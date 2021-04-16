خبز التورتيلا اللذيذ | مكونات سهلة وبسيطة ليكتمل طبق الشاورما السوري

تحتاج الأمهات لمعرفة طريقة عمل خبز التورتيلا للكثير من الأغراض وعلى رأسها استخدامه في عمل الشاورما السوري اللذيذة، حيث أنها الطبق الأشهر في العالم العربي، وحيث أنه لايصح إلا الصحيح، فلا تكتمل لذة الشاورما بدون خبز التورتيلا، فلا يقتنع البعض عند تناول الشاورما مع خبز الفينو أو الخبز الأبيض، ويعتبره البعض مجرد تقليد ويحجم عن تناول الشاورما في المنزل، لذا سنوافيكم بأسرار نجاح الخبز حتى يتم التيسير عليكم مع شرح وافي لطريقة الإعداد بكل وضوح.خبز التورتيلا
لا يقتصر استخدام خبز التورتيلا في إعداد طبق الشاورما فقط، بل يمتد ليشمل كافة الأطباق اللذيذة،حيث يتم حشو الخبز بعدة حشوات مميزة، ويكون طعمه أجمل بكثير من الخبز العادي، ويكون سمكه أقل أيضًا مما يظهر جمال وتميز الوصفة.مقادير خبز التورتيلا
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- نصف كوب ماء دافئ.
- ربع كوب زيت عباد الشمس أو زيت ذرة.
- يتم تجهيز محضرة الطعام.
- يتم وضع الدقيق ثم الملح والبيكنج بودر.
- يتم وضع المكونات السائلة مثل الزيت والماء.
- يتم العجن ريثما يتم التجانس بصورة سليمة.
- تترك العجينة لمدة ربع ساعة.
- يتم تقسيم العجين لكرات متساوية في الحجم.
- يتم رش الكونتر بالدقيق والنشا .
- يتم فرد كل كرة بالنشابة جيدًا على شكل قرص الرغيف.
- يتم تسخين صاج سميك على شعلة الموقد.
- يتم إضافة القرص في المقلاة حتى يتم تحول الظهر للون الذهبي القاتم.
- يتم قلب الرغيف للوجه الآخر.
- يتم إضافة الدوائر بالتتابع حتى يتم الانتهاء من الكمية بالكامل.
- يتم ترك الأرغفة على سطح جاف حتى يبرد ثم يلف بقطعة من القماش مصنوعة من القطن.
- يحفظ في كيس بلاستيكي لحين الاستخدام، مع إمكانية تخزينه في الفريزر.
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تحتاج الأمهات لمعرفة طريقة عمل خبز التورتيلا للكثير من الأغراض وعلى رأسها استخدامه في عمل الشاورما السوري اللذيذة، حيث أنها الطبق الأشهر في العالم العربي، وحيث أنه لايصح إلا الصحيح، فلا تكتمل لذة الشاورما بدون خبز التورتيلا، فلا يقتنع البعض عند تناول الشاورما مع خبز الفينو أو الخبز الأبيض، ويعتبره البعض مجرد تقليد ويحجم عن تناول الشاورما في المنزل، لذا سنوافيكم بأسرار نجاح الخبز حتى يتم التيسير عليكم مع شرح وافي لطريقة الإعداد بكل وضوح.خبز التورتيلا
لا يقتصر استخدام خبز التورتيلا في إعداد طبق الشاورما فقط، بل يمتد ليشمل كافة الأطباق اللذيذة،حيث يتم حشو الخبز بعدة حشوات مميزة، ويكون طعمه أجمل بكثير من الخبز العادي، ويكون سمكه أقل أيضًا مما يظهر جمال وتميز الوصفة.مقادير خبز التورتيلا
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- نصف كوب ماء دافئ.
- ربع كوب زيت عباد الشمس أو زيت ذرة.
- يتم تجهيز محضرة الطعام.
- يتم وضع الدقيق ثم الملح والبيكنج بودر.
- يتم وضع المكونات السائلة مثل الزيت والماء.
- يتم العجن ريثما يتم التجانس بصورة سليمة.
- تترك العجينة لمدة ربع ساعة.
- يتم تقسيم العجين لكرات متساوية في الحجم.
- يتم رش الكونتر بالدقيق والنشا .
- يتم فرد كل كرة بالنشابة جيدًا على شكل قرص الرغيف.
- يتم تسخين صاج سميك على شعلة الموقد.
- يتم إضافة القرص في المقلاة حتى يتم تحول الظهر للون الذهبي القاتم.
- يتم قلب الرغيف للوجه الآخر.
- يتم إضافة الدوائر بالتتابع حتى يتم الانتهاء من الكمية بالكامل.
- يتم ترك الأرغفة على سطح جاف حتى يبرد ثم يلف بقطعة من القماش مصنوعة من القطن.
- يحفظ في كيس بلاستيكي لحين الاستخدام، مع إمكانية تخزينه في الفريزر.
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