طريقة عمل كيكة جوز الهند التركية بكل سهولة وبألذ وأشهى كيكة ممكن تجربوها

كيكة جوز الهند التركية ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يشتهر المطبخ التركي بأكلاته وحلوياته اللذيذة والشهية المتنوعة. كما أنها انتقلت من المطبخ التركي إلى الوطن العربي، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وحازت على إعجاب الجميع. ويكثر تقديم هذه الكيكة في المناسبات والأعياد وخاصة في شهر رمضان الكريم لما تتمتع به من مذاق خاص ومميز وشهي. وهي تعد كيكة مختلفة ومميزة عن الكيك التقليدي، مما تحرص ربات البيوت على إعدادها لأفراد أسرتها. وتتميز كيكة جوز الهند التركية بمذاقها اللذيذ والأكثر من رائع والغني بصوص الشوكولاتة وجوز الهند مما تجلب السعادة والبهجة والسرور في المنزل، بالإضافة إلى شكلها الرائع والجذاب الذي لا يوصف. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على الجوز الهند المعروف بفوائده الكثيرة لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالفيتامينات والبروتينات والألياف الغذائية والمعادن الهامة لصحة الجسم. كما تتميز هذه الكيكة بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير كيكة جوز الهند لكي تحضرها لأطفالهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة كيكة الباونتي والاستمتاع بمذاقها الشهي واللذيذ مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة جوز الهند التركية وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.

مكونات كيكة جوز الهند التركية

تتكون كيكة جوز الهند التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

200 جم سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

115 جم زيت نباتي.

125 جم حليب.

250 جم دقيق.

15 جم بيكنج بودر.

مقادير صوص الشوكولاتة

300 جم سكر بودرة.

40 جم كاكاو.

ملعقة كبيرة زبدة.

240 مل حليب.

للتغليف

200 جم جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة جوز الهند التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالاتي:

نحضر الكيكة، نحضر وعاء العجانة ونضيف إليه البيض والفانيليا والسكر والملح ونخفق بالخفاقة الكهربائية على أعلى سرعة لمدة 4 دقائق حتى نحصل على خليط كريمي وكثيف.

نضيف الزيت والحليب ونخلطهم جيدا.

ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونخلطهم جيدا (كما في الصورة).

نحضر قالب مقاس 26*26 سم وندهنه بالزبدة أو نضع فيه ورقة خبز، ثم نوزع فيه خليط الكيك.

ندخل القالب فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة (ومن الممكن أن نختبر الكيك بخلة أسنان).

نخرج القالب من الفرن ونترك الكيكة تبرد.

بعدما تبرد الكيكة نخرجها من القالب، ونقطعها مربعات.

نغمس قطع الكيك في صوص الشوكولاتة البارد، ثم في الجوز الهند.

ثم تقدم كيكة جوز الهند في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.

نحضر حلة ونضيف إليها السكر البودرة والكاكاو ونخلطهم جيدا.

نضيف الحليب والزبدة ونقلبهم جيدا على البارد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على النار، ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط.

نرفع الحلة من على النار، ونترك الصوص يبرد تماما، وبذلك يكون صوص الشوكولاتة جاهز للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة