أقماع الكنافة المحشية بالكريمة والمكسرات اللذيذة بالخطوات لا يفوتك

أقماع الكنافة المحشية أحد أشهر الوصفات المطلوبة والمحببة من كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال، حيث تخلصك من شكل الكنافة التقليدي والتي اعتادت عليه العين لسنوات وسنوات، وتعد أحدث الافتكاسات التي تم ابتكارها لشكل الكنافة، مع القدرة على تطويع خامات جديدة لم تكن موجودة في الكنافة التقليدية، حيث أنه من الممكن إضافة الشيكولاتة داخل الأقماع أو إضافة الكريمة بكل الألوان والنكهات سواء فراولة أو مانجو أو إضافة المكسرات، تابعي معنا لتتعرفي على خطوات هذا الطبق الشهي.

يتهافت لناس في رمضان على طبق الكنافة ويعتبر الطبق اليومي للشهر الفضيل، ولكن الشكل التقليدي للكنافة يصيب الناس بالملل، لذا يتم الاعتماد على شكل جديد للكنافة، لذا تابعي خطوات عمل أقماع الكنافة المحشية والمميزة.

ربع كيلو من الكنافة الطازجة.

نصف كوب من الزبدة الطرية بدرة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الفستق المجروش غير المملح.

ملعقتين من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الكريمة المخفوقة.

أقماع من الألومنيوم.

كوب من الماء.

كوبان من السكر.

نصف ملعقة من الفانيليا البودر.

رشة من عصير الليمون.

يتم مزجهم جيدًا ثم يوضع على النار حتى يصبح ذا قوم مميز.

يتم نزع شعيرات الكنافة بحرص دون قطعها مع الحرص على تغطية الجزء الآخر حتى لا تجف.

يتم فرد الخصلة على الكونتر ودهنها جيدًا بالزبدة والفرشاة المناسبة.

قومي بلف الخصلة بحرص على القمع من الأسفل حتى تنتهي الخصلة.

كرري العملية حتى يتم تغطية القمع بالكامل.

بعد ذلك يتم دهن الكنافة مرة أخرى بالزبدة.

رصي الأقماع في صاج الفرن بعد دهنه بالزبدة جيدًا.

يتم خبزه لمدة عشر دقائق على درجة حرارة 100 درجة.

ويتم نزع القمع بحرص.

بعد ذلك يتم غمسها في الشربات البارد.

يتم حشو القرطاس بالكريمة والمكسرات وتقدم.

طريقة إعداد حلوى أقماع الكنافة