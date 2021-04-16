السمك المشوى بتتبيلة المطاعم الاصلية الرهيبة بتكات واسرار خطيره ومميزة للسمك المشوى

طريقة عمل السمك المشوي ، يعتبر السمك المشوي واحدًا من المأكولات المهمة للكثير من الأشخاص فهو يمد الجسم بالبروتينات اللازمة، كما أنه يعتبر واحد من الأطباق الشهية، كما يستخدمه الكثير من راغبي فقدان الوزن وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وبالتالي فهو يقلل الشهية. طريقة عمل السمك المشوي:- طريقة عمل السمك المشوي:- المكونات:- سمكة سلمون تزن 300 جرام غير منزوعة الجلد.

10 ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

أوراق لعدد 6 حبات من الليمون.

لتران ونصف من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ستة ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من أعشاب الكزبرة المجففة.

خمسمائة جرام من الزنجبيل المقطع إلى حلقات متقاربة في الحجم.

حبتان صغيرتان من البصل المقطع إلى شرائح متساوية.

حبتان كبيرتان من الليمون الذي تم تقطيعه إلى شرائح. مكونات خلطة السمك : ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

مقدار من الثوم المفروم يزن عشرين جرام.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأحمر المهروس والناعم.

خمسة وعشرين جرام من أعشاب الزنجبيل.

ثلاثة ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض، أو مقدار حسب الرغبة. طريقة التحضير :- اخلطي كافة المعلومات داخل وعاء عميق، ثم ضعي بها السمك لمدة لا تقل عن ساعة.

اعملي على تجهيز خلطة السمك المشوى وهي تتم من خلال قلي البصل حتى يذبل في زيت جوز الهند، ثم ضعي الزنجبيل والثوم وابدئي في التقليب.

وهي تتم من خلال قلي البصل حتى يذبل في زيت جوز الهند، ثم ضعي الزنجبيل والثوم وابدئي في التقليب. ابدئي في إضافة الفلفل الحلو والعسل وعصير الليمون والفلفل الحار واستمري في التقليب.

ترفع الخلطة عن النار وتترك حتى تبرد.

توضع السمكة في صينية واسعة وتفرج عليها الخلطة.

اعملي على إدخالها إلى الفرن واتركيها حتى تمام النضج.

اخرجي السمكة واتركيها لوقت قليل حتى تبرد ثم قدميها في الاطباق. مكونات خلطة السمك :طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل السمك المشوي ، يعتبر السمك المشوي واحدًا من المأكولات المهمة للكثير من الأشخاص فهو يمد الجسم بالبروتينات اللازمة، كما أنه يعتبر واحد من الأطباق الشهية، كما يستخدمه الكثير من راغبي فقدان الوزن وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وبالتالي فهو يقلل الشهية. طريقة عمل السمك المشوي:- طريقة عمل السمك المشوي:- المكونات:- سمكة سلمون تزن 300 جرام غير منزوعة الجلد.

10 ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

أوراق لعدد 6 حبات من الليمون.

لتران ونصف من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ستة ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من أعشاب الكزبرة المجففة.

خمسمائة جرام من الزنجبيل المقطع إلى حلقات متقاربة في الحجم.

حبتان صغيرتان من البصل المقطع إلى شرائح متساوية.

حبتان كبيرتان من الليمون الذي تم تقطيعه إلى شرائح. مكونات خلطة السمك : ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

مقدار من الثوم المفروم يزن عشرين جرام.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأحمر المهروس والناعم.

خمسة وعشرين جرام من أعشاب الزنجبيل.

ثلاثة ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض، أو مقدار حسب الرغبة. طريقة التحضير :- اخلطي كافة المعلومات داخل وعاء عميق، ثم ضعي بها السمك لمدة لا تقل عن ساعة.

اعملي على تجهيز خلطة السمك المشوى وهي تتم من خلال قلي البصل حتى يذبل في زيت جوز الهند، ثم ضعي الزنجبيل والثوم وابدئي في التقليب.

وهي تتم من خلال قلي البصل حتى يذبل في زيت جوز الهند، ثم ضعي الزنجبيل والثوم وابدئي في التقليب. ابدئي في إضافة الفلفل الحلو والعسل وعصير الليمون والفلفل الحار واستمري في التقليب.

ترفع الخلطة عن النار وتترك حتى تبرد.

توضع السمكة في صينية واسعة وتفرج عليها الخلطة.

اعملي على إدخالها إلى الفرن واتركيها حتى تمام النضج.

اخرجي السمكة واتركيها لوقت قليل حتى تبرد ثم قدميها في الاطباق. مكونات خلطة السمك :طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السمك المشوى بتتبيلة المطاعم الاصلية الرهيبة بتكات واسرار خطيره ومميزة للسمك المشوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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