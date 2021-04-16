طريقة عمل مخلل خيار سريع ومقرمش يزين سفرتك الرمضانية

يعتبر الخيار المخلل من أبرز الأطباق الجانبية الشهيرة وخصوصاً عند الأفراد الذين يحبون المواد الغذائية المالحة والمخللات، ومن المحب أن يتم تقديمه على السفرة إلى جانب العديد من الأصناف، وخصوصاً ما تحتوي على قدر عالي من المواد الدهنية، حيث أن له قدرة كبيرة على موازنة النكهات، كما أنه مناسب للتناول بجوار وجبات الفطور والغذاء والعشاء ومن الممكن أن يشارك في تحضير العديد من أنواع السندوتشات ومن بينها الشاورما والبرجر والمشويات، ومن الممكن تحضيره بشكل سريع للغاية وتناوله على الفور. طريقة عمل مخلل خيار سريع طريقة عمل مخلل خيار سريع المكونات 1/2 كيلو من الخيار البلدي.

4 فص من الثوم.

1 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

حبتين من ورق الغار.

1/2 ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

1 كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح. طريقة التحضير يتم إعداد برطمان بحجم مناسب للكمية المعدة من الخيار، مع ضمان أ، يكون محكم الغلق لا يقوم بتسريب الهواء إلى الداخل. نقوم بغسل الخيار جيداً وفركه تحت ماء جاري للتخلص من الشوائب والأتربة. من الممكن تخليل الخيار كما هو أو تقطيعه بالشكل المرغوب. نقوم بهرس الثوم وإضافته إلى البرطمان مع التوابل. في كوب خارجي نقوم بتقليب الملح مع الماء حتى يذوب تماماً. نضيف إليه الخل ونرفعه على النار حتى تماما الغليان. نقوم بوضع الخليط على الخيار وغلقه تماماً لمدة يومين على الأقل وبعدها يمكن تناوله. من الممكن الاحتفاظ بالخيار المخلل في الثلاجة لفترات طويلة. فوائد مخلل الخيار فوائد مخلل الخيار يعتبر مخلل الخيار مثل بقية أنواع المخللات، فهو غني بالبكتريا المفيدة التي تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، وهو من الأطباق ذات السعرات الحرارية المنخفضة، ويعتبر من المصادر الهامة لفيتامين ك، والذي يعمل على تخثر الدم بشكل طبيعي. الوسوم

يعتبر الخيار المخلل من أبرز الأطباق الجانبية الشهيرة وخصوصاً عند الأفراد الذين يحبون المواد الغذائية المالحة والمخللات، ومن المحب أن يتم تقديمه على السفرة إلى جانب العديد من الأصناف، وخصوصاً ما تحتوي على قدر عالي من المواد الدهنية، حيث أن له قدرة كبيرة على موازنة النكهات، كما أنه مناسب للتناول بجوار وجبات الفطور والغذاء والعشاء ومن الممكن أن يشارك في تحضير العديد من أنواع السندوتشات ومن بينها الشاورما والبرجر والمشويات، ومن الممكن تحضيره بشكل سريع للغاية وتناوله على الفور. طريقة عمل مخلل خيار سريع طريقة عمل مخلل خيار سريع المكونات 1/2 كيلو من الخيار البلدي.

4 فص من الثوم.

1 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

حبتين من ورق الغار.

1/2 ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

1 كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح. طريقة التحضير يتم إعداد برطمان بحجم مناسب للكمية المعدة من الخيار، مع ضمان أ، يكون محكم الغلق لا يقوم بتسريب الهواء إلى الداخل. نقوم بغسل الخيار جيداً وفركه تحت ماء جاري للتخلص من الشوائب والأتربة. من الممكن تخليل الخيار كما هو أو تقطيعه بالشكل المرغوب. نقوم بهرس الثوم وإضافته إلى البرطمان مع التوابل. في كوب خارجي نقوم بتقليب الملح مع الماء حتى يذوب تماماً. نضيف إليه الخل ونرفعه على النار حتى تماما الغليان. نقوم بوضع الخليط على الخيار وغلقه تماماً لمدة يومين على الأقل وبعدها يمكن تناوله. من الممكن الاحتفاظ بالخيار المخلل في الثلاجة لفترات طويلة. فوائد مخلل الخيار فوائد مخلل الخيار يعتبر مخلل الخيار مثل بقية أنواع المخللات، فهو غني بالبكتريا المفيدة التي تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، وهو من الأطباق ذات السعرات الحرارية المنخفضة، ويعتبر من المصادر الهامة لفيتامين ك، والذي يعمل على تخثر الدم بشكل طبيعي.

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