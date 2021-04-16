لاول مرة اسرار العجينة المورقة الهشه القطنية للمعجنات عيش بيتزا فطائر

العجينة المورقة الهشه هي من ضمن العجائن المتميزة على الإطلاق والتي تعتبر عجينة، فهي في الأصل الغربية يطلق عليها اسم العجينة الطيبة، ويطلق عليها أيضا الباف باستري، فهي في كل الأحوال فهي مميزة جدا يوجد ايضا بعض الأشخاص الذين يقومون بتناولها بالحشوات للمتعددة بالجبنة، أوباللحمة المفرومة، و يوجد ايضا بعض الأشخاص التي يقوم بتناولها فطائر بالمكسرات والفراولة، والباستري كريم فأصبح إعداد هذه الوصفة اسهل من ما يمكن عند متابعة هذا المقال أنه سوف يدلنا على الطريقة المضبوطة تابعي معنا أفضل طريقة لعمل العجينة المورقة بالخطوات والحشو المناسب. مكونات العجينة المورقة الهشه كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الخميرة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة من الفانيليا.

كوب ونصف من المياه.

ملعقتين من الزبادي. طريقة التحضير أولا ناخذ كمية الدقيق و نضعها في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة الزبادي والمياه و البيكنج بودر والخميرة الفورية

ونضيف الملح والفلفل الأبيض نقلب هذه المكونات جيدا ونتركها حتى يزداد حجمها وتختمرعلى الاقل سوف تاخذ لمدة عشره دقائق.

في هذا الوقت قومي بتسخين الفرن مباشرة لمدة لا تقل عن 200 درجة مئوية.

ابدائي بتقطيع العجينة على شكل دوائر وضيفي بها الجبنة او حشو اللحمة او اى حشو تريديه.

وقومي بغلقها قومي بتكرار هذه المهمة حتى انتهاء الكميه العجينة التي تتواجد لديك.

ضعيها داخل الفرن حتى تاخذ اللون الوردي الرائع.

ثم نقوم باخراجها تناولي هذه العجينة فهي مميزة جدا. طريقة حشو مميز للعجينة المورقة المقادير لحمة مفرومة على الاقل 500 جرام.

مكعبات طماطم صغيرة.

شرائح من البصل

ثلاث ملاعق من الفلفل المفروم.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الفلفل الأسمر.

الروزماري. طريقة التحضير نضع حلة صغيرة على النار ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة.

ونضع عليها شرائح الطماطم و البصل و الزبدة.

و الفلفل الاسمر والروزماري نقلب هذه المكونات جيدا.

وعندما تنضج اللحمة المفرومة نقوم بخلط النار.

ثم نبدأ بإضافة اللحمة المفرومة داخل العجينة.

ونضعها على النار ويفضل ايضا نقوم باضافة الجبنة الموزاريلا في هي تعطيها نكهة مختلفة تماما. الوسوم

العجينة المورقة الهشه هي من ضمن العجائن المتميزة على الإطلاق والتي تعتبر عجينة، فهي في الأصل الغربية يطلق عليها اسم العجينة الطيبة، ويطلق عليها أيضا الباف باستري، فهي في كل الأحوال فهي مميزة جدا يوجد ايضا بعض الأشخاص الذين يقومون بتناولها بالحشوات للمتعددة بالجبنة، أوباللحمة المفرومة، و يوجد ايضا بعض الأشخاص التي يقوم بتناولها فطائر بالمكسرات والفراولة، والباستري كريم فأصبح إعداد هذه الوصفة اسهل من ما يمكن عند متابعة هذا المقال أنه سوف يدلنا على الطريقة المضبوطة تابعي معنا أفضل طريقة لعمل العجينة المورقة بالخطوات والحشو المناسب. مكونات العجينة المورقة الهشه كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الخميرة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة من الفانيليا.

كوب ونصف من المياه.

ملعقتين من الزبادي. طريقة التحضير أولا ناخذ كمية الدقيق و نضعها في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة الزبادي والمياه و البيكنج بودر والخميرة الفورية

ونضيف الملح والفلفل الأبيض نقلب هذه المكونات جيدا ونتركها حتى يزداد حجمها وتختمرعلى الاقل سوف تاخذ لمدة عشره دقائق.

في هذا الوقت قومي بتسخين الفرن مباشرة لمدة لا تقل عن 200 درجة مئوية.

ابدائي بتقطيع العجينة على شكل دوائر وضيفي بها الجبنة او حشو اللحمة او اى حشو تريديه.

وقومي بغلقها قومي بتكرار هذه المهمة حتى انتهاء الكميه العجينة التي تتواجد لديك.

ضعيها داخل الفرن حتى تاخذ اللون الوردي الرائع.

ثم نقوم باخراجها تناولي هذه العجينة فهي مميزة جدا. طريقة حشو مميز للعجينة المورقة المقادير لحمة مفرومة على الاقل 500 جرام.

مكعبات طماطم صغيرة.

شرائح من البصل

ثلاث ملاعق من الفلفل المفروم.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الفلفل الأسمر.

الروزماري. طريقة التحضير نضع حلة صغيرة على النار ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة.

ونضع عليها شرائح الطماطم و البصل و الزبدة.

و الفلفل الاسمر والروزماري نقلب هذه المكونات جيدا.

وعندما تنضج اللحمة المفرومة نقوم بخلط النار.

ثم نبدأ بإضافة اللحمة المفرومة داخل العجينة.

ونضعها على النار ويفضل ايضا نقوم باضافة الجبنة الموزاريلا في هي تعطيها نكهة مختلفة تماما.

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