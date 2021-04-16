المعلقة السحرية ضعيها على الكفته وأنسى إنها تفك منك أسرار محلات الكفتة

المعلقة السحرية على الكفته وأنسى إنها تفك من الأمور التي يعتقد الكثير من السيدات أنها مستحيلة أو تحتاج لسر خارق، ولكن هذا اعتقاد خطأ، يوجد خطوات بسيطة عند اتباعها تضمني الحصول على الطعم والقوام المرغوب به يجب الالتزام بها، بعيداً عن التجارب والإشاعات والأكاذيب التي تداول بين السيدات وبالنهاية لا نحصل على ما نرغب به، ولكن نحن اليوم أتينا لكي بمكون معلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك جربيها بنفسك.

تعتبر الكفتة المشوية المتماسكة من أكثر ما تبحث عنه الكثير من السيدات، ونحن اليوم سوف نجعلك تحصلين على كفته متماسكة معلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة واحدة من البصل المبشور.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة بهارات لحمة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة بقسماط

فحم.

أسياخ خشبية.

خبز بلدي.

في إناء عميق نقوم بوضع اللحم المفروم ويضاف له البصل والبقدونس المفروم ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

من ثم نقوم بإضافة ملعقة من البيكنج بودر معلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك عن تجربة ويضاف لها ملعقة من البقسماط من أجل التماسك.

وأنسى إنها تفك عن تجربة ويضاف لها ملعقة من البقسماط من أجل التماسك. ومن ثم نقوم بإضافة باقي المكونات وتقلب مع بعضها البعض حتى تتجانس.

توضع الخلطة في كيس ثلاجة ونحتفظ بها لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى نحصل على أفضل النتائج.

من ثم نقوم بأخذ ماء البصل ونبل به أطراف الأصابع لنقوم بتشكيل الكفتة بحجم متوسط.