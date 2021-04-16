أسرار لن تصدقها في الجبنة الفلمنك في منزلك حضريها مع هذه الأكلات هتبهرك

نقدم لكم أسرار لن تصدقها في الجبنة الفلمنك، حيث أن الجبنة الفلمنك المستخدمة في عمل كافة المخبوزات والوصفات وأيضًا في العديد من أنواع السندوتشات، حيث تعد الجبنة الفلمنك من أكثر أنواع الجبن التي تحتوي على مذاق قوي ومنعش فهي تجمع بين المذاق كريمي مع إضافة القليل من الملح ولذلك تفضل جميع سيدات المنزل استخدام الجبنة الفلمنك أثناء تحضير كافة أكلاتها.أسرار لن تصدقها في الجبنة الفلمنك
تستخدم الجبنة الفلمنك في العديد من الوصفات والاكلات في جميع المطابخ حول العالم وهذه الوصفات تكون كالتالي:أولًا: بطاطس مهروسة بالجبنة الفلمنك
يتم تحضير هذه الوصفة بالخطوات التالية:
- إحضار وعاء يحتوي على 2 كوب ماء ويتم وضع البطاطس للسلق.
- تحضير كمية من الجبنة الفلمنك .
- إحضار بقدونس للتزين.
- تقطيع الجبنة الفلمنك الى قطع صغيرة .
- تقشير البطاطس ثم هرسها جيدًا ثم نبدء بتقسيمها الى كرات.
- احضر قطع جبنة الفلمنك وقم بوضع قطعة من الجبنة داخل كل كرة.
- ثم ضع كل اكرات داخل صاج تم دهنة بالسمن والزبدة ووضع قطع الجبن فوقهم.
- ادخال الصاج الفرن لفترة لا تقل عن نصف ساعة ثم إخراجه ووضع البقدونس للتزين.
لتحضير تلك الوصفة لابد من اتباع الخطوات التالية حتى تنجح بأفضل صورة وتتمثل الخطوات في الآتي:
- إحضار 2 كيس مكرونة من النوع التي تفضله ويفضل استخدام الاسباجتي.
- احضار وعائي أحدهم يحتوي على ماء مغلي وتوضع به المكرونة والأخر يوضع به قطع الدجاج.
- توضع للمكرونة البهرات وبعض الزيت.
- نحضر صينية ونضع بها قطع الدجاج ثم نضيف المكرونة على دفعات حتى يتغلل الطعم فيهم.
- ثم يتم إضافة شرائحمن الجبنة الفلمنك ويتم وضع المكرونة في الفرن لمدة ربع ساعة.
- ثم نضع بعض الزيتون وبعض الزعتر للتزين.
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نقدم لكم أسرار لن تصدقها في الجبنة الفلمنك، حيث أن الجبنة الفلمنك المستخدمة في عمل كافة المخبوزات والوصفات وأيضًا في العديد من أنواع السندوتشات، حيث تعد الجبنة الفلمنك من أكثر أنواع الجبن التي تحتوي على مذاق قوي ومنعش فهي تجمع بين المذاق كريمي مع إضافة القليل من الملح ولذلك تفضل جميع سيدات المنزل استخدام الجبنة الفلمنك أثناء تحضير كافة أكلاتها.أسرار لن تصدقها في الجبنة الفلمنك
تستخدم الجبنة الفلمنك في العديد من الوصفات والاكلات في جميع المطابخ حول العالم وهذه الوصفات تكون كالتالي:أولًا: بطاطس مهروسة بالجبنة الفلمنك
يتم تحضير هذه الوصفة بالخطوات التالية:
- إحضار وعاء يحتوي على 2 كوب ماء ويتم وضع البطاطس للسلق.
- تحضير كمية من الجبنة الفلمنك .
- إحضار بقدونس للتزين.
- تقطيع الجبنة الفلمنك الى قطع صغيرة .
- تقشير البطاطس ثم هرسها جيدًا ثم نبدء بتقسيمها الى كرات.
- احضر قطع جبنة الفلمنك وقم بوضع قطعة من الجبنة داخل كل كرة.
- ثم ضع كل اكرات داخل صاج تم دهنة بالسمن والزبدة ووضع قطع الجبن فوقهم.
- ادخال الصاج الفرن لفترة لا تقل عن نصف ساعة ثم إخراجه ووضع البقدونس للتزين.
لتحضير تلك الوصفة لابد من اتباع الخطوات التالية حتى تنجح بأفضل صورة وتتمثل الخطوات في الآتي:
- إحضار 2 كيس مكرونة من النوع التي تفضله ويفضل استخدام الاسباجتي.
- احضار وعائي أحدهم يحتوي على ماء مغلي وتوضع به المكرونة والأخر يوضع به قطع الدجاج.
- توضع للمكرونة البهرات وبعض الزيت.
- نحضر صينية ونضع بها قطع الدجاج ثم نضيف المكرونة على دفعات حتى يتغلل الطعم فيهم.
- ثم يتم إضافة شرائحمن الجبنة الفلمنك ويتم وضع المكرونة في الفرن لمدة ربع ساعة.
- ثم نضع بعض الزيتون وبعض الزعتر للتزين.
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