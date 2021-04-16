اصنعي بنفسك عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة بالطريقة الأصلية هشة ومقرمشة

من الأطباق الشهية التي يفضلها الكثيرعلى الموائد الرمضانية، هي السمبوسة والتي تختلف في طرق عملها واصنافها المتنوعة، حيث يوجد منها حشوات عديدة مثل اللحمة المفرومة والخضار والسبانخ والجبنة وغيرها من الحشوات اللذيذة، ولكن الذي يجعلهم يشترونها جاهزة هي العجينة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال طريقة عمل السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة. مكونات عمل عجينة السمبوسة كوبان من الدقيق

اربع ملاعق زيت زيتون

ثلاث ملاعق حليب مجفف

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة

نصف كوب ماء دافئ طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط جميع المكونات السابقة، ونتركها لمدة ساعة حتى تصبح جاهزة . مكونات عمل السمبوسة باللحمة المفرومة نصف كيلو من اللحمة المفرومة

عدد 2 بصل مفروم ناعم

كوب من الجزر والبازلاء المجمدة حسب الرغبة

ملح وفلفل وبهارات

اربع ملاعق من زيت الزيتون او السمنة طريقه تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة نحضر مقلاة على النار ثم نقوم بوضع زيت الزيتون ثم نضيف البصل المفروم ونقلب جيداً حتي تذبل.

بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة ونقلب مرة أخري.

نضع الملح والفلفل والبهارات.

وبعد أن تنضج اللحمة نضيف إليها البازلاء والجزر ونقلب مرة أخري لمدة دقائق ثم نرفعها من النار.

نحضر عجينة السمبوسة ونشكلها على هيئة كرات صغيرة ثم نقوم بفردها على شكل مستطيل نضع الحشوه عليها ثم نطوي السمبوسة على شكل مثلث، نكرر نفس الخطوات حتي الأنتهاء من العجينة. نحضر صينية وندهنها بالزيت الزيتون ونرص فيها عجينة السمبوسة المحشية وندخلها الفرن حتى تنضج تماماً.

كما يمكن أن تقومي بوضع مقلاة بها زيت غزير، صم تقومي بقلي السمبوسة وهذا حسب الرغبة ففي تلك الحالتين طعمها لذيذ.

تقدم ساخنة على السفرة وبالهنا والشفا. مكونات عمل عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسةمكونات عمل السمبوسة باللحمة المفرومةطريقه تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة الوسوم

من الأطباق الشهية التي يفضلها الكثيرعلى الموائد الرمضانية، هي السمبوسة والتي تختلف في طرق عملها واصنافها المتنوعة، حيث يوجد منها حشوات عديدة مثل اللحمة المفرومة والخضار والسبانخ والجبنة وغيرها من الحشوات اللذيذة، ولكن الذي يجعلهم يشترونها جاهزة هي العجينة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال طريقة عمل السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة. مكونات عمل عجينة السمبوسة كوبان من الدقيق

اربع ملاعق زيت زيتون

ثلاث ملاعق حليب مجفف

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة

نصف كوب ماء دافئ طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط جميع المكونات السابقة، ونتركها لمدة ساعة حتى تصبح جاهزة . مكونات عمل السمبوسة باللحمة المفرومة نصف كيلو من اللحمة المفرومة

عدد 2 بصل مفروم ناعم

كوب من الجزر والبازلاء المجمدة حسب الرغبة

ملح وفلفل وبهارات

اربع ملاعق من زيت الزيتون او السمنة طريقه تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة نحضر مقلاة على النار ثم نقوم بوضع زيت الزيتون ثم نضيف البصل المفروم ونقلب جيداً حتي تذبل.

بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة ونقلب مرة أخري.

نضع الملح والفلفل والبهارات.

وبعد أن تنضج اللحمة نضيف إليها البازلاء والجزر ونقلب مرة أخري لمدة دقائق ثم نرفعها من النار.

نحضر عجينة السمبوسة ونشكلها على هيئة كرات صغيرة ثم نقوم بفردها على شكل مستطيل نضع الحشوه عليها ثم نطوي السمبوسة على شكل مثلث، نكرر نفس الخطوات حتي الأنتهاء من العجينة. نحضر صينية وندهنها بالزيت الزيتون ونرص فيها عجينة السمبوسة المحشية وندخلها الفرن حتى تنضج تماماً.

كما يمكن أن تقومي بوضع مقلاة بها زيت غزير، صم تقومي بقلي السمبوسة وهذا حسب الرغبة ففي تلك الحالتين طعمها لذيذ.

تقدم ساخنة على السفرة وبالهنا والشفا. مكونات عمل عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسةمكونات عمل السمبوسة باللحمة المفرومةطريقه تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة

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