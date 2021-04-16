بطريقة أشهر المحلات عمل القطايف الرمضانية الهشة الخفيفة في غضون دقائق

توجد طرق عديدة وكثيرة جدا لعمل القطايف وجميعها لذيذة ومتنوعة وكل طريقة لها مذاق مختلف، ولكن الشئ الأساسي الذي يغير طعم القطايف ويجعلها مختلفة عن غيرها هي الحشوة، فمنها القطايف الحلوة أو القطايف المالحة، ولكن كلا من النوعين الذ من بعض وتعتبر من الأصناف التي لابد من وجودها علي سفرة رمضان، حيث أنها من الوصفات السريعة في تجهيزها أو عملها في لا تأخذ سوي دقائق فقط، فيجد معظم الناس صعوبة في عمل عجينة القطايف لذلك يقومون بشرائها جاهزة ولكن في هذا المقال يتم تقديم أسهل عجينة للقطايف يمكن عملها في المنزل. مكونات عمل عجينة القطايف مكونات عمل عجينة القطايف المكونات : نصف كوب من دقيق السميد.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد وهذه حسب الرغبة.

كوبان ونصف من الماء. طريقة تحضير عجينة القطايف نضع جميع المكونات الجافة في طبق عميق وهيا الدقيق والبيكينج بودر والنشا والسكر ودقيق السميد، ويتم خلطهم جيدا مع بعضهم باستخدام ملعقة.

ثم نقوم بوضع كمية الماء وماء الورد، وبعد ذلك نقوم بعجنها بطريقة جيدة لتصبح عجينة طرية وناعمة ومتماسكة، يتم تغطية العجينة بقطعة قماش أو كيس بلاستيك، ثم نتركها جانبا حتي يتم تخميرها حوالي ساعة.

يتم تحضير مقلاة بشرط أن يكون نوعها لا يلتصق بها أي شئ، ونضع بها كمية قليلة جدا من الزيت ويتم مسحها بالمنديل، ونقوم بوضع العجينة علي شكل قرص دائري في المقلاة، ونتركها علي نار هادئة حتي يظهر علي سطح القرص فقاعات ويتم إخراجها من النار.

بعد ذلك يتم حشو القطايف بالخلطة التي يرغبون بها الأشخاص، ويتم قليها في الزيت وتقديمها مباشرة. طريقة تحضير عجينة القطايف الوسوم

توجد طرق عديدة وكثيرة جدا لعمل القطايف وجميعها لذيذة ومتنوعة وكل طريقة لها مذاق مختلف، ولكن الشئ الأساسي الذي يغير طعم القطايف ويجعلها مختلفة عن غيرها هي الحشوة، فمنها القطايف الحلوة أو القطايف المالحة، ولكن كلا من النوعين الذ من بعض وتعتبر من الأصناف التي لابد من وجودها علي سفرة رمضان، حيث أنها من الوصفات السريعة في تجهيزها أو عملها في لا تأخذ سوي دقائق فقط، فيجد معظم الناس صعوبة في عمل عجينة القطايف لذلك يقومون بشرائها جاهزة ولكن في هذا المقال يتم تقديم أسهل عجينة للقطايف يمكن عملها في المنزل. مكونات عمل عجينة القطايف مكونات عمل عجينة القطايف المكونات : نصف كوب من دقيق السميد.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد وهذه حسب الرغبة.

كوبان ونصف من الماء. طريقة تحضير عجينة القطايف نضع جميع المكونات الجافة في طبق عميق وهيا الدقيق والبيكينج بودر والنشا والسكر ودقيق السميد، ويتم خلطهم جيدا مع بعضهم باستخدام ملعقة.

ثم نقوم بوضع كمية الماء وماء الورد، وبعد ذلك نقوم بعجنها بطريقة جيدة لتصبح عجينة طرية وناعمة ومتماسكة، يتم تغطية العجينة بقطعة قماش أو كيس بلاستيك، ثم نتركها جانبا حتي يتم تخميرها حوالي ساعة.

يتم تحضير مقلاة بشرط أن يكون نوعها لا يلتصق بها أي شئ، ونضع بها كمية قليلة جدا من الزيت ويتم مسحها بالمنديل، ونقوم بوضع العجينة علي شكل قرص دائري في المقلاة، ونتركها علي نار هادئة حتي يظهر علي سطح القرص فقاعات ويتم إخراجها من النار.

بعد ذلك يتم حشو القطايف بالخلطة التي يرغبون بها الأشخاص، ويتم قليها في الزيت وتقديمها مباشرة. طريقة تحضير عجينة القطايف

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