كل اسرار زبادى الشركات فى 10 دقايق بدون ماكينه بمكونين فقط كثيف وزي القشطة

كل اسرار زبادى الشركات فى 10 دقايق يعتبر الزبادي من الأطباق الرئيسية المتواجدة على سفرة السحور، ويتم تناولها بجانب الكثير من الأطباق الرئيسية حيث أنها تحمل قوام مميز ومليئة بالكثير من الفوائد ومليئة بالكثير من العناصر المليئة بالبروتين والكالسيوم ويستفيد منه الجسم بدرجة كبيرة في تقوية بنية الأسنان والعظام، كما أنه يساعد في تعويض الجسم كل ما افتقده أثناء صيام يوم طويل، ويمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، سر زبادى الشركات في المنزل بطعم لا يقاوم تعرفي عليها الآن وجربيها بنفسك.

كل اسرار زبادى الشركات فى 10 دقايق

يعتبر الزبادي من أهم الأطعمة للصحة، نظراً لاحتوائه على بكتيريا نافعة تعمل في حماية الجسم من الأمراض ويتم تحضيرها كالآتي:

لتر من الحليب الطازج كامل الدسم.

كوب من الزبادي.

رشة ملح.

نبدأ بوضع الحليب في قدر معدني على نار هادئة للغاية ويترك حتى تمام الغليان.

بعد ذلك نقوم برفع اللبن من على النار ويترك جانباً حتى أن يصبح دافئ.

نقوم بإضافة الملح ويقلب مع الحليب حتى يذوب به تماماً.

من ثم نقوم بوضع الزبادي ونقوم بتقليب الخليط سوياً بشكل جيد حتى تمام التجانس.

ونقوم بتقليب الخليط سوياً بشكل جيد حتى تمام التجانس. من الأفضل أن نقوم بوضع المزيج في الخلاط الكهربائي حتى نضمن الخلط جيداً.

نقوم بسكب الخليط في أكواب الزبادي أو بولات صغيرة وعميقة.

ترص الأكواب في صينية وتغطى بقطعة من القماش الدفئ، ونسكب بالصينية كمية مناسبة من الماء الدافئ.

تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه بفترة طويلة وتغلق النار.

وتترك الزبادي في الفرن لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى تتماسك.