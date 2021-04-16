طريقة كنافة حلواني سادة بكل أسرارها خطوة بخطوة

طريقة كنافة حلواني سادة بكل أسرارها، تعتبر الكنافة من أشد حلويات الشرقية التي تعد باستمرار خاصة على المائدة الرمضانية فهي أسهل طرق عمل الكنافة ولا يتطلب تحضيرها الكثير من الخطوات أو الجهد للحصول على أحلى وأروع مذاق للكنافة، والتي يتعدد صنعها بالكثير من الطرق والحشوات المختلفة مثل كنافة مانجو ونوتيلا وكنافة محشوه بالتمر واخيرا كنافة الريد فيلفيت، وغيرها من أنواع الكنافة، وأما عن وصفة اليوم فهي الكنافة السادة يعشقها الكبار والصغار لما لها من طعم طيب وسهلة التحضير واقتصادية المكونات فبثلاث مكونات فقط يمكنك صنع أطعم صينية كنافة مثل الجاهزة بطريقة اقتصادية وموفرة لعمل حلويات رمضان مثل المحلات. طريقة عمل كنافة حلواني سادة بكل أسرارها نحتاج إلى 500 جرام من كنافة طازجة. ربع كوب من سكر بودرة. ربع كيلو من سمنة مذابة أو بحرارة الغرفة. لعمل شربات أو قطر كنافة 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة صغيرة عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير كنافة حلواني السادة بكل أسرارها أولا نحضر شربات كنافة بوضع كل من السكر مع الماء على النار حتى غليان ويذوب السكر من دون تقليب.

ثم يضاف عصير الليمون ويترك غليان على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى يكون قوام شربات تقيل في نهاية يضاف عليه الفانيليا.

تغلق النار ويترك يبرد عندما تضع الفانيليا على السكر ويصب على كنافة وهي ساخنة والضربات لابد من أن يكون بارد تماما.

توضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد تماما، ثم تخرج وتفرد حتى تكون مثل حبيبات السكر، ثم يصب عليها السكر البودرة والسمن المذاب.

وتتسبب كل الكنافة السمن والسكر جيدا وتخلص من كل تكلات الكنافة بتقليبها في السمن.

تدهن صينية بالقليل من السمن وتفرد بها الكنافة بحيث تكون طبقة متوسطة السمك ويفضل عمل كنافة في صينية البسبوسة حتى يكون سمكها معتدل.

الضغط جيدا على الكنافة في الصينية باليد حتى تتماسك كلها مع بعضها، ثم اتركيها جانبا وشغلي الفرن على حرارة عالية.

يترك حتى يسخن لمدة خمس دقائق، ثم ادخلي صينية الكنافة الفرن الساخن على حرارة 180 مئوية، تأخذ حوالي 10 دقائق حتى تنضج.

ستلاحظي أن جوانب كنافة اخذت لون ذهبي اغلقي الحرارة من أسفل واشعلي شواية حتى يأخذ الوجه نفس لون ذهبي.

ثم اخرجي كنافة سادة من فرن وصبي عليها الشربات وهو بارد وقطعيها وغطيها في حالة أردت تناولها طرية. طريقة عمل كنافة حلواني سادة بكل أسرارهاخطوات تحضير كنافة حلواني السادة بكل أسرارها الوسوم

طريقة كنافة حلواني سادة بكل أسرارها، تعتبر الكنافة من أشد حلويات الشرقية التي تعد باستمرار خاصة على المائدة الرمضانية فهي أسهل طرق عمل الكنافة ولا يتطلب تحضيرها الكثير من الخطوات أو الجهد للحصول على أحلى وأروع مذاق للكنافة، والتي يتعدد صنعها بالكثير من الطرق والحشوات المختلفة مثل كنافة مانجو ونوتيلا وكنافة محشوه بالتمر واخيرا كنافة الريد فيلفيت، وغيرها من أنواع الكنافة، وأما عن وصفة اليوم فهي الكنافة السادة يعشقها الكبار والصغار لما لها من طعم طيب وسهلة التحضير واقتصادية المكونات فبثلاث مكونات فقط يمكنك صنع أطعم صينية كنافة مثل الجاهزة بطريقة اقتصادية وموفرة لعمل حلويات رمضان مثل المحلات. طريقة عمل كنافة حلواني سادة بكل أسرارها نحتاج إلى 500 جرام من كنافة طازجة. ربع كوب من سكر بودرة. ربع كيلو من سمنة مذابة أو بحرارة الغرفة. لعمل شربات أو قطر كنافة 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة صغيرة عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير كنافة حلواني السادة بكل أسرارها أولا نحضر شربات كنافة بوضع كل من السكر مع الماء على النار حتى غليان ويذوب السكر من دون تقليب.

ثم يضاف عصير الليمون ويترك غليان على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى يكون قوام شربات تقيل في نهاية يضاف عليه الفانيليا.

تغلق النار ويترك يبرد عندما تضع الفانيليا على السكر ويصب على كنافة وهي ساخنة والضربات لابد من أن يكون بارد تماما.

توضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد تماما، ثم تخرج وتفرد حتى تكون مثل حبيبات السكر، ثم يصب عليها السكر البودرة والسمن المذاب.

وتتسبب كل الكنافة السمن والسكر جيدا وتخلص من كل تكلات الكنافة بتقليبها في السمن.

تدهن صينية بالقليل من السمن وتفرد بها الكنافة بحيث تكون طبقة متوسطة السمك ويفضل عمل كنافة في صينية البسبوسة حتى يكون سمكها معتدل.

الضغط جيدا على الكنافة في الصينية باليد حتى تتماسك كلها مع بعضها، ثم اتركيها جانبا وشغلي الفرن على حرارة عالية.

يترك حتى يسخن لمدة خمس دقائق، ثم ادخلي صينية الكنافة الفرن الساخن على حرارة 180 مئوية، تأخذ حوالي 10 دقائق حتى تنضج.

ستلاحظي أن جوانب كنافة اخذت لون ذهبي اغلقي الحرارة من أسفل واشعلي شواية حتى يأخذ الوجه نفس لون ذهبي.

ثم اخرجي كنافة سادة من فرن وصبي عليها الشربات وهو بارد وقطعيها وغطيها في حالة أردت تناولها طرية. طريقة عمل كنافة حلواني سادة بكل أسرارهاخطوات تحضير كنافة حلواني السادة بكل أسرارها

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