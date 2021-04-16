طريقة عمل البسبوسة بالقشطة زي المحلات دايبة ومرملة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة زي الجاهزة تماماً، تعد البسبوسة من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية والتي لا تتطلب أي وقت أو مجهود فى تحضيرها، وهى من الحلوى التي تُقدم في كافة المناسبات المختلفة ومنهم مناسبة شهر رمضان الكريم، مع هذا الشهر تكثر العزائم وبالتالي لابد من وجود صينية البسبوسة على السفرة، ويمكن تحضير البسبوسة بعدة نكهات مختلفة ومتنوعة مثل البسبوسة بجوز الهند، والبسبوسة بالزبادي، وغبرها من النكهات المميزة، ولكننا عبر هذا المقال سنخص بالذكر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة فى خطوات سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة داخل مطبخك. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: 2 كوب متوسط الحجم من دقيق السميد.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر.

ربع كوب من السمنة أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبان من الزبادي.

قشطة.

كريم شانتية. خطوات تحضير البسبوسة المرملة بالقشطة أحضري بوله مناسبة لخفق المكونات وأضيفي دقيق السميد ثم السكر والبيكنج بودر، ثم جوز الهند، وتُقلب المكونات الجافة.

أضيفي إليهم السمن أو الزبدة المُذابة وابدئي ببس الخليط سوياً حتى يصبح شبية للرمل.

أضيفي كمية الزبادي المطلوب تحضيرها وابدئي في تقليبهم حتى يتجانسوا، مع مراعاة عدم التقليب لفترة طويلة حتى لا يأتي بنتائج عكسية.

أحضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بقطعة من السمنة، ثم صبي الخليط فيها.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة فى الرف الأوسط حتى تنضج تماماً وتنفصل عن الجوانب، وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

أضيفي الشربات الساخنة على البسبوسة فور خروجها من الفرن، ثم قومي بتغطيتها لمدة ربع ساعة حتى تتشرب تماماً وتصبح مرملة وناعمة.

ابدئي فى خفق الكريم شانتيه بالطريقة المعتادة، ثم يقلب مع كمية مناسبة من القشطة، ثم توضع على البسبوسة من الأعلى. خطوات تحضير البسبوسة المرملة بالقشطة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة زي الجاهزة تماماً، تعد البسبوسة من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية والتي لا تتطلب أي وقت أو مجهود فى تحضيرها، وهى من الحلوى التي تُقدم في كافة المناسبات المختلفة ومنهم مناسبة شهر رمضان الكريم، مع هذا الشهر تكثر العزائم وبالتالي لابد من وجود صينية البسبوسة على السفرة، ويمكن تحضير البسبوسة بعدة نكهات مختلفة ومتنوعة مثل البسبوسة بجوز الهند، والبسبوسة بالزبادي، وغبرها من النكهات المميزة، ولكننا عبر هذا المقال سنخص بالذكر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة فى خطوات سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة داخل مطبخك. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: 2 كوب متوسط الحجم من دقيق السميد.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر.

ربع كوب من السمنة أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبان من الزبادي.

قشطة.

كريم شانتية. خطوات تحضير البسبوسة المرملة بالقشطة أحضري بوله مناسبة لخفق المكونات وأضيفي دقيق السميد ثم السكر والبيكنج بودر، ثم جوز الهند، وتُقلب المكونات الجافة.

أضيفي إليهم السمن أو الزبدة المُذابة وابدئي ببس الخليط سوياً حتى يصبح شبية للرمل.

أضيفي كمية الزبادي المطلوب تحضيرها وابدئي في تقليبهم حتى يتجانسوا، مع مراعاة عدم التقليب لفترة طويلة حتى لا يأتي بنتائج عكسية.

أحضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بقطعة من السمنة، ثم صبي الخليط فيها.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة فى الرف الأوسط حتى تنضج تماماً وتنفصل عن الجوانب، وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

أضيفي الشربات الساخنة على البسبوسة فور خروجها من الفرن، ثم قومي بتغطيتها لمدة ربع ساعة حتى تتشرب تماماً وتصبح مرملة وناعمة.

ابدئي فى خفق الكريم شانتيه بالطريقة المعتادة، ثم يقلب مع كمية مناسبة من القشطة، ثم توضع على البسبوسة من الأعلى. خطوات تحضير البسبوسة المرملة بالقشطة

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