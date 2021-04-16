طريقة تحضير كريمة الطبخ الشهية في المنزل بأقل تكلفة وأسرع وقت

كريمة الطهي من الوصفات الرائعة واللذيذة التي تكون اضافة مميزة للطعام الذي تقوم بتحضيره، وتدخل كريمة الطبخ في العديد من الوصفات المتنوعة ولهذا فتبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل، ولكريمة الطبخ نوعان وهما كريمة الطبخ التي تدخل في وصفات الطعام، وكريمة الحلويات والتي تدخل في أصناف الحلويات المختلفة، ويلجأ الكثيرين الى شراء كريمة الطبخ جاهزه، ويمكنهم الاستغناء عن ذلك وتحضيرها في المنزل، وفي هذا المقال سنبين طريقة تحضيرها في المنزل بخوات بسيطة. طريقة تحضير كريمة الطبخ طريقة تحضير كريمة الطبخ نقدم لكم مكونات كريمة الطبخ 4 كأسات من الحليب ويفضل أن يكون كامل الدسم. 2 علبة قشطة. أربع ملاعق من الدقيق. 2 ملعقة كبيرة نشا. ملعقة من ملح الطعام. أربع ملاعق من الزبد. طريقة تحضير كريمة الطبخ نضع النشا في ربع كوب صغير من الماء ونقلبها حتى تذوب تماما، بعد ذلك نقوم بوضع الحليب لفي الخلاط الكهربائي ونضيف اليه كل من الدقيق والنشا والملح، ونخفق المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

نضع هذا الخليط في اناء على النار ونقوم بتقليبه باستمرار حتي يبدأ بالغليان ونرفعه من النار.

بعد أن يهدأ الخليط نقوم باضافة مقدار القشطة ونقلب جيدا باستخدام المضرب اليدوي، ونقوم بوضعه في الخلاط مرة أخري ونخفقهم جيدا، وبعد ذلك تصبح الكريمة جاهزة لتحضير الوصفات.

نضع الحليب، والنشا، والطحين، وملح الطعام، في وعاء جهاز الخلاط الكهربائي. نخفق المكوّنات لمدّة دقيقتين. نضع المكوّنات في إناء على النار الخفيفة، ونحركها جيداً. نستمر في التحريك حتى يغلي الخليط ويتجانس، ثمّ نرفع القدر عن النار. نضيف القشطة إلى الإناء، ثمّ نحركه بالمضرب اليدوي. نضع المكوّنات مجدداً في وعاء الخلاط الكهربائي. نخلط المكوّنات لمدّة ثلاث دقائق، ونستخدم الكريمة في إعداد أي طبق نريده.

القيم الغذائية لكريمة الطهي

كريمة الطهي من الاضافات الرائعة التي يمكن اضافتها للأطعمة، ويجب أن نعلم جيدا أن كريمة الطهي من الوصفات التي تضمن سعرات حرارية كبيرة، بالاضافة الى أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفوسفور، تعمل على زيادة نشاط الجسم، كما تحتوى كريمة الطهي على فيتامينات التي يحتاج اليها الجسم منها فيتامين أ. طريقة تحضير كريمة الطبخ الوسوم

كريمة الطهي من الوصفات الرائعة واللذيذة التي تكون اضافة مميزة للطعام الذي تقوم بتحضيره، وتدخل كريمة الطبخ في العديد من الوصفات المتنوعة ولهذا فتبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل، ولكريمة الطبخ نوعان وهما كريمة الطبخ التي تدخل في وصفات الطعام، وكريمة الحلويات والتي تدخل في أصناف الحلويات المختلفة، ويلجأ الكثيرين الى شراء كريمة الطبخ جاهزه، ويمكنهم الاستغناء عن ذلك وتحضيرها في المنزل، وفي هذا المقال سنبين طريقة تحضيرها في المنزل بخوات بسيطة. طريقة تحضير كريمة الطبخ طريقة تحضير كريمة الطبخ نقدم لكم مكونات كريمة الطبخ 4 كأسات من الحليب ويفضل أن يكون كامل الدسم. 2 علبة قشطة. أربع ملاعق من الدقيق. 2 ملعقة كبيرة نشا. ملعقة من ملح الطعام. أربع ملاعق من الزبد. طريقة تحضير كريمة الطبخ نضع النشا في ربع كوب صغير من الماء ونقلبها حتى تذوب تماما، بعد ذلك نقوم بوضع الحليب لفي الخلاط الكهربائي ونضيف اليه كل من الدقيق والنشا والملح، ونخفق المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

نضع هذا الخليط في اناء على النار ونقوم بتقليبه باستمرار حتي يبدأ بالغليان ونرفعه من النار.

بعد أن يهدأ الخليط نقوم باضافة مقدار القشطة ونقلب جيدا باستخدام المضرب اليدوي، ونقوم بوضعه في الخلاط مرة أخري ونخفقهم جيدا، وبعد ذلك تصبح الكريمة جاهزة لتحضير الوصفات.

نضع الحليب، والنشا، والطحين، وملح الطعام، في وعاء جهاز الخلاط الكهربائي. نخفق المكوّنات لمدّة دقيقتين. نضع المكوّنات في إناء على النار الخفيفة، ونحركها جيداً. نستمر في التحريك حتى يغلي الخليط ويتجانس، ثمّ نرفع القدر عن النار. نضيف القشطة إلى الإناء، ثمّ نحركه بالمضرب اليدوي. نضع المكوّنات مجدداً في وعاء الخلاط الكهربائي. نخلط المكوّنات لمدّة ثلاث دقائق، ونستخدم الكريمة في إعداد أي طبق نريده.

القيم الغذائية لكريمة الطهي

كريمة الطهي من الاضافات الرائعة التي يمكن اضافتها للأطعمة، ويجب أن نعلم جيدا أن كريمة الطهي من الوصفات التي تضمن سعرات حرارية كبيرة، بالاضافة الى أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفوسفور، تعمل على زيادة نشاط الجسم، كما تحتوى كريمة الطهي على فيتامينات التي يحتاج اليها الجسم منها فيتامين أ. طريقة تحضير كريمة الطبخ

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