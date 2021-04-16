البوراك بالجبنة والزعتر بالطريقة التركية الأصلية

تعتبر البوراك بالجبن والزعتر من أشهى المعجبنات المقلية والمخبوزة، فهو من الأكلات التي يعود موطنها إلى بلاد تركيا، وهى من أكثر المخبوزات التي يحب تناولها الكثير من الناس كباراً وصغاراً،ويمكن تحضير البوراك بالعديد من الطرق، وحشوها بالعديد من الحشوات الشهية واللذيذة، فيمكن حشو البوراك بالجبن والزعتر، أو اللحم أو الخضار.

ويمكن تحضير البوراك بالجبن والزعتر وتناوله في رمضان في السحور، فهو خفيف على المعدة، ويتميز البوراك بالجبن والزعتر بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهي يطلق عليها أسم مناقيش الزعتر.

وتحتوي البوراك على قيمة غذائية مرتفعة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والبروتين، وفيتامين (أ) ، والألياف الغذائية المفيدة، وبها نسبه ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، والبوراك تتميز بأنها لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لصنعها، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ويمكن استخدام الكثير من أنواع الجبن بها، فهي تعتبر وجبه متكاملة وصحية، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البوراك بالجبن والزعتر في المنزل بطريقة سهلة، تابعي معنا.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

كوب من الجبن الفيتا أو أي نوع آخر من الجبن.

نصف كوب من الزيتون المخلي.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السمسم (للوجه).

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

نحضر وعاء كبير وعميق، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً مرتين، لدخول الهواء بالدقيق، تنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به.

نقوم بخلط الدقيق مع الحليب البودرة، والسكر، والخميرة الفورية، والملح، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم بخفق البيض مع الفانيليا، والسمنة بواسطة المضرب اليدوي، ثم نقوم بسكب البيض على الدقيق ونقلب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بسكب الماء تدريجياً مع التقليب الجيد، والعجن بواسطة اليد حتى تتجانس المكونات تماماً، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة وطرية.

نغطي العجينة بقطعة من القماش، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً حتى تخمر العجينة وترتاح قليلاً.

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