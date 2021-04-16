كيكه السبع ملاعق الرهيبة بالشيكولاته اسفنجيه وهشه ورطبة واقتصادية بصلصة الشوكولاتة

كيكه السبع ملاعق بالشيكولاته ، من أشهر أنواع الكيكة الشهية المطلوبة من قبل الكثير وخاصةً الأطفال، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي تحتوي على نسبة كبيرة من الشوكولاتة التي تحسن الحالة المزاجية وتنشط العقل والذاكرة وتزيد من الإحساس بالسعادة، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الصوديوم والكالسيوم والبروتينات والبوتاسيوم، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها والحصول على مذاق لذيذ وشهي. طريقة عمل كيكه السبع ملاعق بالشيكولاته:- طريقة عمل كيكه السبع ملاعق بالشيكولاته:- مقادير الكيكة:- أربع ملاعق دقيق أبيض متعدد الأغراض.

ملعقتين كبيرتين كاكاو خام.

بيضتان.

سبعة ملاعق من الزبدة السائلة.

سبعة ملاعق من اللبن السائل.

سبعة ملاعق من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم. مقادير الصوص:- 3 ملاعق كاكاو خام.

كوب كبير من اللبن.

نصف فنجان زيت ذرة أو عباد الشمس.

كوب كبير سكر ناعم. خطوات تحضير الكيكة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض بالإضافة إلى الفانيليا ونخلطهم معًا جيدًا، ثم نقوم بإضافة السكر والزبدة السائلة ونخفق كل هذه المكونات معًا بسرعة عالية باستخدام المضرب الكهربي حوالي 5 دقائق متواصلة.

ثم نضيف اللبن مع الاستمرار في الخلط بسرعة أقل حوالي دقيقتين حتى الحصول على خليط كثيف ويشبه الكريمة.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم ننخل الكاكاو الخام أيضًا ونضيفه إلى وعاء الدقيق.

ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والملح ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم نضع الدقيق في وعاء البيض ونبدأ في عجن كل المكونات معًا باتجاه واحد إلى أن نحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل كيك السبع ملاعق وندهنها بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نسكب بها الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقًا.

وندهنها بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نسكب بها الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقًا. ندخل صينية الكيكة فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وحتى تمام النضج.

فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وحتى تمام النضج. لاختبار نضج الكيكة نحضر عود خشبي ونغرسه في منتصف الكيكة لنتأكد من نضجها، فإذا خرج العود نظيف فتكون الكيكة قد نضجت تمامًا.

نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد لنتمكن من تقطيعها بسهولة.

نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد لنتمكن من تقطيعها بسهولة. ثم نقوم بتجهيز صوص الشوكولاتة من خلال وضع الكاكاو والسكر والزيت واللبن في محضر الطعام ونخلطهم معًا جيدًا حوالي 5 دقائق إلى أن يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

ثم نسكب هذا الصوص فوق الكيكة ونتركه حتى تشرب الكيكة من الصوص بشكل جيد، ثم نقدمها بجانب كوب من الشاي باللبن. خطوات تحضير الكيكة:- الوسوم

كيكه السبع ملاعق بالشيكولاته ، من أشهر أنواع الكيكة الشهية المطلوبة من قبل الكثير وخاصةً الأطفال، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي تحتوي على نسبة كبيرة من الشوكولاتة التي تحسن الحالة المزاجية وتنشط العقل والذاكرة وتزيد من الإحساس بالسعادة، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الصوديوم والكالسيوم والبروتينات والبوتاسيوم، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها والحصول على مذاق لذيذ وشهي. طريقة عمل كيكه السبع ملاعق بالشيكولاته:- طريقة عمل كيكه السبع ملاعق بالشيكولاته:- مقادير الكيكة:- أربع ملاعق دقيق أبيض متعدد الأغراض.

ملعقتين كبيرتين كاكاو خام.

بيضتان.

سبعة ملاعق من الزبدة السائلة.

سبعة ملاعق من اللبن السائل.

سبعة ملاعق من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم. مقادير الصوص:- 3 ملاعق كاكاو خام.

كوب كبير من اللبن.

نصف فنجان زيت ذرة أو عباد الشمس.

كوب كبير سكر ناعم. خطوات تحضير الكيكة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض بالإضافة إلى الفانيليا ونخلطهم معًا جيدًا، ثم نقوم بإضافة السكر والزبدة السائلة ونخفق كل هذه المكونات معًا بسرعة عالية باستخدام المضرب الكهربي حوالي 5 دقائق متواصلة.

ثم نضيف اللبن مع الاستمرار في الخلط بسرعة أقل حوالي دقيقتين حتى الحصول على خليط كثيف ويشبه الكريمة.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم ننخل الكاكاو الخام أيضًا ونضيفه إلى وعاء الدقيق.

ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والملح ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم نضع الدقيق في وعاء البيض ونبدأ في عجن كل المكونات معًا باتجاه واحد إلى أن نحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل كيك السبع ملاعق وندهنها بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نسكب بها الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقًا.

وندهنها بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نسكب بها الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقًا. ندخل صينية الكيكة فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وحتى تمام النضج.

فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وحتى تمام النضج. لاختبار نضج الكيكة نحضر عود خشبي ونغرسه في منتصف الكيكة لنتأكد من نضجها، فإذا خرج العود نظيف فتكون الكيكة قد نضجت تمامًا.

نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد لنتمكن من تقطيعها بسهولة.

نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد لنتمكن من تقطيعها بسهولة. ثم نقوم بتجهيز صوص الشوكولاتة من خلال وضع الكاكاو والسكر والزيت واللبن في محضر الطعام ونخلطهم معًا جيدًا حوالي 5 دقائق إلى أن يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

ثم نسكب هذا الصوص فوق الكيكة ونتركه حتى تشرب الكيكة من الصوص بشكل جيد، ثم نقدمها بجانب كوب من الشاي باللبن. خطوات تحضير الكيكة:-

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