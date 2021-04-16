سر نجاح البسبوسة بالنوتيلا في المنزل بأقل تكلفة مثل محلات الحلواني

يعد تحضير البسبوسة بالنوتيلا في المنزل من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك أعدادها في المنزل بسهولة والاستغناء عن شرائها جاهزة، فالبسوسة من الوصفات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل دون أى صعوبة، والبسبوسة تتنوع وصفاتها، فيوجد بسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالنوتيلا، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد البسبوسة بالنوتيلا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

سر نجاح البسبوسة بالنوتيلا

نقدم لكم مقادير البسبوسة بالقشطة

2 كوب من الزبادى. مقدار كوب من الزيت. مقدار كوب من جوز الهند المبشور. 2 كوب من دقيق السميد [دقيق البسبوسة]. 2 حبة من البيض. ملعقة من الفانيليا نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر. نوتيلا جاهزة.

4 كوب من السكر 2 ونصف كوب من الماء. عصير ليمونه.

طريقة اعداد الشربات نضع مقدار الماء والسكر على النار وعندما تبدأ بالغليان يتم اضافة عصير الليمون وننتظر ربع ساعة ونغلق النار.