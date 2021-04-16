طريقة تحضير فطائر الصاج الرمضانية في المنزل بمكونات اقتصاجية ومذاق رائع

نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة تحضير فطائر الصاج حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير فطائر الصاج في المنزل، فالصاج يعتبر أحد الأشياء التي تعد من التراث العريق الذي يستخدمه الليبنانين منذ القدم، والصاج هو صفيحة معدنية تكون على شكل دائرة ويتم وضعها فوق الحطب ويحضر عليها خبز وفطائر الصاج، كما يستخدم الصاج في صنع الفطائر بأنواعها المختلفة، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد فطائر الصاج في المنزل. طريقة تحضير فطائر الصاج طريقة تحضير فطائر الصاج نقدم لكم مكونات عجينة فطائر الصاج 4 أكواب من الدقيق. 2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. ملعقة كبيرة من السكر. مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة. رشّة ملح. كوب الا ربع من الماء الدافئ. مكونات الحشوة ثلاث قطع من صدور الدجاج المخلى من العظم.

2 بصلة حجمها متوسط مفرومة.

2 فص من الثوم مهروس.

حبّة واحدة من الفلفل الحلو.

رشة ملح، وفلفل أسود، رشّة كمّون.

جبنة موزاريلا. طريقة تحضير فطائر الصاج نضع الدقيق والحليب المجفف وبقية المقادير الخاصة بالعجين ونقلبها جيدا، وةنعجن بصورة مستمرة حتى تلم العجينة، يتم ترك العجينة حتى تختمر جيدا لمدة نصف ساعة.

نقوم بتحضير الحشوة حتى تختمر العجين، ويتم وضع قطعة زبد في اناء واضافة قطع الدجاج الذي تم تقطيعها الى مكعبات صغيرة، ويتم تقطيع البصل الى قطع صغيرة، وأيضا الفلفل الى مكعبات صغيرة الحجم، ثم اضافة الثوم ويتم تقليب المكونات حتى تنضج.

نقوم بتكوير العجينة الى كرات صغيرة وبعد ذلك نبدأ بفردها واضافة الحشوة اليها، واضافة الجبنة الموزاريلا اليها. وبعد ذلك يتم تسخين الصاجووضع الفطائر عليها، وتكمل الكمية بنفس الطريقة، وتقدم بألف هنا.

يمكنك حشو الفطائر بأي حشوة مفضلة اليكي، فيمكن استبدال الدجاج باللحم المفروم، أو بالشاورما. الوسوم

نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة تحضير فطائر الصاج حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير فطائر الصاج في المنزل، فالصاج يعتبر أحد الأشياء التي تعد من التراث العريق الذي يستخدمه الليبنانين منذ القدم، والصاج هو صفيحة معدنية تكون على شكل دائرة ويتم وضعها فوق الحطب ويحضر عليها خبز وفطائر الصاج، كما يستخدم الصاج في صنع الفطائر بأنواعها المختلفة، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد فطائر الصاج في المنزل. طريقة تحضير فطائر الصاج طريقة تحضير فطائر الصاج نقدم لكم مكونات عجينة فطائر الصاج 4 أكواب من الدقيق. 2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. ملعقة كبيرة من السكر. مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة. رشّة ملح. كوب الا ربع من الماء الدافئ. مكونات الحشوة ثلاث قطع من صدور الدجاج المخلى من العظم.

2 بصلة حجمها متوسط مفرومة.

2 فص من الثوم مهروس.

حبّة واحدة من الفلفل الحلو.

رشة ملح، وفلفل أسود، رشّة كمّون.

جبنة موزاريلا. طريقة تحضير فطائر الصاج نضع الدقيق والحليب المجفف وبقية المقادير الخاصة بالعجين ونقلبها جيدا، وةنعجن بصورة مستمرة حتى تلم العجينة، يتم ترك العجينة حتى تختمر جيدا لمدة نصف ساعة.

نقوم بتحضير الحشوة حتى تختمر العجين، ويتم وضع قطعة زبد في اناء واضافة قطع الدجاج الذي تم تقطيعها الى مكعبات صغيرة، ويتم تقطيع البصل الى قطع صغيرة، وأيضا الفلفل الى مكعبات صغيرة الحجم، ثم اضافة الثوم ويتم تقليب المكونات حتى تنضج.

نقوم بتكوير العجينة الى كرات صغيرة وبعد ذلك نبدأ بفردها واضافة الحشوة اليها، واضافة الجبنة الموزاريلا اليها. وبعد ذلك يتم تسخين الصاجووضع الفطائر عليها، وتكمل الكمية بنفس الطريقة، وتقدم بألف هنا.

يمكنك حشو الفطائر بأي حشوة مفضلة اليكي، فيمكن استبدال الدجاج باللحم المفروم، أو بالشاورما.

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