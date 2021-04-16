طريقة عمل صينية الرقاق بالطريقة الكلاسيكية وابتكاراتها العصرية لإفطار رمضاني مميز

تعتبر صينية الرقاق من أشهر وأهم الوصفات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، والتي تزين السفرة الرمضانية بأشكالها وحشواتها المختلفة، ويتنوع الرقاق بين الرقاق الطري والناشف، وكل منهم له طريقة في الإعداد والتحضير، ونحن هنا اليوم حتى نقدم لكم طريقة تحضيره بالتفصيل والأسرار، حتى تتمكنوا من الحصول عليه مقرمش ولذيذ، وبعد التطور والتقدم تم تحديث الحشوات الخاصة به حتى تتناسب مع الأجيال الجديدة، ويصبح عصري يلائم جميع الأذواق. طريقة عمل صينية الرقاق طريقة عمل صينية الرقاق المكونات 1 كيلو من الرقاق الناشف.

1/4 كيلو من اللحم المفروم العصاج.

حبة من البصل المبشور.

حبة من الفلفل الرومي.

رشة من الملح.

رشة من القرفة.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الزنجبيل.

1/2 كوب من السمن.

1 كوب من الشوربة أو الماء. خطوات التحضير يتم تبليل قطع الرقاق بالماء أو الشوربة ووضعها في صينية الفرن. توضع عليها طبقة من السمن باستخدام فرشاة ناعمة. تكرر الخطوة السابقة مع نصف الأوراق، وبعدها نقوم بوضع اللحم المفروم العصاج. تعاد الخطوات الأولى مرة أخرى مع باقي كمية الرقاق. يتم وضع كوب من الشوربة على صينية الرقاق وتوزيعها على جميع الصينية. تقطع إلى مربعات بالحجم المرغوب وتدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200. يترك حتى يحمر ويصبح ذهبي وبعدها يخرج ويقدم ساخن. طريقة عمل اللحم العصاج لحشوة الرقاق طريقة عمل اللحم العصاج لحشوة الرقاق المكونات 1/4 كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المبشور.

حبة من الفلفل الألوان.

حبة من الجزر المبشور.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1/2 ملعقة صغيرة من توابل اللحمة. طريقة التحضير يتم تشويح اللحم على النار في القليل من الزيت النباتي. نضيف عليها الخضروات والتوابل مع الاستمرار في التقليب. تترك على نار هادئة حتى تنضج ويذبل الخضروات. الوسوم

تعتبر صينية الرقاق من أشهر وأهم الوصفات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، والتي تزين السفرة الرمضانية بأشكالها وحشواتها المختلفة، ويتنوع الرقاق بين الرقاق الطري والناشف، وكل منهم له طريقة في الإعداد والتحضير، ونحن هنا اليوم حتى نقدم لكم طريقة تحضيره بالتفصيل والأسرار، حتى تتمكنوا من الحصول عليه مقرمش ولذيذ، وبعد التطور والتقدم تم تحديث الحشوات الخاصة به حتى تتناسب مع الأجيال الجديدة، ويصبح عصري يلائم جميع الأذواق. طريقة عمل صينية الرقاق طريقة عمل صينية الرقاق المكونات 1 كيلو من الرقاق الناشف.

1/4 كيلو من اللحم المفروم العصاج.

حبة من البصل المبشور.

حبة من الفلفل الرومي.

رشة من الملح.

رشة من القرفة.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الزنجبيل.

1/2 كوب من السمن.

1 كوب من الشوربة أو الماء. خطوات التحضير يتم تبليل قطع الرقاق بالماء أو الشوربة ووضعها في صينية الفرن. توضع عليها طبقة من السمن باستخدام فرشاة ناعمة. تكرر الخطوة السابقة مع نصف الأوراق، وبعدها نقوم بوضع اللحم المفروم العصاج. تعاد الخطوات الأولى مرة أخرى مع باقي كمية الرقاق. يتم وضع كوب من الشوربة على صينية الرقاق وتوزيعها على جميع الصينية. تقطع إلى مربعات بالحجم المرغوب وتدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200. يترك حتى يحمر ويصبح ذهبي وبعدها يخرج ويقدم ساخن. طريقة عمل اللحم العصاج لحشوة الرقاق طريقة عمل اللحم العصاج لحشوة الرقاق المكونات 1/4 كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المبشور.

حبة من الفلفل الألوان.

حبة من الجزر المبشور.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1/2 ملعقة صغيرة من توابل اللحمة. طريقة التحضير يتم تشويح اللحم على النار في القليل من الزيت النباتي. نضيف عليها الخضروات والتوابل مع الاستمرار في التقليب. تترك على نار هادئة حتى تنضج ويذبل الخضروات.

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