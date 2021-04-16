وصفة القطايف العصافيري في المنزل بعجينة هشة وطرية

وصفة القطايف العصافيري من الوصفات الرائعة التي يمكنك اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وتعد القطايف العصافيري من الوصفات الشهيرة التي تقدم في شهر رمضان المبارك وتشرفك على سفرة ضيوفك، وتحضير هذا الطبق من الأمور الذي يشعرك بالجو الرمضاني، نتيجة أقتصار العديد من الناس على تحضيره في هذا الشهر المبارك فقط، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد القطايف العصافيري في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة. وصفة القطايف العصافيري وصفة القطايف العصافيري نقدم لكم مكونات القطايف العصافيري 5 أكواب من الطحين. 3 أكواب من الماء الدافئ، وبيمكن اضافة أكثر حسب نوع الدقيق. أربع ملاعق كبيرة من السكر. ملعقتين من البيكنج بودر. مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقتين كبيرتين من الخميرة. طريقة تحضير القطايف العصافيري في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق جيدا، بعد ذلك نبدأ في اضافة كل من مقدار السكر، والبيكنج بودر، والخميرة، وفي النهاية نضيف رشة من الملح، ونقلب جيدا.

بعد ذلك نبدأ في اضافة الماء على الدقيق بصورة تدريجية، مع التقليب بالمضرب الكهربائي جيدا، وعندما يكون المضرب غير متوفر يمكن أستخدام الخلاط الهربائي.

بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط في مصفاة للتأكد من خلوه من أي تكتلات.

نقوم بتركها جانبا حتى تختمر، لمدة ساعة.

نضع مقلاه على النار وتكون غير لاصقة، ونبدأ باضافة الخليط بملعقة حتى يأخذ شكل دائرة، وعندما يبدأ في اخراج الفقاقيع نقلبه على الناحيه الأخري، ونكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة.

يجب تغطية القطايف بفوطه بعد أخراجها من النار.

نقوم بغلق طرف القطايف وقليها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي وبذلك تصبح جاهزة ويمكنك حشوها بالحشوة المفضلة لك.

فيمكن اضافة كريمة بداخلها وبعد ذلك اضافة المكسرات فوقها، وتقدم بألف هنا.

وبهذه الطريقة نكون تمكنا من تحضير القطايق العصافيري في المنزل بخطوات سهلة وبسيطو وغير مكلفة. الوسوم

وصفة القطايف العصافيري من الوصفات الرائعة التي يمكنك اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وتعد القطايف العصافيري من الوصفات الشهيرة التي تقدم في شهر رمضان المبارك وتشرفك على سفرة ضيوفك، وتحضير هذا الطبق من الأمور الذي يشعرك بالجو الرمضاني، نتيجة أقتصار العديد من الناس على تحضيره في هذا الشهر المبارك فقط، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد القطايف العصافيري في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة. وصفة القطايف العصافيري وصفة القطايف العصافيري نقدم لكم مكونات القطايف العصافيري 5 أكواب من الطحين. 3 أكواب من الماء الدافئ، وبيمكن اضافة أكثر حسب نوع الدقيق. أربع ملاعق كبيرة من السكر. ملعقتين من البيكنج بودر. مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقتين كبيرتين من الخميرة. طريقة تحضير القطايف العصافيري في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق جيدا، بعد ذلك نبدأ في اضافة كل من مقدار السكر، والبيكنج بودر، والخميرة، وفي النهاية نضيف رشة من الملح، ونقلب جيدا.

بعد ذلك نبدأ في اضافة الماء على الدقيق بصورة تدريجية، مع التقليب بالمضرب الكهربائي جيدا، وعندما يكون المضرب غير متوفر يمكن أستخدام الخلاط الهربائي.

بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط في مصفاة للتأكد من خلوه من أي تكتلات.

نقوم بتركها جانبا حتى تختمر، لمدة ساعة.

نضع مقلاه على النار وتكون غير لاصقة، ونبدأ باضافة الخليط بملعقة حتى يأخذ شكل دائرة، وعندما يبدأ في اخراج الفقاقيع نقلبه على الناحيه الأخري، ونكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة.

يجب تغطية القطايف بفوطه بعد أخراجها من النار.

نقوم بغلق طرف القطايف وقليها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي وبذلك تصبح جاهزة ويمكنك حشوها بالحشوة المفضلة لك.

فيمكن اضافة كريمة بداخلها وبعد ذلك اضافة المكسرات فوقها، وتقدم بألف هنا.

وبهذه الطريقة نكون تمكنا من تحضير القطايق العصافيري في المنزل بخطوات سهلة وبسيطو وغير مكلفة.

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