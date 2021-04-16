طريقة عمل البقلاوة التركية في المنزل بأقل التكاليف وبخطوات بسيطة

طريقة عمل البقلاوة التركية في المنزل، تعد البقلاوة من الحلويات المعروفة والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء دول العالم، اشتهرت بها العديد من الدول مثل المغرب ودول الشام وتركيا، تقدم بكثرة في الحفلات والمناسبات والعزائم فيكثر شرائها جاهزة من المحلات، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومكوناتها إقتصادية ولا تحتاج لبذل مجهود بدلاً من شرائها جاهزة، يمكن حشوها بالفستق الحلبي أو الجوز، حيث يمكن إضافه القطر إليها لإكسابها طعم لذيذ، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البقلاوة التركية في المنزل.

إقترنت البقلاوة بتركيا حيث أنها منتشرة هناك بشكل كبير، وتعود تسميتها إلى اللغة التركية، أصبحت منتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم فهي تحضر بعدة طرق مختلفة ومكونات اقتصادية وبسيطة، وتحضر بكثرة في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلويات التي يكثر شرائها وتحضيرها في هذا الشهر الفضيل.

عبوة من عجينة البقلاوة.

نصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة ماء ورد.

2 ملعقة ماء زهر.

نصف كوب سمن.

نصف كوب زبدة.

كمية من الفستق الحلبي.

كوب سكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

نحضر إناء ويوضع فيه السميد والسكر والفستق و ماء الورد وماء الزهر، ويتم تقليبه جيداً بإستخدام ملعقة، بعد ذلك يتم إضافة الزبدة والسمن مع الإستمرار بالتقليب.

يتم فرد ثلاث من رقائق البقلاوة على سطح مستوى، ثم يوضع عليها القليل من خليط الفستق، ويتم لفها على شكل اسطوانة، ثم تقطع إلى قطع صغيرة.

تحضر صينية ونضع فيها القليل من السمن ثم برص فيها البقلاوة مع مراعاة ترك مسافة بينهم.

يرش السمن على وجه البقلاوة، ثم تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم تخرج من الفرن ويصب عليها القطر فور خروجها مباشرة ثم تزين بالقليل من الفستق ثم تقدم .