طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالنشا في المنزل بأقل التكاليف

يعد بلح الشام من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل، نظرا لأنها لا تحتاج سوى بضع دقائق وتصبح جاهزة، وبلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة، المحببة لدي الكبار والصغار، ويمكنك إضافة نكهات عديدة لبلح الشام بعد تحضيره، وفي هذا المقال سنذكر إحدى طرق تحضير بلح الشام اللذيذة، وهى بلح الشام المقرمش بالنشا . طريقة تحضير بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام مكونات تحضير بلح الشام بالنشا 6 بيضات .

ثلاثة أكواب من الدقيق .

أربع ملاعق كبيرة من النشا

معلقتين صغيرتين من الخل .

كوبين ونصف من الماء .

نصف كوب من الزيت .

رشة من الملح . طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالنشا نضع إناء على النار ونضع فيه كوبين ونصف من الماء، نتركه حتى يغلي الماء بعد ذلك نضع كل من الزيت ورشة السكر ورشة الملح ثم نضيف الخل، وننتظر حتى يغلو، بعد ذلك نبدأ بإضافة الدقيق والنشا ونقلب جيدا حتى يختفي الدقيق والنشا.

نرفع الإناء من النار ونبدأ بإضافة البيض بعد أن تبرد قليلا ونضع البيض بالتدريج، ثم نضيف الفانيليا .

نعجن عجينة بلح الشام جيدا باليد أو بالعجان الكهربائي وبعد الانتهاء نبدأ في وضع العجينة بداخل كيس الحلواني حتى نقوم بتشكيلها .

نضع مقلاة على النار ونضع بداخلها زيت غزير، نضيف أصابع بلح الشام وننتظر حتى تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي .

نخرج الأصابع من المقلاة ونضعها مباشرة في الشربات، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم .

يمكن تزيين أصابع بلح الشام عن طريق فتحها بشكل طولي وحشوها بكريم شانتيه ، أو القيام بوضعها في شكولاته سائلة وبعد ذلك تنتظر عشر دقائق حتى تجف الشكولاته ويتم تقديمها . طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالنشا الوسوم

يعد بلح الشام من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل، نظرا لأنها لا تحتاج سوى بضع دقائق وتصبح جاهزة، وبلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة، المحببة لدي الكبار والصغار، ويمكنك إضافة نكهات عديدة لبلح الشام بعد تحضيره، وفي هذا المقال سنذكر إحدى طرق تحضير بلح الشام اللذيذة، وهى بلح الشام المقرمش بالنشا . طريقة تحضير بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام مكونات تحضير بلح الشام بالنشا 6 بيضات .

ثلاثة أكواب من الدقيق .

أربع ملاعق كبيرة من النشا

معلقتين صغيرتين من الخل .

كوبين ونصف من الماء .

نصف كوب من الزيت .

رشة من الملح . طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالنشا نضع إناء على النار ونضع فيه كوبين ونصف من الماء، نتركه حتى يغلي الماء بعد ذلك نضع كل من الزيت ورشة السكر ورشة الملح ثم نضيف الخل، وننتظر حتى يغلو، بعد ذلك نبدأ بإضافة الدقيق والنشا ونقلب جيدا حتى يختفي الدقيق والنشا.

نرفع الإناء من النار ونبدأ بإضافة البيض بعد أن تبرد قليلا ونضع البيض بالتدريج، ثم نضيف الفانيليا .

نعجن عجينة بلح الشام جيدا باليد أو بالعجان الكهربائي وبعد الانتهاء نبدأ في وضع العجينة بداخل كيس الحلواني حتى نقوم بتشكيلها .

نضع مقلاة على النار ونضع بداخلها زيت غزير، نضيف أصابع بلح الشام وننتظر حتى تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي .

نخرج الأصابع من المقلاة ونضعها مباشرة في الشربات، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم .

يمكن تزيين أصابع بلح الشام عن طريق فتحها بشكل طولي وحشوها بكريم شانتيه ، أو القيام بوضعها في شكولاته سائلة وبعد ذلك تنتظر عشر دقائق حتى تجف الشكولاته ويتم تقديمها . طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالنشا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بالنشا في المنزل بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.