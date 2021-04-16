نقدم لكم اليوم طريقة تحضير صينية الدجاج بالخضار بالفرن اللذيذة ، والتي تعتمد علي قطع الدجاج وبعض الخضراوات الطازجة مثل البطاطس والجزر والكوسا والفطر والبازلاء والبصل والطماطم ويمكن إعدادها بسهولة مع بعض البهارات وملح الطعام والكاري ، والوجبة تكفي لحاجة أربعة أشخاص بالغين علي الغداء أو إفطار شهر رمضان الكريم ، ويمكن تقديمها بجانب أطباق من الأزر المعمر الحادق الذي شرحناه لكم مسبقاً ، وفي مقالنا نشرح لكم طريقة إعداد صينية الدجاج بالخضار والمقادير اللازمة لذلك ، كما نقدم لكم دائما الوصفات الصحية لطعام صحي يحتوي كافة العناصر اللازمة لجسم مثالي وننصح بتجنب الكثير من الأطعمة الضارة للحفاظ علي الصحة العامة ووزن مثالي.

مقادير تحضير صينية الدجاج بالخضار بالفرن

لتحضير العديد من الوجبات الشهية مثل إيدام كرات الكفتة بالخضار ، نقدم لكم اليوم مقادير صينية الدجاج بالخضار بالفرن كالآتي :

عدد واحد دجاجه وزن كيلو ونصف مقطعة إلي أربعة أجزاء وينصح بتشريح الأجزاء بسكين حاد تشريح غائر مرتين بدون تقطيعها.

عدد اثنين فص ثوم مهروس .

مقدار ملعقة صغيرة من الكاري البودر.

مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات الطعام.

مقدار كوب صغير من اللبن الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد اثنين حبة كبيرة من البطاطس المقطعة لمكعبات.

مقدار كوب كبير من الفطر المفروم.

مقدار ثلاث حبات من الجزر المقطع لدوائر.

عدد اثنين حبة طماطم مقطعه حلقات.

عدد ثلاث حبات كوسا مقطعه لمكعبات صغيرة.

عدد واحد حبة من البصل الشرائح.

نصف كوب من الماء.

ويمكنكم التعرف لطريقة ومقادير إعداد وجبة البروستد باللبن اللذيذ أيضاً من خلال موقعنا.

طريقة تحضير صينية الدجاج بالخضار بالفرن

لإعداد الوجبات الشهية مثل وجبة ناجتس الدجاج المشوي ننصحكم بتتبع وصفاتنا ونقدم لكم طريقة تحضير صينية الدجاج بالخضار بالفرن كالآتي :

نقوم بإعداد إناء خلط ونخلط به البهارات واللبن الزبادي والملح والثوم وزيت الزيتون والكاري والزنجبيل خلطاً جيداً.

بعد خلط التتبيلة نضع قطع الدجاج فيها مع الحرص علي عمل تشريحات بقطع الدجاج حتي نسمح للتتبيله بتخللها وتساعد علي التسوية بشكل ممتاز.

يترك الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة.

نقوم برص الدجاج في صينية مناسبة الحجم ونقوم برص المكونات الأخري.

نوزع البطاطس والبصل والجزر والكوسا والفطر وحبتين من الطماطم الشرائح حول الدجاج ومن بينه.

نقوم برش باقي التتبيلة فوق المكونات كلها.

نضيف الماء علي مكونات الصينية من جانب.

نغطي الصينية بورق الألومنيوم.

نضع الصينية بالفرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة حتي تنضج الوجبة.

ثم ننزع الفويل لمدة خمس دقائق ونترك الصينية لتأخذ وجه أحمر من النار.

يتم تقديم الصينية في أطباق حسب الرغبة أو في إناء واحد كبير بجوار أطباق من سلطة الافوكادو بالبروكلي والبيض ، ويتم تقديم تحليه من الكيك بدون حليب.