأطباق الرئيسية حتى تفتح الشهي قبل الأكل، وتعمل تلك الأطباق على إثراء المائدة وقت العزومات، ولا يقتصر الأمر على العزائم في المنزل فقط ولكنها من الأشياء المتبعة في المحلات والمطاعم الكبرى في جميع الدول وبمختلف أنواعها، وهنا اليوم نقدم لكم وصفة حلقات البصل المقلية الشهية التي يحبها الجميع. طريقة عمل حلقات البصل المقلية طريقة عمل حلقات البصل المقلية المكونات حبتين من البصل المتوسط.

1/2 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

حبتين من البيض.

كوب من البقسماط الناعم.

1/2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

1/4 كوب من الحليب.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بتقشير البصل وتقطيعه إلى دوائر بالعرض، وتفصيلها عن بعضها. في وعاء جانبي نقوم بإضافة الملح والنشا إلى الدقيق، مع التوابل المختلفة وتقليبها جيداً حتى تتجانس. في وعاء آخر نقوم بتقليب البيض مع رشة من الملح والفلفل والحليب والمزج جيداً. وفي وعاء ثاني نقوم بوضع البقسماط مع رشة من الملح والفلفل والبابريكا. نقوم أولاً بتقليب البصل مع الحليب البارد وتركه منقوع لمدة 10 دقائق. نبدأ بأخذ حلقات البصل بالتتابع وتغطيتها بالدقيق، ثم غمسها في البيض وبعدها البقسماط. تكرر الخطوات السابقة مع باقي الكمية حتى تنتهي. نقوم بوضعها في الثلاجة نصف ساعة على الأقل قبل أن تقلى في زيت غزير. حتى تكتسب اللون الذهبي المميز وبعدها تقدم ساخنة. فوائد البصل للجسم يساعد البصل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.

يعتبر البصل من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

يعمل على التقليل من الالتهابات وارتفاع ضغط الدم. فوائد البصل للجسم

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