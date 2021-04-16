حضري مقبلات رمضان في 10 دقائق لتقديمها على سفرة رمضان للعزائم

مقبلات البطاطس على شكل صوابع أوكرات، تعثبر من المقبلات الشهية التي توضع بجانب الأطباق الرئيسية على السفرة الرمضانية، وتحضير كروكيت البطاطس أو كرات البطاطس سهلة وبسيطة، لأنها تعتبر من المقبلات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل كروكيت البطاطس وكرات البطاطس بالجبنة الموزاريلا. مقبلات رمضان مقبلات رمضان نقدم لكم عبر موقعنا المكونات ثلاث حبات من البطاطس ملعقة ملح صغيرة نصف ملعقة كمون نصف ملعقة فلفل اسود ربع ملعقة من الشطة أختياري واحد بيضة ملعقتان من الدقيق ملعقة كبيرة من النشا نصف كوب من جبن الموزاريلا 2بيضة للتغليف بقسماط طريقة تحضير مقبلات رمضان نقوم بسلق البطاطس حتى تمام التسوية، ويوضع في ماء السلق ملعقة من الملح.

نقوم بهرس البطاطس ونضيف عليها الملح والفلفل والكمون والشطة والبيضة والنشا والدقيق، ونخلط الكل جيدا لنحصل على خليط متماسك.

تشكل البطاطس على شكل كرات، ويوضع داخلها جبن الموزاريلا.

توضع كرات البطاطس في البيض، ثم توضع في البقسماط.

توضع كرات البطاطس في الثلاجة لمدة ساعة.

تقلى كرات البطاطس في زيت غزير، وعند خروجها نضعها على ورق مناديل للتخلص من الزيت الزائد. طريقة عمل كروكيت البطاطس بالخضروات ثلاث حبات من البطاطس

ملعقة ملح

قطعة جبنة موازريلا مقطعة إلى صوابع

فلفل+ كمون+ شطة+ ملح+ بابريكا+ كاري+ جنزبيل.

كرفس+ فلفل ألوان+ بقدونس+ كزبرة

دقيق+ بقسماط مقرمش للتغليف+ بيض طريقة التحضير تقطع البطاطس إلى شرائح ونقوم بسلقها.

نقوم بهرس البطاطس، ونضيف لها التوابل.

نقوم بتقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة، ويتم إضافتها إلى البطاطس المهروسة.

نشكل البطاطس إلى صوابع ونضع بداخلها صوابع الموزاريلا.

نضع الدقيق في طبق كبير ونقوم بتغليف صوابع البطاطس بالدقيق.

نضع صوابع البطاطس المغلفة بالدقيق في البيض.

نضع صوابع البطاطس في البقسماط المقرمش والمبهر.

نحضر زيت غزير لقلي صوابع البطاطس.

تقدم صوابع البطاطس على السفرة كمقبلات شهية. طريقة تحضير مقبلات رمضانطريقة عمل كروكيت البطاطس بالخضرواتطريقة التحضير الوسوم

مقبلات البطاطس على شكل صوابع أوكرات، تعثبر من المقبلات الشهية التي توضع بجانب الأطباق الرئيسية على السفرة الرمضانية، وتحضير كروكيت البطاطس أو كرات البطاطس سهلة وبسيطة، لأنها تعتبر من المقبلات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل كروكيت البطاطس وكرات البطاطس بالجبنة الموزاريلا. مقبلات رمضان مقبلات رمضان نقدم لكم عبر موقعنا المكونات ثلاث حبات من البطاطس ملعقة ملح صغيرة نصف ملعقة كمون نصف ملعقة فلفل اسود ربع ملعقة من الشطة أختياري واحد بيضة ملعقتان من الدقيق ملعقة كبيرة من النشا نصف كوب من جبن الموزاريلا 2بيضة للتغليف بقسماط طريقة تحضير مقبلات رمضان نقوم بسلق البطاطس حتى تمام التسوية، ويوضع في ماء السلق ملعقة من الملح.

نقوم بهرس البطاطس ونضيف عليها الملح والفلفل والكمون والشطة والبيضة والنشا والدقيق، ونخلط الكل جيدا لنحصل على خليط متماسك.

تشكل البطاطس على شكل كرات، ويوضع داخلها جبن الموزاريلا.

توضع كرات البطاطس في البيض، ثم توضع في البقسماط.

توضع كرات البطاطس في الثلاجة لمدة ساعة.

تقلى كرات البطاطس في زيت غزير، وعند خروجها نضعها على ورق مناديل للتخلص من الزيت الزائد. طريقة عمل كروكيت البطاطس بالخضروات ثلاث حبات من البطاطس

ملعقة ملح

قطعة جبنة موازريلا مقطعة إلى صوابع

فلفل+ كمون+ شطة+ ملح+ بابريكا+ كاري+ جنزبيل.

كرفس+ فلفل ألوان+ بقدونس+ كزبرة

دقيق+ بقسماط مقرمش للتغليف+ بيض طريقة التحضير تقطع البطاطس إلى شرائح ونقوم بسلقها.

نقوم بهرس البطاطس، ونضيف لها التوابل.

نقوم بتقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة، ويتم إضافتها إلى البطاطس المهروسة.

نشكل البطاطس إلى صوابع ونضع بداخلها صوابع الموزاريلا.

نضع الدقيق في طبق كبير ونقوم بتغليف صوابع البطاطس بالدقيق.

نضع صوابع البطاطس المغلفة بالدقيق في البيض.

نضع صوابع البطاطس في البقسماط المقرمش والمبهر.

نحضر زيت غزير لقلي صوابع البطاطس.

تقدم صوابع البطاطس على السفرة كمقبلات شهية. طريقة تحضير مقبلات رمضانطريقة عمل كروكيت البطاطس بالخضرواتطريقة التحضير

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