أصابع البسبوسة الناجحة وصفة مبتكرة هتشرفك أقدام ضيوفك شهية ومتماسكة

تعد البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية لمذاقها الشي الذي يعشقه الكبير والصغير، لهذا نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل أصابع البسبوسة الشهية التي لا تقاوم، وهى سهلة الصنع في المنزل، وطريقة صنع البسبوسة تهتم بها كل السيدات لأن كما ذكرنا هى من أشهى وألذ الحلويات الشرقية المميزة. أصابع البسبوسة الناجحة أصابع البسبوسة الناجحة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات وطريقة تحضير أصابع البسبوسة الشهية التي لا تقاوم. نصف كيلو من السميد نصف كوب من الدقيق نصف كوب من جوز الهند نصف كوب من الحليب نصف كوب من السمن واحد حبة من البيض كوب من الزبادي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر فانيليا نصف باكو من البيكنج بودر طريقة تحضير أصابع البسبوسة نحضر بولة كبيرة ونضع بها السكر+ البيض+ السمن+الفانيليا، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

نضيف كوب الزبادي+ نصف كوب الحليب على المكونات السابقة ونخلطهم جيدا.

نضيف الدقيق+ جوزاالهند للخليط ونمزج جيدا كل المكونات.

نضيف سميد البسبوسة+ البيكنج بودر، ونخلطهم مع باقي المكونات السابقة بالتقليب فقط وليس العجن حتى تمام التماسك للخليط.

نحضر كيس بلاستيك ونضع عليه نصف العجين ونقوم بفرده بالمنشبة، ونقوم بتقطيع العجين إلى أصابع البسبوسة.

نحضر صينية وندهنها بالسمن ونضع بها صوابع البسبوسة.

ندخل صينية أصابع البسبوسة فرن مسبق التسخين لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 .

نقوم بسقي صينية أصابع البسبوسة فور خروجها من الفرن بالشربات الدافئ.

نقوم بتغطية صينية أصابع البسبوسة وندخلها الفرن مرة آخرى دون تشغيل حتى نحصل على أصابع طرية.

نحضرالأطباق لتقديم أصابع البسبوسة الشهية التي لا تقاوم.

يمكننا تزيين الأصابع بجوز الهند الكريمة أو الشيكولاتة. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير أصابع البسبوسةطريقة عمل الشربات مكونات الشربات: كوبين من السكر+ كوبين من الماء+ بعض قطرات من الليمون. طريقة تحضير الشربات: نضع السكر والماء وقطرات الليمون في إناء معدني، ونضعه على النار حتى الغليان لمدة خمس دقائق. وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة أصابع البسبوسة الشهية بكل مكوناتها. الوسوم

تعد البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية لمذاقها الشي الذي يعشقه الكبير والصغير، لهذا نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل أصابع البسبوسة الشهية التي لا تقاوم، وهى سهلة الصنع في المنزل، وطريقة صنع البسبوسة تهتم بها كل السيدات لأن كما ذكرنا هى من أشهى وألذ الحلويات الشرقية المميزة. أصابع البسبوسة الناجحة أصابع البسبوسة الناجحة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات وطريقة تحضير أصابع البسبوسة الشهية التي لا تقاوم. نصف كيلو من السميد نصف كوب من الدقيق نصف كوب من جوز الهند نصف كوب من الحليب نصف كوب من السمن واحد حبة من البيض كوب من الزبادي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر فانيليا نصف باكو من البيكنج بودر طريقة تحضير أصابع البسبوسة نحضر بولة كبيرة ونضع بها السكر+ البيض+ السمن+الفانيليا، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

نضيف كوب الزبادي+ نصف كوب الحليب على المكونات السابقة ونخلطهم جيدا.

نضيف الدقيق+ جوزاالهند للخليط ونمزج جيدا كل المكونات.

نضيف سميد البسبوسة+ البيكنج بودر، ونخلطهم مع باقي المكونات السابقة بالتقليب فقط وليس العجن حتى تمام التماسك للخليط.

نحضر كيس بلاستيك ونضع عليه نصف العجين ونقوم بفرده بالمنشبة، ونقوم بتقطيع العجين إلى أصابع البسبوسة.

نحضر صينية وندهنها بالسمن ونضع بها صوابع البسبوسة.

ندخل صينية أصابع البسبوسة فرن مسبق التسخين لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 .

نقوم بسقي صينية أصابع البسبوسة فور خروجها من الفرن بالشربات الدافئ.

نقوم بتغطية صينية أصابع البسبوسة وندخلها الفرن مرة آخرى دون تشغيل حتى نحصل على أصابع طرية.

نحضرالأطباق لتقديم أصابع البسبوسة الشهية التي لا تقاوم.

يمكننا تزيين الأصابع بجوز الهند الكريمة أو الشيكولاتة. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير أصابع البسبوسةطريقة عمل الشربات مكونات الشربات: كوبين من السكر+ كوبين من الماء+ بعض قطرات من الليمون. طريقة تحضير الشربات: نضع السكر والماء وقطرات الليمون في إناء معدني، ونضعه على النار حتى الغليان لمدة خمس دقائق. وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة أصابع البسبوسة الشهية بكل مكوناتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصابع البسبوسة الناجحة وصفة مبتكرة هتشرفك أقدام ضيوفك شهية ومتماسكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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