خبز التورتيلا اللذيذ | مكونات سهلة وبسيطة ليكتمل طبق الشاورما السوري

تحتاج الأمهات لمعرفة طريقة عمل خبز التورتيلا للكثير من الأغراض وعلى رأسها استخدامه في عمل الشاورما السوري اللذيذة، حيث أنها الطبق الأشهر في العالم العربي، وحيث أنه لايصح إلا الصحيح، فلا تكتمل لذة الشاورما بدون خبز التورتيلا، فلا يقتنع البعض عند تناول الشاورما مع خبز الفينو أو الخبز الأبيض، ويعتبره البعض مجرد تقليد ويحجم عن تناول الشاورما في المنزل، لذا سنوافيكم بأسرار نجاح الخبز حتى يتم التيسير عليكم مع شرح وافي لطريقة الإعداد بكل وضوح.

لا يقتصر استخدام خبز التورتيلا في إعداد طبق الشاورما فقط، بل يمتد ليشمل كافة الأطباق اللذيذة،حيث يتم حشو الخبز بعدة حشوات مميزة، ويكون طعمه أجمل بكثير من الخبز العادي، ويكون سمكه أقل أيضًا مما يظهر جمال وتميز الوصفة.

كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت عباد الشمس أو زيت ذرة.