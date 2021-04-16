ماسك الخيار الثلاثي لتطويل وتكثيف وترطيب الشعر وتعزيز نموه

ماسك الخيار لتطويل الشعر ومنحه التغذية والترطيب وتعزيز نموه، جميع النساء تحلم بامتلاك شعر طويل وصحي وذلك باعتباره مظهر جمالي للمرأة ويمنحها الثقة في النفس، ولكن يتعرض الشعر للكثير من العوامل التي تؤثر علي صحته وقوته مما تتسبب في ضعف وتساقط الشعر مثل نقص التغذية أو كثرة استخدام أدوات التجفيف، ولكن هناك الكثير من الخلطات الطبيعية الآمنة علي الشعر والتي تمنحه التغذية والترطيب مما تعمل علي زيادة نموه وكذلك طوله ولهذا سوف أقدم لكي أهم الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر وتساعد في تغذيته بشكل صحي وتمنحه ترطيب ولمعان.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر من مكون طبيعي يمنحه ترطيب ونمو صحي

نحن نعلم أن الطبيعة زاخرة بالعديد من الوصفات التي تساعد في حل مشاكل الشعر وتعمل علي منحه المظهر الصحي والجمالي، ولهذا سوف نستعرض سوياً بعض من هذه الوصفات والتي تتكون من مكون طبيعي وهو الخيار وذلك لأنه يحتوي علي الكثير من الألياف الطبيعية والخصائص الهامة لنمو الشعر وتغذيته بشكل طبيعي كما يمنحه الترطيب والنعومة ويحافظ علي الشعر من التساقط والتلف.

ماسك الخيار لتطويل الشعر

يمكن تطبيق ماسك الخيار من خلال تقطيع حبة من الخيار والجزر وضربهم في الخلاط مع القليل من الماء، ثم يصفي جيداً وتحصلي علي عصير الخيار والجزر وبعد ذلك ضعي الماسك علي شعرك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء ويتم استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع لشعر طويل وقوي.

ماسك الخيار لترطيب الشعر

يتم مزج عصير خيارة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس والشعر بأكمله ويترك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو الطبيعي، ويتم استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر طويل ويتمتع بالنعومة والترطيب.

ماسك الخيار لتغذية الشعر

يمكن تطبيق الماسك من خلال مزج حبة خيار مع بعض من أوراق الجرجير وضربهم جيداً في الخلاط، ثم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونخلط المكونات ثم توضع علي الشعر لمدة ساعتين ويغسل الشعر بالماء، ويستخدم هذا الماسك لتكثيف الشعر وتغذيته مرة واحدة أسبوعياً لتتمتعي بشعر صحي وقوي وطويل.

بلسم الخيار لتكثيف وتعزيز نمو الشعر وإصلاح الشعر التالف

يحتوى الخيار على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن لذلك فهو يدخل فى العديد من مستحضرات التجميل والشامبو والبلسم، كما أن الغسيل بعصير الخيار يمنح ترطيب الشعر والنعومة ويمنع من تكون قشرة الشعر، ونستطيع أن نعمل بلسم للشعر من الخيار حيث يمنحه الترطيب ويعمل على تعزيز نموه بشكل فعال.

المكونات اللازمة لعمل بلسم الخيار

خيار مقشر.

بيضة.

زيت زيتون.

يتم تقشير كمية مناسبة من الخيار حوالى ربع كيلو ثم نقوم بعصرهم بواسطة الخلاط الكهربائي ثم يصفى جيدا، ثم نقوم بمزج البيضة مع أربعة ملاعق من زيت الزيتون ويتم إضافة عصير الخيار المصفى إليهم ويتم التقليب جيدا لتكوين مزيج متجانس يتم وضعه على الشعر الجاف ويتم التدليك برفق مع تغلغل بين خصال الشعر ثم يترك لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة من ترك بلسم الخيار على الشعر يتم شطف الشعر جيدا بالماء، ولكى نحصل على شعر كثيف يلزم تطبيق هذا البلسم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.