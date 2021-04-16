سر تحضير البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة وبأقل التكاليف

تحضير البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة، من الأسئلة الشائعة للعديد من الناس الذين يرغبون بتعلم طريقة اعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتعتبر البسبوسة من الوصفات المحببة لدي العديد من الناس، وتشهد اقبال كبير عليها، وهى من ألذ وأشهى انواع الحلويات الشرقية، وكثيرا منا ما نستسهل شراء البسبوسة الجاهزة من المحلات دون اعدادها في المنزل، على الرغم من أنها من الوصفات التي يمكنك تجهيزها في وقت قليل جدا بالمنزل فلا تحتاج سوى نصف ساعة وتصبح البسبوسة جاهزة، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد البسبوسة بطريقة سهلة. مقادير البسبوسة في المنزل نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة ومكوناتها. 4 أكواب من دقيق السميد. 4 أكواب من الزبادي الطبيعي. مقدار كوبين من السكر الأبيض. نصف كوب من الزيت. رشة ملح. نصف كوب من جوز الهند المبشور. ملعقة ونصف من البيكنج بودر. مكسرات للتزين حسب الرغبة. طريقة تحضير البسبوسة في المنزل نقوم باضافة اناء عميق ونضيف فيه دقيق السميد، ثم نضع جوز الهند المبشور، بالاضافة الى السكر، ونقلب جيدا، بعد ذلك نقوم باضافة البيكنج بودر والملح، ونقلبهم مرة أخري.

نبدأ باضافة زيت الذرة بصورة تدريجية الى الخليط، مع التقليب حتى يصل الزيت الى كل الدقيق ويتغلف به، ثم نقوم باضافة اللبن الرائب، أو الزبادي ونعجن باليد برفق حتي نحصل على عجينة سميكة.

ندهن الصينية بقطعة من الزبد ونبطنها برشة من الدقيق، ثم نقوم بسكب الخليط ونضعه متساويا في الصينية، بعد ذلك نبدأ تزيين البسبوسة بالمكسرات المتوفرة.

توضع البسبوسة في فرن على درجة حرارة 180 درجة، وتكون درجة الحرارة متوسطة، حتى تنضج البسبوسة وتحصل على اللون الذهبي المطلوب.

بعد أن تنضج البسبوسة نخرجها من الفرن، ونقوم باضافة الشربات عليه وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقدم بأ الوسوم

تحضير البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة، من الأسئلة الشائعة للعديد من الناس الذين يرغبون بتعلم طريقة اعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتعتبر البسبوسة من الوصفات المحببة لدي العديد من الناس، وتشهد اقبال كبير عليها، وهى من ألذ وأشهى انواع الحلويات الشرقية، وكثيرا منا ما نستسهل شراء البسبوسة الجاهزة من المحلات دون اعدادها في المنزل، على الرغم من أنها من الوصفات التي يمكنك تجهيزها في وقت قليل جدا بالمنزل فلا تحتاج سوى نصف ساعة وتصبح البسبوسة جاهزة، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد البسبوسة بطريقة سهلة. مقادير البسبوسة في المنزل نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة ومكوناتها. 4 أكواب من دقيق السميد. 4 أكواب من الزبادي الطبيعي. مقدار كوبين من السكر الأبيض. نصف كوب من الزيت. رشة ملح. نصف كوب من جوز الهند المبشور. ملعقة ونصف من البيكنج بودر. مكسرات للتزين حسب الرغبة. طريقة تحضير البسبوسة في المنزل نقوم باضافة اناء عميق ونضيف فيه دقيق السميد، ثم نضع جوز الهند المبشور، بالاضافة الى السكر، ونقلب جيدا، بعد ذلك نقوم باضافة البيكنج بودر والملح، ونقلبهم مرة أخري.

نبدأ باضافة زيت الذرة بصورة تدريجية الى الخليط، مع التقليب حتى يصل الزيت الى كل الدقيق ويتغلف به، ثم نقوم باضافة اللبن الرائب، أو الزبادي ونعجن باليد برفق حتي نحصل على عجينة سميكة.

ندهن الصينية بقطعة من الزبد ونبطنها برشة من الدقيق، ثم نقوم بسكب الخليط ونضعه متساويا في الصينية، بعد ذلك نبدأ تزيين البسبوسة بالمكسرات المتوفرة.

توضع البسبوسة في فرن على درجة حرارة 180 درجة، وتكون درجة الحرارة متوسطة، حتى تنضج البسبوسة وتحصل على اللون الذهبي المطلوب.

بعد أن تنضج البسبوسة نخرجها من الفرن، ونقوم باضافة الشربات عليه وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقدم بأ

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