سر نجاح البسبوسة بالنوتيلا في المنزل بأقل تكلفة مثل محلات الحلواني

يعد تحضير البسبوسة بالنوتيلا في المنزل من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك أعدادها في المنزل بسهولة والاستغناء عن شرائها جاهزة، فالبسوسة من الوصفات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل دون أى صعوبة، والبسبوسة تتنوع وصفاتها، فيوجد بسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالنوتيلا، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد البسبوسة بالنوتيلا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.سر نجاح البسبوسة بالنوتيلا
نقدم لكم مقادير البسبوسة بالقشطة
- 2 كوب من الزبادى.
- مقدار كوب من الزيت.
- مقدار كوب من جوز الهند المبشور.
- 2 كوب من دقيق السميد [دقيق البسبوسة].
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة من الفانيليا
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.
- نوتيلا جاهزة.
- 4 كوب من السكر
- 2 ونصف كوب من الماء.
- عصير ليمونه.
طريقة اعداد الشربات نضع مقدار الماء والسكر على النار وعندما تبدأ بالغليان يتم اضافة عصير الليمون وننتظر ربع ساعة ونغلق النار.طريقة تحضير البسبوسة بالنوتيلا
- في وعاء كبير نقوم بوضع السميد، ثم نقوم باضافة البيض والفانيليا ونقلب المكونات جيدا، نقوم باضافة الزيت ونقوم بتقليبهم بصوره جيدة.
- نقوم باضافة البيكنج بودر، وجوز الهند، وبعد ذلك نقلب جيدا المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بدهن الصينية بالزبد جيدا ثم الدقيق، وبعد ذلك نضيف نصف مقدار البسبوسة ونساويه بالملعقة جيدا، وفي صينية أخري نفس المقاس نقوم بتبطينها بالزبد والدقيق ونضع النصف الأخر من دقيق السميد.
- يتم وضع البسبوسة بفرن سخن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي، فتخرج من الفرن ويتم اضافة الشربات عليها.
- نبدأ بدهن الجزء الأول من البسبوسة بالنوتيلا ونضع عليه الجزء الثاني، ويوضع فوقها مقدار من النوتيلا وقم بتسويتهخا باستخدام ملعقة، وبعد ذلك يمكنك اضافة مكسرات مثل البندق واللوز، ويمكن أيضا تزينها بالكريم شانتيه، وتقدم بألف هنا.
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يعد تحضير البسبوسة بالنوتيلا في المنزل من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك أعدادها في المنزل بسهولة والاستغناء عن شرائها جاهزة، فالبسوسة من الوصفات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل دون أى صعوبة، والبسبوسة تتنوع وصفاتها، فيوجد بسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالنوتيلا، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد البسبوسة بالنوتيلا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.سر نجاح البسبوسة بالنوتيلا
نقدم لكم مقادير البسبوسة بالقشطة
- 2 كوب من الزبادى.
- مقدار كوب من الزيت.
- مقدار كوب من جوز الهند المبشور.
- 2 كوب من دقيق السميد [دقيق البسبوسة].
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة من الفانيليا
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.
- نوتيلا جاهزة.
- 4 كوب من السكر
- 2 ونصف كوب من الماء.
- عصير ليمونه.
طريقة اعداد الشربات نضع مقدار الماء والسكر على النار وعندما تبدأ بالغليان يتم اضافة عصير الليمون وننتظر ربع ساعة ونغلق النار.طريقة تحضير البسبوسة بالنوتيلا
- في وعاء كبير نقوم بوضع السميد، ثم نقوم باضافة البيض والفانيليا ونقلب المكونات جيدا، نقوم باضافة الزيت ونقوم بتقليبهم بصوره جيدة.
- نقوم باضافة البيكنج بودر، وجوز الهند، وبعد ذلك نقلب جيدا المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بدهن الصينية بالزبد جيدا ثم الدقيق، وبعد ذلك نضيف نصف مقدار البسبوسة ونساويه بالملعقة جيدا، وفي صينية أخري نفس المقاس نقوم بتبطينها بالزبد والدقيق ونضع النصف الأخر من دقيق السميد.
- يتم وضع البسبوسة بفرن سخن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي، فتخرج من الفرن ويتم اضافة الشربات عليها.
- نبدأ بدهن الجزء الأول من البسبوسة بالنوتيلا ونضع عليه الجزء الثاني، ويوضع فوقها مقدار من النوتيلا وقم بتسويتهخا باستخدام ملعقة، وبعد ذلك يمكنك اضافة مكسرات مثل البندق واللوز، ويمكن أيضا تزينها بالكريم شانتيه، وتقدم بألف هنا.
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