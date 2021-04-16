طريقة عمل الفرموزة السعودية الأصلية أكلة أهل الحجاز وتهامة بالمملكة

طريقة عمل الفرموزة السعودية الأصلية ، من أشهر وصفات المطبخ الخليجي، والتي يتم تحضيرها على طريقة أهل الحجاز وأهل تهامة بالمملكة العربية السعودية، فتلك الأكلة اشعبية التي اشتهر بها أهل الحجاز وتهامة، هي عبارة عن معجنات يتم حشوها باللحم، وتقدم في العادة مع معظم أنواع الكبسات، فهي من المقبلات الشهية، التي يمكنك تحضيرها وتقديمها على سفرتك في العزومات، وهي وجبة مقبلات تصلح أيضًا كوجبة عشاء شهية ساخنة في ليالي الشتاء الباردة، وكما هو معروف أن المطبخ السعودي، هو مطبخ عالمي منافس بقوة، خاصة في الوجبات التي يدخل بها اللحوم، إضافة إلى التوابل السعودية المميزة، التي تضيف نكهة وطعم ومذاق خاص، ليس لها مثيل.

وللفرموزة أكثر من طريقة تحضير، تتنوع بنوع اللحم المحشوة به الوجبة السعودي الشهية، لكن الفرموزة السعودي المتميزة في الطعم والمذاق، لها طريقة أصلية واحدة وفق ما هو متوارث من أهل الحجاز وتهامة بالسعودية، فهي الطريقة الصحيحة، التي يعتمدها أكبر شيفات الوطن العربي وخاصة بالخليج وبالمملكة، وبإمكانك تقديم الأكلة مع الشوربة المشبعة لحرق الدهون ورفع المناعة، خاصة في ليالي الشتاء الباردة، لمزيد من الطاقة والدفيء، وفي حال كنتي تتبعي نظام الحمية الغذائية فتلك الوجبة الخليجية الشهية المشبعة، من أفضل الوجبات التي تستطيعي تناولها دون قلق على الوزن.

تنقسم مقادير أكلة الفرموزة الشهية، إلى مكونان هامان هما مكونات العجين، ومكونات الحشو، ونعرضها بالترتيب التالي:

مقادير عجين الفرموزا

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقدار 1/2 كوب من الزيت.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

3/4 كوب من الحليب السائل.

3 كوب من الماء.

عدد 2 بيضتان.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة من الحليب البودرة.

1عدد 1 من بيضة.

مقدار من حبة البركة حسب الرغبة، الحبة السوداء، والسمسم، للتزيين.

مقادير حشو الفرموزا

1/2 ك من لحم مفروم.

عدد 3 حبات من البصل متوسط الحجم، مفروم ناعم جدًا.

عدد ١ حبة متوسطة الحجم من الطماطم مفرومة ناعم.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/2 ملعقة كبيرة من السمن.

ولتحضير الفرموزة السعودي على الطريقة الأصلية، لأهل الحجاز وأهل تهامة بالمملكة، وعلى طريقة الشيف السعودية أفنان الجعدي، يتم التحضير على ثلاث خطوات هامة، نذكرها بالترتيب التالي:

خطوة تحضير العجين. خطوة تحضير الحشو. خطوة التقديم والتزيين.

أحضري وعاء عميق، وضعي به المفروم ، وارفعيه على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم، ونصف ملعقة السمن، والتقليب جيدًا بشكل مستمر، حتى يجف ماؤه تمامًا، ثم قومي برش الملح والفلفل والكمون، وبالتقليب جيدًا، لمدة لا تقل عن دقائق. ثم قومي برفع الوعاء من على النار، وضعي قطع الطماطم على اللحم المفروم، وبالتقليب جيداً، ثم اتركي الوعاء ليبرد.

أحضري وعاء عميق، وضعي مقدار الدقيق، ثم أضيفي إليه السكر، والملح، ثم الخميرة والبايكينج بودر، ثم مقدارالحليب الجاف الناشف، وبالتقليب جيداً باستخدام شوكة عادية، أو مضرب يدوي عادي. قومي بسكب الماء بالتدريج، وبالتقليب بالمضرب اليدوي، حتى تصبح معك عجينة ملساء ناعمة، ثم اتركيها لمدة ساعة كاملة حتى تختمر العجينة. قومي برش كمية من الدقيق على طاولة التحضير، وأحضري قطعة من العجين، ثم قومي بفردها باستخدام النشابة، على الدقيق فوق الطاولة، واجعليها تبدو على شكل دائري، بقطر 10سم، ثم كرري عملية الفرد مع باقي قطع العجين المحضرة، حتى تنهي الكمية كاملة. الآن قومي بوضع حشو اللحم، المحضر مسبقًا في وسط كل دائرة من دوائر العجين المفرود، ثم أطوي الأطراف بحيث يتم تغليف الحشو جيدًا داخل العجين. أحضري صينية الفرن، ثم قومي بدهنها بكمية قليلة ومناسبة من الزيت، وضعي كرات العجين المحشو فيها. قومي بدهن حبات الفرموزة، بالبيض من الوش، ورشي عليها الحبة السوداء، أو حبة البركة، أو السمسم حسب الرغبة. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة درجة ١٦٠ مئوية، ثم ضعي صينية الفرموزة على الرف السفلي من الفرن، ثم اتركي صينية الفرموزة حتى تتحول لون حباتها إلى اللون الذهبي الرائع. أخرجي الصينية من الفرن، ثم قومي بتغطيتها، بقطعة قماش قطنية نظيفة، واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى تهدى من سخونة نار الفرن، وتكون جاهزة للتقديم.

أحضري طبق التقديم، وقومي بفرش شرائح الطماطم، مع عيدان من الكزبرة أو البقدونس، على جانبي الطبق بشكل جمالي، ثم قومي برص حبات الفرموزة بشكل أنيق داخل طبق التقديم، وقدميه مع الثومية لمحبيها، وبإمكانك الإطلاع على طريقة عمل الثومية بدون بيض، لتقديمها مع الأكلة السعودي الشهية، حسب الرغبة، وبإمكانك الإطلاع أيضًا للتحلية تناول مشروب الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق، وبإمكانك معرفة طريقة عمل الدبيازة السعودية، وتقديمها ساخنة أيضًا كتحلية سعودي بعد طبق الفرموزا الشهي.

ويقدم طبق الفرموزة الساخن، على السحور أو بين الوجبات في شهر رمضان المبارك، ويقدم أيضًا كما ذكرنا سابقًا على مائدة الإفطار، بجانب الوجبات الأخرى على سفرتك، فطبق الفرموزا، من الأطباق الخفيفة الشهية، التي حتى يمكنك تناولها بين وجبة الإفطار، ووجبة السحور خلال شهر رمضان، هي أيضًا وجبة خفيفة لأطفالك الصغار، في حال أردتي تقديمها إليهم حتى يحين موعد الإفطار، فهي مشبعة.