في 10 دقائق حضري كيك المايكروويف في المنزل بأقل تكلفة وبطعم رائع

الكيك من الوصفات التي تتمتع بمذاق رائع ومميز، وللكيك العديد من الوصفات والنكهات المختلفة، والكيك من الوصفات المشهورة في كل أنحاء العالم، ومؤخرا حاز كيك الميكروويف على اعجاب الكثير من الناس التى أصبحت تفضله نظرا لسرعة اعداده في وقت وجيز، ويتم تحضيره في كوب أو في أطباق ميكروويف، ويمكن تحضيره الكيك العادي، أو جاتو شاتوه، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد كيك الميكروويف.مميزات كيك الميكروويف
يعتبر هذا النوع من أنواع الكيك من الحلويات التي تتسم بسهولة اعدادها في وقت وجيز، فيمكنك اعداده في أي وقت تحبه حيث لا يحتاج هذا النوع لاهدار الوقت والمجهود، بالاضافة الى عدم الحاجة الى بهدلة الكثير من الأواني لاعداده مثل الكيك الذي يتم تحضيره في الفرن، كما انه يعد من أسهل طرق تحضير الكيك في كل من الوقت والمجهود، كما تعد الحل الأمثل عندما يأتي ضيوف وعدم وجود امكانيات لتحضير صينية كبيرة من الكيك،مكونات كيك الميكروويف بالشوكولاتة
مكونات تحضير كيك لأربع أفراد (تكفى لصنع عدد 4 كيكة ميكروويف متوسطة أو واحدة كبيرة).
- عدد 8 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر والتي تعرف ب “صودا خبز”
- عدد 7ملاعق كبيرة سكر.
- عدد 8 ملاعق كبيرة كاكاو.
- عدد 8 ملاعق كبيرة لبن.
- عدد 4 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 حبة من البيض.
- كيس فانيليا.
- نضع في اناء عميق الكاكاو وااللبن والسكر ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك نبدأ باضافة الزيت بالتدريج ونخفق لمدة عشر دقائق حتى يثقل خليط الكاكاو.
- نأخذ نصف هذا الخليط ونضعه في كوب جانبا.
- بعد ذلك نقوم باضافة البيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ونقلب جيدا، وان كانت العجينة سميكة جدا يمكن أن نضيف لبن اليها ونخفق جيدا.
- نبدأ بتجهيز الأكواب التي سيتم وضع خليط الكيك فيها، فيتم تبطينها بزيت ورشة دقيق، وبعد ذلك نقوم بوضع الكيك في الأكواب ويجب أن يكون الكيك واصل الى نصف الكوب فقط.
- يتم وضع العجين في الميكروويف لمدة دقيقة ونصف، ونختبر الكيك وان كانت تريد وقت أطول فنقوم بتزويد نصف دقيقة كمان حتى تنضج الكيك.
- بعد أن يخرج الكيك من الميكروويف نقوم باضافة صوص الشوكولاته فوقه.
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الكيك من الوصفات التي تتمتع بمذاق رائع ومميز، وللكيك العديد من الوصفات والنكهات المختلفة، والكيك من الوصفات المشهورة في كل أنحاء العالم، ومؤخرا حاز كيك الميكروويف على اعجاب الكثير من الناس التى أصبحت تفضله نظرا لسرعة اعداده في وقت وجيز، ويتم تحضيره في كوب أو في أطباق ميكروويف، ويمكن تحضيره الكيك العادي، أو جاتو شاتوه، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد كيك الميكروويف.مميزات كيك الميكروويف
يعتبر هذا النوع من أنواع الكيك من الحلويات التي تتسم بسهولة اعدادها في وقت وجيز، فيمكنك اعداده في أي وقت تحبه حيث لا يحتاج هذا النوع لاهدار الوقت والمجهود، بالاضافة الى عدم الحاجة الى بهدلة الكثير من الأواني لاعداده مثل الكيك الذي يتم تحضيره في الفرن، كما انه يعد من أسهل طرق تحضير الكيك في كل من الوقت والمجهود، كما تعد الحل الأمثل عندما يأتي ضيوف وعدم وجود امكانيات لتحضير صينية كبيرة من الكيك،مكونات كيك الميكروويف بالشوكولاتة
مكونات تحضير كيك لأربع أفراد (تكفى لصنع عدد 4 كيكة ميكروويف متوسطة أو واحدة كبيرة).
- عدد 8 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر والتي تعرف ب “صودا خبز”
- عدد 7ملاعق كبيرة سكر.
- عدد 8 ملاعق كبيرة كاكاو.
- عدد 8 ملاعق كبيرة لبن.
- عدد 4 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 حبة من البيض.
- كيس فانيليا.
- نضع في اناء عميق الكاكاو وااللبن والسكر ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك نبدأ باضافة الزيت بالتدريج ونخفق لمدة عشر دقائق حتى يثقل خليط الكاكاو.
- نأخذ نصف هذا الخليط ونضعه في كوب جانبا.
- بعد ذلك نقوم باضافة البيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ونقلب جيدا، وان كانت العجينة سميكة جدا يمكن أن نضيف لبن اليها ونخفق جيدا.
- نبدأ بتجهيز الأكواب التي سيتم وضع خليط الكيك فيها، فيتم تبطينها بزيت ورشة دقيق، وبعد ذلك نقوم بوضع الكيك في الأكواب ويجب أن يكون الكيك واصل الى نصف الكوب فقط.
- يتم وضع العجين في الميكروويف لمدة دقيقة ونصف، ونختبر الكيك وان كانت تريد وقت أطول فنقوم بتزويد نصف دقيقة كمان حتى تنضج الكيك.
- بعد أن يخرج الكيك من الميكروويف نقوم باضافة صوص الشوكولاته فوقه.
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