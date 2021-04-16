خلطة رهيبة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ 5 سم في أول أسبوع استعمال، وصفة اليوم تستعملها معظم النساء في جنوب شرق أسيا وخاصة دولتي الهند وباكستان، والتي تشتهر السيدات فيهما بشعرهن الطويل دو الكثافة والنعومة الجذابة، ولكن معظمنا لا يستطيع تحضير الخلطة بطريقة سليمة لذا تزول فائدتها ولا تستطيع الحصول على نتائج مرجوة منها، لذا سنقوم اليوم بشرح طريقة تحضير خلطة تطويل وتكثيف الشعر بشكل بسيط تحصلين معها على نتائج مضمونة بمشيئة الله، وهي تحتوي فقط على مكونات طبيعية لإطالة الشعر بحيث تكافح كافة الأضرار التي يتعرض لها الشعر والتي تمنع نموه وتزيد من تساقطه.

خلطة رهيبة لتطويل الشعر بسرعة

تحتوي تلك الخلطة الطبيعية السحرية لتطويل الشعر بسرعة على المقادير التالية:

حبة بصل واحدة. فصين من الثوم. نصف كوب من الماء. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ثلاثة ملاعق كبيرة من مطحون ورق السدر.

يتم تحضير حبة البصل ومقدار الثوم وفي إناء قابل للطهي يتم تقطيع المكونات ووضعها فيه ثم يتم إضافة مقدار الماء ويوضع الإناء بعد ذلك على النار، وعندما يبدأ الماء في الغليان يتم تحريك المكونات إلى أن يصبح الماء مائل إلى اللون الأصفر ثم يرفع الإناء بعيداً عن النار، وفي وعاء يتم إضافة مقدار زيت الخروع إليه وأيضاً مقدار زيت الزيتون ثم يتم إضافة مقدار المطحون ثم يتم مزج المكونات جيدا، بعد ذلك يصفي خليط الماء إلى الوعاء بالتدريج مع التقليب إلى أن يتم الحصول على قوام متجانس، ثم تطبق الخلطة على الشعر بالكامل وتترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بعد ذلك.

وصفة أخرى لزيادة طول وكثافة الشعر

احضري ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة التي تقوى بصيلات الشعر وتحسن من نسيجه وتعزز الدورة الدموية في الرأس، كما أنها تمنح الشعر ليونة وتوقف التساقط في الحال، ملعقتين كبيرتين من القرنفل أو المسمار الذي يعمل على تكثيف الشعر ويحفز نموه ويعزز تجديد خلايا بصيلات الشعر وأيضا يغذي فروة الرأس، ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز، القليل من شامبو الأطفال، ماء مغلي.

يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار القهوة، القرنفل، الأرز المطحون وأيضا الماء المغلي ثم يتم التقليب بشكل جيد، وتترك لتتخمر وهذه العملية تستغرق حوالي مدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك يتم تصفية الخليط ويضاف إليه مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الشامبو ثم يتم الخلط جيدا حتى يتم الحصول على خليط رغوي. يتم غسل الشعر بهذا الخليط مع تدليك فروة الرأس ثم يترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر.