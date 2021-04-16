احلي طريقة عمل أصابع البقلاوة الهشة واللذيذة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

تعد البقلاوة صنف من أصناف الحلويات الشرقية والآسيوية، وأكثر البلاد التي تنتشر فيها البقلاوة هي تركيا وبلاد الشام والمغرب، وهي من الحلويات التي يمكن تقديمها في أي مناسبة من المناسبات، والبقلاوة عبارة عن رقائق من العجين التي يتم حشوها بأي نوع من المكسرات، ويمكن تحضيرها بأسهل الطرق واسرعها بالإضافة إلي ذلك أنها من الحلويات الاقتصادية الغير مكلفة . طريقة عمل أصابع البقلاوة طريقة عمل أصابع البقلاوة المكونات : نصف كيلو من عجينة البقلاوة.

كوب ونصف من الزبدة الذائبة. مكونات حشوة البقلاوة : ملعقتان كبيرتان من العسل.

كوب من الفستق أوالبندق المجروش. مكونات العسل أو الشربات : كوب من الماء.

كوبان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير تحضير طبق لتجهيز حشوة البقلاوة ونضع به كمية من الفستق أو البندق ويجب أن يكون مجروش، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من العسل لكي تعمل علي تماسك الحشوة مع بعضها جيدا.

نحضر عجينة البقلاوة ونقوم بفرد العجينة وعند طرف العجينة نضع كمية من الحشوة.

يتم لف العجينة بشكل اسطواني وبعد ذلك نقوم بتقطيعها باستخدام سكينة علي شكل أصابع متساوية الحجم.

يتم تجهيز صينية ونقوم بدهنها بالسمنة ونضع بها أصابع البقلاوة، وبعد إنتهاء كل كمية العجينة نقوم بدهن أصابع البقلاوة بالزبدة الذائبة.

نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 190 درجة مئوية، ويتم وضع صينية البقلاوة داخل الفرن ونتركها حتي يتحمر لونها.

ثم يتم تجهيز الشربات عن طريق وضع الماء والسكر في إناء علي النار ونتركهم لمدة خمسة عشر من الدقائق، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، ونتركهم مرة أخري لمدة خمس دقائق ويتم رفعها من علي النار.

بعد إخراج صينية البقلاوة من الفرن نضيف إليها الكمية المناسبة من الشربات. طريقة التحضير تتعدد أصناف الحلويات الشرقية وكل صنف منها مميز بطعم جذاب، فمن أولي أصناف هذه الحلويات هي البقلاوة فقد تكون من أنواع الحلويات المحببة من جميع الأشخاص، حيث أنها تشبه كثيرا الجلاش سواء في الطعم أو الشكل وأيضا نفس طريقتها، فهما من المعجنات التي تباع جاهزة لأن من الصعب عملها في المنزل، وأكثر البلاد شهرة بعمل البقلاوة هي سوريا وتعد من الحلوي التي تباع في المحلات بأعلي الأسعار، ولكن عند تحضيرها في البيت تكون موفرة جدا وطعمها أحلي بكثير. الوسوم

تعد البقلاوة صنف من أصناف الحلويات الشرقية والآسيوية، وأكثر البلاد التي تنتشر فيها البقلاوة هي تركيا وبلاد الشام والمغرب، وهي من الحلويات التي يمكن تقديمها في أي مناسبة من المناسبات، والبقلاوة عبارة عن رقائق من العجين التي يتم حشوها بأي نوع من المكسرات، ويمكن تحضيرها بأسهل الطرق واسرعها بالإضافة إلي ذلك أنها من الحلويات الاقتصادية الغير مكلفة . طريقة عمل أصابع البقلاوة طريقة عمل أصابع البقلاوة المكونات : نصف كيلو من عجينة البقلاوة.

كوب ونصف من الزبدة الذائبة. مكونات حشوة البقلاوة : ملعقتان كبيرتان من العسل.

كوب من الفستق أوالبندق المجروش. مكونات العسل أو الشربات : كوب من الماء.

كوبان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير تحضير طبق لتجهيز حشوة البقلاوة ونضع به كمية من الفستق أو البندق ويجب أن يكون مجروش، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من العسل لكي تعمل علي تماسك الحشوة مع بعضها جيدا.

نحضر عجينة البقلاوة ونقوم بفرد العجينة وعند طرف العجينة نضع كمية من الحشوة.

يتم لف العجينة بشكل اسطواني وبعد ذلك نقوم بتقطيعها باستخدام سكينة علي شكل أصابع متساوية الحجم.

يتم تجهيز صينية ونقوم بدهنها بالسمنة ونضع بها أصابع البقلاوة، وبعد إنتهاء كل كمية العجينة نقوم بدهن أصابع البقلاوة بالزبدة الذائبة.

نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 190 درجة مئوية، ويتم وضع صينية البقلاوة داخل الفرن ونتركها حتي يتحمر لونها.

ثم يتم تجهيز الشربات عن طريق وضع الماء والسكر في إناء علي النار ونتركهم لمدة خمسة عشر من الدقائق، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، ونتركهم مرة أخري لمدة خمس دقائق ويتم رفعها من علي النار.

بعد إخراج صينية البقلاوة من الفرن نضيف إليها الكمية المناسبة من الشربات. طريقة التحضير تتعدد أصناف الحلويات الشرقية وكل صنف منها مميز بطعم جذاب، فمن أولي أصناف هذه الحلويات هي البقلاوة فقد تكون من أنواع الحلويات المحببة من جميع الأشخاص، حيث أنها تشبه كثيرا الجلاش سواء في الطعم أو الشكل وأيضا نفس طريقتها، فهما من المعجنات التي تباع جاهزة لأن من الصعب عملها في المنزل، وأكثر البلاد شهرة بعمل البقلاوة هي سوريا وتعد من الحلوي التي تباع في المحلات بأعلي الأسعار، ولكن عند تحضيرها في البيت تكون موفرة جدا وطعمها أحلي بكثير.

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