في 10 دقائق حضري كيك المايكروويف في المنزل بأقل تكلفة وبطعم رائع

الكيك من الوصفات التي تتمتع بمذاق رائع ومميز، وللكيك العديد من الوصفات والنكهات المختلفة، والكيك من الوصفات المشهورة في كل أنحاء العالم، ومؤخرا حاز كيك الميكروويف على اعجاب الكثير من الناس التى أصبحت تفضله نظرا لسرعة اعداده في وقت وجيز، ويتم تحضيره في كوب أو في أطباق ميكروويف، ويمكن تحضيره الكيك العادي، أو جاتو شاتوه، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد كيك الميكروويف.

يعتبر هذا النوع من أنواع الكيك من الحلويات التي تتسم بسهولة اعدادها في وقت وجيز، فيمكنك اعداده في أي وقت تحبه حيث لا يحتاج هذا النوع لاهدار الوقت والمجهود، بالاضافة الى عدم الحاجة الى بهدلة الكثير من الأواني لاعداده مثل الكيك الذي يتم تحضيره في الفرن، كما انه يعد من أسهل طرق تحضير الكيك في كل من الوقت والمجهود، كما تعد الحل الأمثل عندما يأتي ضيوف وعدم وجود امكانيات لتحضير صينية كبيرة من الكيك،

مكونات تحضير كيك لأربع أفراد (تكفى لصنع عدد 4 كيكة ميكروويف متوسطة أو واحدة كبيرة).

عدد 8 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر والتي تعرف ب “صودا خبز” عدد 7ملاعق كبيرة سكر. عدد 8 ملاعق كبيرة كاكاو. عدد 8 ملاعق كبيرة لبن. عدد 4 ملعقة كبيرة زيت. 2 حبة من البيض. كيس فانيليا.