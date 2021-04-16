تكات واسرار طريقة السمبوسة المقرمشة باللحمة المفرمة سهله وسريعة

تكات واسرار طريقة السمبوسة المقرمشة من ضمن المأكولات الشهية جدا والتي يفضلها ويتناولها الكثيرون وبالاخص في شهر رمضان الكريم كما انها تعتبر ايضا وجبة أساسية ورئيسية في المناسبات السعيدة، لأنها خفيفة جدا على المعدة تتميز بطعمها الشهي يوجد العديد من الفئات التي يستمتعون بتناول السمبوسة، ببعض الحشوات المختلفه إذا كانت حشوة اللحم او جميع أنواع الجبن، بالاضافة إلى ذلك أن مكوناتها اسهل من ما يمكن كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي طريقة إعداد هذه الوصفة. مكونات السمبوسة المقرمشة الزيت النباتي.

ملعقة من الزبادي.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة أخرى من الملح .

كوب ونصف ماء دافئ.

لحمة مفرومة للحشو.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

بصل شرائح.

توابل اللحمه المفرومة. طريقة التحضير أولا يجب أن تقومي بتحضير وعاء واسع و تقومي باضافة الدقيق مع اضافه الزيت والمياه والسكر والملح.

اخلطي هذه المكونات جيدا وبشكل تدريجي سوف تحصل الآن على عجينة لينة.

يمكنك تركها لمدة عشر دقائق لكي ترتاح تماما ثم نبدأ بفرد هذه العجينة.

وقومي بتقطيع على شكل أصابع أو شرائح طويلة.

ابدائي بوضع الحشوة ثم قومي بلفها بالطريق السمبوسة .

عندما نأخذ طرف العجينه تقوم بوضع على الطرف الآخرة ونستمر في إتمام هذه الخطوة لحين انتهاء الكمية التي تتواجد لدينا.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتحضير المقلاة ونضع فيها كمية الزيت.

ثم نقوم بوضع السمبوسه ونتركها لكي تحصل على اللون الأحمر .

ثم قومي بغلق النار و ابداي بوضع السمبوسة على مناديل ورقية. طريقة الحشو أولا قومي بتحضير حلة واسعة وابدئي بإضافة البصل الشرائح.

وقومي بوضع اللحمة المفرومة مع ملعقة من السمن.

قلبي هذه المكونات جيدا .

وقومي في إضافة الملح والفلفل الأسود.

انتظري حتى اللحمة المفرومة تنضج تماما.

ثم نقوم بغلق النار واتركيها حتى تبرد وإبداء باضافتها داخل عجينة السمبوسة الوسوم

تكات واسرار طريقة السمبوسة المقرمشة من ضمن المأكولات الشهية جدا والتي يفضلها ويتناولها الكثيرون وبالاخص في شهر رمضان الكريم كما انها تعتبر ايضا وجبة أساسية ورئيسية في المناسبات السعيدة، لأنها خفيفة جدا على المعدة تتميز بطعمها الشهي يوجد العديد من الفئات التي يستمتعون بتناول السمبوسة، ببعض الحشوات المختلفه إذا كانت حشوة اللحم او جميع أنواع الجبن، بالاضافة إلى ذلك أن مكوناتها اسهل من ما يمكن كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي طريقة إعداد هذه الوصفة. مكونات السمبوسة المقرمشة الزيت النباتي.

ملعقة من الزبادي.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة أخرى من الملح .

كوب ونصف ماء دافئ.

لحمة مفرومة للحشو.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

بصل شرائح.

توابل اللحمه المفرومة. طريقة التحضير أولا يجب أن تقومي بتحضير وعاء واسع و تقومي باضافة الدقيق مع اضافه الزيت والمياه والسكر والملح.

اخلطي هذه المكونات جيدا وبشكل تدريجي سوف تحصل الآن على عجينة لينة.

يمكنك تركها لمدة عشر دقائق لكي ترتاح تماما ثم نبدأ بفرد هذه العجينة.

وقومي بتقطيع على شكل أصابع أو شرائح طويلة.

ابدائي بوضع الحشوة ثم قومي بلفها بالطريق السمبوسة .

عندما نأخذ طرف العجينه تقوم بوضع على الطرف الآخرة ونستمر في إتمام هذه الخطوة لحين انتهاء الكمية التي تتواجد لدينا.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتحضير المقلاة ونضع فيها كمية الزيت.

ثم نقوم بوضع السمبوسه ونتركها لكي تحصل على اللون الأحمر .

ثم قومي بغلق النار و ابداي بوضع السمبوسة على مناديل ورقية. طريقة الحشو أولا قومي بتحضير حلة واسعة وابدئي بإضافة البصل الشرائح.

وقومي بوضع اللحمة المفرومة مع ملعقة من السمن.

قلبي هذه المكونات جيدا .

وقومي في إضافة الملح والفلفل الأسود.

انتظري حتى اللحمة المفرومة تنضج تماما.

ثم نقوم بغلق النار واتركيها حتى تبرد وإبداء باضافتها داخل عجينة السمبوسة

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