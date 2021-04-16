طريقة تحضير البقلاوة الرمضانية في المنزل بمكونات اقتصادية

يعد السؤال عن طريقة تحضير البقلاوة في المنزل من الأسئلة الشائعة في هذه الفترة وهو شهر رمضان المبارك، فالبقلاوة من الوصفات التي تتسم بمذاقها الرائع والمحبب لدي الكثيرين، ولهذا العديد منا يقبلون على شرائها من المحلات على الرغم من امكانهم تحضيرها في المنزل بسهولة، فتتسم البقلاوة بسهولة اعدادها في المنزل في وقت قليل دون الحاجة الى شرائها جاهزة، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد البقلاوة في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة. طريقة تحضير البقلاوة الرمضانية طريقة تحضير البقلاوة الرمضانية نقدم لكم مكونات البقلاوة 4 أكواب من الفستق المطحون. 4 ملاعق كبيرة من السكر. 2 كوب من الزبدة المذابة. ثانيا مكونات الاقطر[الشربات] 3 كوب ماء. 2 كوب من السكر. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير البقلاوة ثانيا مكونات الاقطر[الشربات]خطوات تحضير البقلاوة أولا: طريقة تحضير الشربات نضع مقدار الماء في اناء على النار ونضيف اليه السكر.

نترك الاناء على النار حتى يذوب السكر ويبدأ بالغليان، فنقوم باضافة عصير الليمون ونتركة لمدة ربع ساعه ويتم اغلاق النار بعد ذلك وننتظر حتى يهدأ. طريقة تحضير البقلاوة: أولا نقوم بتسخين الفرن قبل البدء في تحضير البقلاوة.

نقوم بوضع كل من مقدار السكر والفستق المطحون في اناء ونقلب جيدا، ويمكن اضافة جوز هند، أو أى نوع اخر من المكسرات المحببة لك.

نبدأ بتجهيز صينية البقلاوة ودهنها جيدا بالزبد، وبعد ذلك نبدأ برص الجلاش وبين كل طبقة وأخري نقوم بدهنها بالزبد، ثم نضيف الطبقه الأخري وهكذا حتى ننتهى من نصف كمية البقلاوة، فتقوم باضافة المكسرات والسكر، ثم نكمل بنفس الطريقة في الكمية المتبقية ونضع بين كل طبقة وأخري زبد، وبعد الانتهاء نقوم بتقطيع البقلاوة بالشكل الذي ترغب به، وبعد ذلك نقوم بدهن وجهها بالزبد وتوضع في فرن متوسط الحرارة.

بعد أن تحصل البقلاوة على اللون الذهبي المطلوب تخرج من الفرن ويوضع عليها القطر[الشربات]. طريقة تحضير البقلاوة: الوسوم

يعد السؤال عن طريقة تحضير البقلاوة في المنزل من الأسئلة الشائعة في هذه الفترة وهو شهر رمضان المبارك، فالبقلاوة من الوصفات التي تتسم بمذاقها الرائع والمحبب لدي الكثيرين، ولهذا العديد منا يقبلون على شرائها من المحلات على الرغم من امكانهم تحضيرها في المنزل بسهولة، فتتسم البقلاوة بسهولة اعدادها في المنزل في وقت قليل دون الحاجة الى شرائها جاهزة، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد البقلاوة في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة. طريقة تحضير البقلاوة الرمضانية طريقة تحضير البقلاوة الرمضانية نقدم لكم مكونات البقلاوة 4 أكواب من الفستق المطحون. 4 ملاعق كبيرة من السكر. 2 كوب من الزبدة المذابة. ثانيا مكونات الاقطر[الشربات] 3 كوب ماء. 2 كوب من السكر. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير البقلاوة ثانيا مكونات الاقطر[الشربات]خطوات تحضير البقلاوة أولا: طريقة تحضير الشربات نضع مقدار الماء في اناء على النار ونضيف اليه السكر.

نترك الاناء على النار حتى يذوب السكر ويبدأ بالغليان، فنقوم باضافة عصير الليمون ونتركة لمدة ربع ساعه ويتم اغلاق النار بعد ذلك وننتظر حتى يهدأ. طريقة تحضير البقلاوة: أولا نقوم بتسخين الفرن قبل البدء في تحضير البقلاوة.

نقوم بوضع كل من مقدار السكر والفستق المطحون في اناء ونقلب جيدا، ويمكن اضافة جوز هند، أو أى نوع اخر من المكسرات المحببة لك.

نبدأ بتجهيز صينية البقلاوة ودهنها جيدا بالزبد، وبعد ذلك نبدأ برص الجلاش وبين كل طبقة وأخري نقوم بدهنها بالزبد، ثم نضيف الطبقه الأخري وهكذا حتى ننتهى من نصف كمية البقلاوة، فتقوم باضافة المكسرات والسكر، ثم نكمل بنفس الطريقة في الكمية المتبقية ونضع بين كل طبقة وأخري زبد، وبعد الانتهاء نقوم بتقطيع البقلاوة بالشكل الذي ترغب به، وبعد ذلك نقوم بدهن وجهها بالزبد وتوضع في فرن متوسط الحرارة.

بعد أن تحصل البقلاوة على اللون الذهبي المطلوب تخرج من الفرن ويوضع عليها القطر[الشربات]. طريقة تحضير البقلاوة:

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