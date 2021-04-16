ايه هي قاعدة ال 3 ثواني الكورية في العناية بالبشرة وازاي ممكن تغير بشرتك

المنتجات الكورية بقت من اكتر المنتجات الجمالية المستخدمة على مستوى العالم في العناية بالبشرة ، ولكن مش بس المنتجات هي اللي بتدي المرأة الكورية البشرة المشرقة النضرة ، ولكن نظام الجمال اللي بتمشي عليه ، روتين العناية بالبشرة الكوري بيتكون من 10 خطوات ، وواحدة من الخطوات دي هي قاعدة الترطيب في 3 ثواني ، واللي بتحتاج انك تحطي المرطب بعد غسل البشرة مباشرة ، خلال 3 ثواني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالتفصيل على قاعدة ال 3 ثواني الكورية في العناية بالبشرة وازاي ممكن تغير بشرتك.

قاعدة ال 3 ثواني الكورية في العناية بالبشرة:

1- بتساعد الجلد على امتصاص المنتج بشكل افضل:

لو طبقتي منتجات العناية بالبشرة بعد غسل وشك مباشرة ، بشرتك هتستفيد من المنتجات لاقصى حد ، لان الطبقة الخارجية من بشرتك تعتبر درع واقي وحاجز بين الخلايا الحية والبيئة ، وبتقاوم مكونات العناية بالبشرة اللي بتحاول اختراقها ، ولكن لما بشرتك هتكون رطبة ، هيسهل عليها امتصاص المكونات النشطة من السيروم والمرطبات.

2- هتضيء بشرتك:

على الرغم ان الموضوع ممكن يبان متناقض ، ولكن البشرة ممكن تحس بالعطش او انها محتاجة ترطيب بعد غسلها مباشرة ، وده بيحصل لان الماية بتتبخر بسرعة من جلدك ، وبتاخد معاها نسبة كبيرة من زيوت البشرة الاساسية ، ونتيجة لده ، البشرة ممكن تبقى جافة وباهتة ، كل ما حطيتي المرطب بشكل اسرع ، زادت الفرصة في الاحتفاظ بالرطوبة اكتر والحفاظ على بشرتك نضرة وحيوية.

3- هتخلي بشرتك تبان سنها اصغر:

البشرة وهي مترطبة بتبان ممتلئة وشكلها شباب ، لكن وهي جافة بيظهر عليها التجاعيد والخطوط الرفيعة بشكل اوضح ، وعلى الرغم من ان السيروم والكريمات المفروض انها تخلي بشرتك انعم وتعالج الجفاف ، الا ان البشرة مش هتحصل على جميع فوايدها وهي جافة ، لان الجلد الجاف بيحتوي على خلايا الجلد الميتة المتراكمة ، وده بيمنع المرطب من الدخول.

4- هتحافظ على صحة بشرتك:

لو بتحطي المرطب بعد غسل الوش مباشرة ، ده هيساعد بشرتك في الحفاظ على توازنها ، البشرة لما بتكون شديدة الجفاف ، بتبدأ الغدد الموجودة تحت سطح الجلد في انتاج زيوت اكتر لتقليل الجفاف ، وده هيأدي في النهاية لظهور حب الشباب.

5- بتحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس:

وضع المرطب بعد غسل البشرة مباشرة خطوة اساسية ، لان البشرة ممكن انها تجفف البشرة وتخليها مجعدة ومتقشرة ، ولان كتير من كريمات البشرة بتحتوي على عامل حماية من الشمس ، بشرتك هتستفاد منها حماية مزدوجة ترطيب وحماية.

6- هتهدي البشرة الحساسة:

البشرة الحساسة بيحصلها تهيج بسهولة وبتحتاج لعناية اضافية ، ووضع الكريم المرطب على البشرة وهي لسه رطبة ده هيمنع بشكل اكبر منع ظهور البقع الجافة المسببة للحكة ، والمتخصصين بينصحوا ان غسل الوش مايزدش عن مرتين يوميا لمنع تهيج الجلد.

7- بتسرع من روتين العناية بالبشرة:

ممكن يكون ال 10 خطوات في روتين العناية بالبشرة الكوري كتير وممكن يبقى مربك بالنسبة لك ، ولكن قاعدة ال 3 ثواني هتساعدك على تحسين بشرتك في وقت اقل ، سواء كنتي مستعجلة الصبح او تعبانة بالليل وعايزة تنامي ، فهيكون الحل البسيط ليكي هو تخطي تجفيف البشرة بالفوطة ورطبي بشرتك بالكريم وهي رطبة خلال 3 ثواني.

هل جربتي قبل كده تحطي المرطب على بشرة رطبة؟ وايه هو روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

ليه المفروض ماتستخدميش الفوطة لتجفيف وجهك