كنافة مايسترول.. طريقة عمل الكنافة في المنزل بكل أسرارها على طريقة kunafa maestrol

كنافة مايسترول هي أحد أشهر محلات الحلويات الشرقية في المملكة العربية السعودية، ويتفنن في تقديم الكنافة بطريقة جديدة وطعم مميز، فالكنافة طبق شرقي مميز، وتتعدد طرق عملها، ويمكن الحصول على عشرات الوصفات من الكنافة، فهناك الطريقة الكلاسيكية لإعدادها، وهناك بإضافة الجبن، وأيضاً يمكن إضافة الشيكولاتة أو البسكويت اللوتس أو الصوص المختلف أو حتى المانجو والفواكه المجففة، فيمكن لربة المنزل تزيين سفرة رمضان لمدة ثلاثين يوم بطبق كنافة جديد ومختلف كلية عن اليوم السابق.

كنافة مايسترول

المكونات سهلة وبسيطة ولكن ما يختلف فقط هو طريقة الإعداد، واللمسات لالبسيطة، فمن الممكن اعتبارها نوع من أنواع كب كيك كنافة اللذيذة والمميزة، والمكونات هي كالتالي:

نصف كيلو كنافة ناعمة.

كوبين من الحليب للكاسترد.

كوب من السمن.

ملعقتين من السكر الناعم.

ملعقتين من الكاسترد.

قليل من السمنة.

نصف كوب من الشربات.

للتزيين

كوب من النوتيلا.

ملعقتين من القشطة.

كمية من الفستق المطحون.

صوص الكراميل حسب الرغبة.

بسكويت سادة مطحون حسب الرغبة.

القليل من الفواكه المجففة.

قومي بخلط الكنافة المقطعة ناعماً مع السكر والسمن.

قومي بتبطين قالب الكب كيك بالسمنة جيداً، ثم ضعي فيها طبقة من الكنافة.

لعمل خليط الحشو، ضعي الكاسترد والسكر والحليب على النار، وقلبي جيداً حتى تحصلي على قوام غليظ.

قومي بوضع طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكنافة.

ضعي الكنافة في الفرن على الرف الأوسط ودرجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وتأكدي من حصولك على كنافة ذهبية اللون.

قومي بوضع الشربات عليها بمجرد خروجها من الفرن، ثم تزين بالنوتيلا.

طريقة عمل الكنافة

يمكنكِ تقديم كنافة مايسترول كتحلية بعد الإفطار أو كحلوى شقية لأفراد العائلة أو ضيوفك، فهي طبيق مميز ولذيذ