طريقة عمل محشي ورق العنب بخلطتة السرية في المنزل

طريقة عمل محشي ورق العنب في المنزل، يعتبر ورق العنب من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ومكذلك حول الوطن العربي خاصة في الخليج العربي وبلاد الشام وفي مصر ويعتبر من أكثر الأكلات الشهية التي يكثر من تناولها الكثير من الأشخاص حيث يتميز بمزاج شهي ولذيذ، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل محشي ورق العنب في المنزل بمكونات والخطوات ليتم تجهيزه بطريقة شهية ومميزة.

طريقة عمل محشي ورق العنب

المكونات، 2 حبة طماطم نصف كوب بقدونس في كوبان مع أخذ ملعقة صغيرة ملح ملعقة بهارات بصلة صغيرة كوب أرز.

مكونات المحشي، ربع كيلو ورق عنب 2 ملعقة زيت زيتون أربع أكواب من الشورية نصف ليمونة 2 مكعب مرق دجاج.

طريقه تجهيز ورق العنب

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه كمية مناسبة من الماء ونضع قليل من الزيت وتتركه الماء حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نضع فيها ورق العنب لمدة دقيقتين وبعد أن يتغير لونه نبدأ في وضع في نصفه ويترك حتى يبرد ويتم تصفيته من الماء.

طريقه تجهيز حشو ورق العنب

يبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه البصل التي تم تقطيعه الى قطع صغيرة ونضيف قطع الطماطم ويتم خلط جميع المكونات مع الارز والبقدونس وتقلب جيدا ثم نبدأ محشي ورق العنب ولفها حيث يتم وضع كمية مناسبة من الحشو على الوجه الخشن، ويتم لفه بعد ذلك يتم وضع فيه وعاء مناسب ووضع عليه ملعقة من الليمون وملعقة من الزيت ثم نضع الشوربة ونقوم بإضافة مرق الدجاج وتترك على النار حتى تصل الى مرحلة الغليان ثم يتم وضع على نار هادئة حتى تنضج بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم.