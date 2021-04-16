خلطة ليلية سحرية لتبييض الوجه والرقبة فوراً بعد وضعها لمدة ربع ساعة فقط، نقوم اليوم بتحضير أحد أقوى وأفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه وتنعيمه بمكونات رخيصة ومتوفرة بكل منزل، تعتمد هذه الوصفة كما ذكرنا على عناصر طبيعية بسيطة ولكنها مليئة بالكثير من الفوائد للحفاظ على صحة ونضارة وبياض بشرتك، ومن أول إستخدام سوف تلاحظين الفرق والنتائج المبهرة على وجهك ورقبتك، وبالإضافة إلى ذلك فإن تلك الوصفات تقوم بإغلاق المسامات الواسعة في الوجه، وبالتالي ومع الاستمرار ستخلصين بشرتك من البثور والحبوب والزوائد الدهنية التي تتسبب فيها المسامات الواسعة.

خلطة ليلية سحرية لتبييض الوجه والرقبة فوراً

قومي بإحضار المقادير والمكونات التالية للبدء في تجهيز الخلطة، ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة الذي يعتبر مبيض فعال للوجه ويعمل على شد الجلد المترهل وتضييق المسامات الواسعة في الوجه، وكذلك يعمل كمقشر ومنظف للوجه من الشوائب العالقة به بالاضافة إلى أنه يقلل من احمرار الوجه نتيجة التحسس، ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد الذي يعمل على تنعيم البشرة والتخلص من التشققات فيها كما يعمل على ترطيب الوجه وإعطاءه النضارة والحيوية.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير إناء قابل للطهي ثم يتم إضافة مقدار كلا من نشاء الذرة، ماء الورد ثم يتم مزج المكونين معا جيدا وذلك للتخلص من التكتلات، بعد ذلك يتم إضافة مقدار نصف كوب من الماء البارد وتقلب المكونات جيداً، يرفع الإناء على نار منخفضة جداً مع التقليب المستمر لمدة دقيقة تقريباً إلى أن يصبح قوامها شبيه بقوام المهلبية ولكن أخف قليلاً؛ لأنه عندما تترك لتبرد ستصبح أسمك، بعد ذلك تترك قليلاً لتبرد وتوضع في وعاء.

عند استخدام تلك الخلطة توضع طبقة سميكة منها على الوجه مع التحريك بشكل دائري، ثم تترك لمدة ربع ساعة وفي هذا الوقت يجب الاسترخاء تماما وعدم تحريك عضلات الوجه، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد مع التدليك المستمر، بعد ذلك يفضل ترطيب الوجه بزيت اللوز الحلو، يستعمل هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع مع حفظه في الثلاجة لمدة أسبوع بعد ذلك اصنعي كمية جديدة.